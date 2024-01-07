Insomniac’ın başı dertte: Marvel’s Spider-Man 2’nin PC portu için çalışmalar başladı

Marvel’s Spider-Man 2 için çalışmalar sürüyor
Insomniac Games’in yaşadığı sızıntılar, Marvel’s Spider-Man 2’nin PC dosyalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun üzerine bağımsız geliştiriciler, bu dosyaları kullanarak ve verileri ters mühendis ile inceleyerek yapımın PC’ye çıkarılması için çalışmalara başladı.
X platformu üzerinde PC_Focus tarafından paylaşılan görüntülere göre geliştiriciler, Spider-Man 2’nin resmi olmayan PC portu üzerinde oldukça hızlı çalışıyor. Yapımın şu anki versiyonu doku ve ara yüz problemleri yaşasa da donanımlı bilgisayarlarda 60fps olarak çalışıyor.
Marvel’s Spider-Man 2 yakında PC için çıkış yapabilir
Bağımsız geliştiriciler, Spider-Man 2’yi PC platformuna getirmek için çalışmalara devam etse de Insomniac’ın yaşadığı veri sızıntıları, yapımın zaten resmi olarak PC platformuna geleceğini gösteriyor. Sızıntılara göre yapımın PC portunun geliştirilme süreci nisan ayı gibi tamamlanacak, yani Marvel’s Spider-Man 2 muhtemelen yıl bitmeden PC oyuncuları ile buluşacak. Ancak firmadan sızan PC dosyaları ve kodları, yapımın oldukça başarılı ve ilgi çekici modlara sahip olmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.