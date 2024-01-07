Insomniac’ın başı dertte: Marvel’s Spider-Man 2’nin PC portu için çalışmalar başladı

Tam Boyutta Gör Insomniac Games’in yaşadığı siber saldırı sonrası ortaya çıkan dosyalar, oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. Marvel’s Wolverine için ortaya çıkan PC dosyalarının ardından Marvel’s Spider-Man 2’nin PC dosyaları da ortaya çıktı. Dosya sızıntılarının ardından geliştiriciler, yapımı PC’ye getirmek için çalışmalara başladı.

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Marvel’s Spider-Man 2 için çalışmalar sürüyor

Insomniac Games’in yaşadığı sızıntılar, Marvel’s Spider-Man 2’nin PC dosyalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun üzerine bağımsız geliştiriciler, bu dosyaları kullanarak ve verileri ters mühendis ile inceleyerek yapımın PC’ye çıkarılması için çalışmalara başladı.

X platformu üzerinde PC_Focus tarafından paylaşılan görüntülere göre geliştiriciler, Spider-Man 2’nin resmi olmayan PC portu üzerinde oldukça hızlı çalışıyor. Yapımın şu anki versiyonu doku ve ara yüz problemleri yaşasa da donanımlı bilgisayarlarda 60fps olarak çalışıyor.



Marvel’s Spider-Man 2 yakında PC için çıkış yapabilir

Bağımsız geliştiriciler, Spider-Man 2’yi PC platformuna getirmek için çalışmalara devam etse de Insomniac’ın yaşadığı veri sızıntıları, yapımın zaten resmi olarak PC platformuna geleceğini gösteriyor. Sızıntılara göre yapımın PC portunun geliştirilme süreci nisan ayı gibi tamamlanacak, yani Marvel’s Spider-Man 2 muhtemelen yıl bitmeden PC oyuncuları ile buluşacak. Ancak firmadan sızan PC dosyaları ve kodları, yapımın oldukça başarılı ve ilgi çekici modlara sahip olmasını sağlayabilir.

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Spider-Man 2'nin PC versiyonu için çalışmalar başladı