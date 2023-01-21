Marvel’s Avengers için yolun sonuna gelindi: Eklenti paketleri iptal edildi

Tam Boyutta Gör 2017 yılında duyurusu yapılan Marvel’s Avengers, 2020 yılının sonunda problemli bir çıkış yapmıştı. Crystal Dynamics ve Square Enix imzalı oyun, grafikleri ve hikayesi ile çekici bir yapım olsa da oyunun problemli çevrimiçi yapısı ve tekrar eden dövüş/görev sistemi oyuna olan ilgiyi ciddi anlamda azaltmıştı. Buna rağmen Crystal Dynamics, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde oyuna destek sağlamaya devam etti. Ancak Marvel’s Avengers 2023 yılında stüdyo tarafından terk edilecek.

Marvel dizi ve filmleri izleme sırası 1 ay önce eklendi

Son güncelleme 31 Mart’ta yayınlanacak

Square Enix tarafından satılan Crystal Dynamics, sosyal medya üzerinden Marvel’s Avengers hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. Açıklamalara göre oyun 31 Mart’ta son güncellemesini alacak ve oyunun 30 Eylül’den itibaren stüdyo desteği kesilecek. Buna rağmen oyun, 30 Eylül sonrası da çevrimiçi oynanabilecek ancak kozmetik eşyaların satın alımı engellenecek. Böylece Winter Soldier karakterini getiren 2.7 güncellemesi, oyunun son eklentisi olacak ve 31 Mart’ta yayınlanacak olan son güncelleme oyun için son denge değişimlerini içerecek.

2.5 yıllık bir desteğe sahip Avengers’ın geride bırakılması ile Crystal Dynamics, diğer projelerine odaklanacak. İddialara göre firmanın ana odağında Perfect Dark ve yeni Tomb Raider oyunu bulunuyor. Yakında desteği kesilecek olan Marvel’s Avengers hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Marvel's Avengers için yolun sonu gözüktü