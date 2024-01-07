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    Insomniac’ın başı dertte: Marvel’s Spider-Man 2’nin PC portu için çalışmalar başladı

    Insomniac Games’in yaşadığı siber saldırı büyük sonuçlara doğurmaya devam ediyor. Şirketten sızan Spider-Man 2 dosyaları, oyunun resmi olmayan bir PC versiyonu için çalışmaları başlattı.
    Spider-Man 2'nin PC versiyonu için çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games’in yaşadığı siber saldırı sonrası ortaya çıkan dosyalar, oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. Marvel’s Wolverine için ortaya çıkan PC dosyalarının ardından Marvel’s Spider-Man 2’nin PC dosyaları da ortaya çıktı. Dosya sızıntılarının ardından geliştiriciler, yapımı PC’ye getirmek için çalışmalara başladı.

    Marvel’s Spider-Man 2 için çalışmalar sürüyor

    Insomniac Games’in yaşadığı sızıntılar, Marvel’s Spider-Man 2’nin PC dosyalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun üzerine bağımsız geliştiriciler, bu dosyaları kullanarak ve verileri ters mühendis ile inceleyerek yapımın PC’ye çıkarılması için çalışmalara başladı. 

    X platformu üzerinde PC_Focus tarafından paylaşılan görüntülere göre geliştiriciler, Spider-Man 2’nin resmi olmayan PC portu üzerinde oldukça hızlı çalışıyor. Yapımın şu anki versiyonu doku ve ara yüz problemleri yaşasa da donanımlı bilgisayarlarda 60fps olarak çalışıyor. 


    Marvel’s Spider-Man 2 yakında PC için çıkış yapabilir

    Bağımsız geliştiriciler, Spider-Man 2’yi PC platformuna getirmek için çalışmalara devam etse de Insomniac’ın yaşadığı veri sızıntıları, yapımın zaten resmi olarak PC platformuna geleceğini gösteriyor. Sızıntılara göre yapımın PC portunun geliştirilme süreci nisan ayı gibi tamamlanacak, yani Marvel’s Spider-Man 2 muhtemelen yıl bitmeden PC oyuncuları ile buluşacak. Ancak firmadan sızan PC dosyaları ve kodları, yapımın oldukça başarılı ve ilgi çekici modlara sahip olmasını sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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