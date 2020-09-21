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    Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman

    Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olarak hazırlanan WandaVision dizisi önümüzdeki Aralık ayında Disney Plus'ta yayınlanacak.
    3 sa.
    1,1b
    14
    3
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman
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    Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi WandaVision için artık geri sayım resmen başladı. Disney önümüzdeki Aralık ayında yayınlanacak olan diziden bugün kısa bir fragman paylaştı. Yaklaşık bir buçuk dakikalık fragmanda oldukça enteresan diyebileceğimiz görüntüler yer alıyor.

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    WandaVision dizisinde Disney biraz farklı bir ürün ortaya koymaya çalışmış. Wanda ve Vision'ın dizide fantastik evrenler arasında gidip geldiğini görüyoruz. Wanda'nın çizgi romanlarda bu tarz gerçekliği bükme yeteneklerinin olduğu biliniyordu. Marvel Sinematik Evreni'nin en güçlü karakterlerinden birisi olarak dikkat çeken Scarlet Witch, bu diziyle birlikte muhtemelen yavaş yavaş tam potansiyeline ulaşmaya başlayacak.

    Disney'in yayınladığı açıklama:

    "Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'nin başrollerinde yer aldığı "WandaVision", Disney+'ta yayınlanacak olan Marvel Stüdyoları dizilerinin ilki olacak. Klasik televizyon ve Marvel Sinematik Evreni'nin bir karışımı olan dizide Wanda Maximoff ve Vision'ın ilginç hikayeleri anlatılıyor. Kenar bir mahallede 'ideal hayatlar' yaşadığını sanan iki süper güçlü karakter, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varacak."



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 2 sa. (düzenlendi)
    Vay canına mükemmel olmuş merakla bekliyorum
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 sa.
    Wanda az kalsın Thanos u atomlarına ayıracaktı.
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    mastella16 2 sa.
    Başarılı!
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