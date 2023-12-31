Marvel’s Wolverine Co-Op seçeneği ile gelebilir

Wolverine çok oyunculu moda sahip olabilir
Insomniac Games, geçtiğimiz haftalarda devasa bir siber saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonucunda stüdyonun gelecek planları ve oyun dosyaları sızdırıldı. Sızdırılan yapımlar arasında en dikkat çekeni ise Marvel’s Wolverine oldu. Siber saldırı sonucu açığa çıkan oyun kodları, yapım hakkında önemli bir mekaniğe işaret ediyor olabilir.
Reddit kullanıcısı VISCERAL, Marvel’s Wolverine yapımının sızan kodlarını inceledi ve oyunun çok oyunculu bir moda sahip olabileceğini belirtti. Bahsi geçen kod parçası, senkronize edilmesi gereken iki istemciye referanslar içeriyor gibi görünüyor. Bu da oyunun çok oyunculu bir oynanış mekaniği içerebileceğini gösteriyor. Wolverine’ın hikâye bazlı bir yapım olduğunu düşündüğümüzde, yapımın rekabetçi bir mod yerine Co-Op moduna sahip olması daha olası gözüküyor. Wolverine’in 2026 yılında önce çıkması beklenmiyor bu nedenle sızdırılan bilgilerin büyük çoğunluğu oyunun final sürümünde gözükmeyebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.