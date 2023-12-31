Marvel’s Wolverine Co-Op seçeneği ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Marvel’s Spider-Man ve Ratchet & Clank ile Playstation Studios markaları arasında en popüler geliştiricilerden biri olan Insomniac, Wolverine için çalışmalara devam ediyor. Stüdyonun geçtiğimiz haftalarda yaşadığı siber saldırı, yapım hakkında bazı bilgileri gözler önüne seriyor.

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Wolverine çok oyunculu moda sahip olabilir

Insomniac Games, geçtiğimiz haftalarda devasa bir siber saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonucunda stüdyonun gelecek planları ve oyun dosyaları sızdırıldı. Sızdırılan yapımlar arasında en dikkat çekeni ise Marvel’s Wolverine oldu. Siber saldırı sonucu açığa çıkan oyun kodları, yapım hakkında önemli bir mekaniğe işaret ediyor olabilir.

Reddit kullanıcısı VISCERAL, Marvel’s Wolverine yapımının sızan kodlarını inceledi ve oyunun çok oyunculu bir moda sahip olabileceğini belirtti. Bahsi geçen kod parçası, senkronize edilmesi gereken iki istemciye referanslar içeriyor gibi görünüyor. Bu da oyunun çok oyunculu bir oynanış mekaniği içerebileceğini gösteriyor. Wolverine’ın hikâye bazlı bir yapım olduğunu düşündüğümüzde, yapımın rekabetçi bir mod yerine Co-Op moduna sahip olması daha olası gözüküyor. Wolverine’in 2026 yılında önce çıkması beklenmiyor bu nedenle sızdırılan bilgilerin büyük çoğunluğu oyunun final sürümünde gözükmeyebilir.



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Marvel's Wolverine çok oyunculu moda sahip olabilir