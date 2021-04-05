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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı

    Disney'in Marvel evreni için hazırladığı Disney Plus dizisi Loki'den bir fragman daha paylaşıldı. Dizi 11 Haziran'da yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Nisan 2021, 17:05 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı
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    Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin dizisinden bir yeni fragman daha paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı"

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    Fragman daha önce yayınlanan fragmandan büyük oranda farklı. Özellikle dizinin konusunu daha net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz ancak ilk yayınlanan Marvel dizileri WandaVision ve The Falcon and The Winter Soldier dizilerine bakınca dizinin bizleri yine şaşırtmasını bekleyebiliriz.

    Loki dizisi, Avengers Endgame'deki Loki sahnesinin hemen sonrasını anlatacak. Dizinin 11 Haziran'da ilk bölümü ile Disney Plus üzerinde başlaması bekleniyor. 

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dr_mrh (emrah özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu dizi yi supernatural daki Loki gibi eğlence düşkünü vurdumduymaz, hileci , her durumdan kurtulan bir keyifçi gibi yapsalar acayip farklı bir şey olur. bence çok da tutar. mesela joker filmi de çok farklı ama efsane olmuştu
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    A Asehan (Asehan Korkut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzleyeceğim tek marvel serisi
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    MR.BERK (BERK ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzlersem sadece bu diziye şans veririm.
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    M meLek122 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Marvel hatrına izlenir ama ümitli değilim
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sıkıldım bu marvel dizilerinden
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) encuni
    Paşa beyi sanki zorla ekran başına oturtuyorlar. Sıkılmışmış.
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