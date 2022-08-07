Marvel filmlerinin görsel efektleri neden giderek kötüleşiyor?

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Marvel filmlerindeki görsel efektlerin kalitesiz oluşu izleyicilerin tepkisine neden olmakta. Özellikle son yıllarda artan bu sorunun kaynağında ise görsel efekt sektöründeki oldukça zorlu ve stresli çalışma koşulları yatıyor. Öyle ki Marvel ile birlikte çalışan VFX sanatçıları bir daha firma ile çalışmayacaklarını aktarıyor.

“Marvel projeleri inanılmaz stresli”

Marvel projelerinde çalışan ve anonim olarak kalmak isteyen bir kişi, “Marvel projelerinde çalışmak inanılmaz derecede stresli oluyor ve bur görsel efekt endüstrisinde yaygın bir sorun.” açıklamasında bulundu. Öte yandan endüstrinin standartları basınla konuşmama konusunda da son derece katı kurallara sahip.

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VFX stüdyoları sorunun bir parçası

Görsel efekt sanatçıları hiç olmadığı kadar fazla talep görüyorlar. Marvel’ın hiç bitmeyen film ve dizi akışını Warner Bros, Sony ve çok daha fazlası sürdürürken VFX stüdyoları ise buradaki talebi karşılamaya çalışıyor. VFX stüdyoları projeyi, talep edilen çekim sayısına göre bir teklif vererek alıyor. Ancak bu teklif verme durumu yoğun rekabete neden olmakta. Zira daha düşük teklif kazanabilirken, prodüksiyon firmalarının bahsettikleri çekim sayısı miktarı da değişiklik gösterebiliyor.

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Sonuç olarak VFX stüdyoları belirli bir fiyata belirsiz bir işin altına girmekte. Dev prodüksiyon firmaları belirlenen çekim sayısından daha fazla çekim gönderebiliyor ve her sahnenin zorluğu da değişkenlik gösteriyor. Ancak bu zorlu sürecin bir teslim tarihi var ve stüdyolar buna yetişmek için çalışanlarını ücretsiz mesaiye kadar zorlayabiliyor.

Marvel, sektörü yıpratıyor

Marvel tarafında Ms. Marvel , She-Hulk ve Thor: Love and Thunder izleyiciler tarafından görsel efektleri nedeniyle eleştirilen son yapımlar. Fakat şimdi, eleştirilerin yükünü taşımaktan bıkmış olan VFX sanatçıları, endüstrinin iyileşmesi için seslerini çıkarmakta.

Aktarılanlara göre Marvel, çoğu yapımında VFX stüdyolarının yaptıklarında değişiklik talep etmekte. Hatta proje bitmiş olsa bile çalışmaların devam ettiği söyleniyor. Bununla birlikte Marvel’ın, vizyon tarihine çok az bir süre kala görsel efekt sahnelerinde değişikliğe gittiği belirtilenler arasında.

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VFX projelerinde Marvel’ın çok fazla değişiklik istemesinin nedeni olarak ise yönetmenlerin görsel efektler konusunda deneyimsiz olmaları gösteriliyor. Dolayısıyla yönetmenlerden gelen çılgın ve imkansız fikirler VFX sanatçılarını zorlamakta.

Ancak VFX çalışanları Marvel’dan ne kadar şikayetçi olsa da aslında bir bakıma ellerinin bağlı olduğunu da kabul ediyorlar. Zira Marvel yapımları sinema sektöründe ciddi bir yelpazeyi kapsıyor. Bu avantaj sayesinde Marvel, vazgeçilmesi zor bir müşteri olmakta. Dolayısıyla VFX stüdyoları bu dev müşteriyi kaybetmemek için normalden çok daha fazla taviz veriyor. Bu da yoğun çalışma saatleri, baskı ve hatta zorbalığa kadar ilerliyor. Tüm bunlar, kısa teslim süreleriyle birleşince ortaya ham bir görsel efekt çıkıyor.

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