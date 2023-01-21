Marvel’s Avengers için yolun sonuna gelindi: Eklenti paketleri iptal edildi

Son güncelleme 31 Mart’ta yayınlanacak
Square Enix tarafından satılan Crystal Dynamics, sosyal medya üzerinden Marvel’s Avengers hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. Açıklamalara göre oyun 31 Mart’ta son güncellemesini alacak ve oyunun 30 Eylül’den itibaren stüdyo desteği kesilecek. Buna rağmen oyun, 30 Eylül sonrası da çevrimiçi oynanabilecek ancak kozmetik eşyaların satın alımı engellenecek. Böylece Winter Soldier karakterini getiren 2.7 güncellemesi, oyunun son eklentisi olacak ve 31 Mart’ta yayınlanacak olan son güncelleme oyun için son denge değişimlerini içerecek.
2.5 yıllık bir desteğe sahip Avengers’ın geride bırakılması ile Crystal Dynamics, diğer projelerine odaklanacak. İddialara göre firmanın ana odağında Perfect Dark ve yeni Tomb Raider oyunu bulunuyor. Yakında desteği kesilecek olan Marvel’s Avengers hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....