Marvel’s Midnight Suns bir kez daha ertelendi

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Geçtiğimiz yıl Gamescom’da duyurulan Marvel’s Midnight Suns, Firaxis tarafından geliştirilen bir taktiksel RPG oyun olacak. Slay the Spire ve XCOM serisine benzeyen oyun, yayıncı Take-Two tarafından bir kez daha ertelendi.

31 Mart 2023’ten önce çıkacak

Take-Two, 7 Ekim’de çıkış yapacak Marvel’s Midnight Suns’ı ertelediğini duyurdu. Yayıncı, Firaxis Games ve 2K’daki ekiplerin mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için oyunu ertelediğini belirtti. Oyunun yeni çıkış tarihi açıklanmadı ancak 31 Mart 2023’ten önce çıkacağı belirtildi.

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Take-Two, erteleme haberi dışında bir üzücü haber daha verdi. Firmanın yeni planlarına göre Marvel’s Midnight Suns öncelikle yeni nesil ve PC için çıkış yapacak. PS4, Xbox One ve Nintendo Switch sürümleri ise daha geç bir tarihte hazır olacak.

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Marvel's Midnight Suns ertelendi