Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı

Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin dizisinden bir yeni fragman daha paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı"

Fragman daha önce yayınlanan fragmandan büyük oranda farklı. Özellikle dizinin konusunu daha net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz ancak ilk yayınlanan Marvel dizileri WandaVision ve The Falcon and The Winter Soldier dizilerine bakınca dizinin bizleri yine şaşırtmasını bekleyebiliriz.

Loki dizisi, Avengers Endgame'deki Loki sahnesinin hemen sonrasını anlatacak. Dizinin 11 Haziran'da ilk bölümü ile Disney Plus üzerinde başlaması bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

