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    Büyük Steam zamları: GTA V, Red Dead Redemption 2 ve daha fazla oyuna rekor zam

    Yeni yıl en azından Türkiye’deki oyun severler açısından hiç de iyi geçecek gibi durmuyor. Steam’deki oyun fiyatları son zamanlarda yüzde 100’den fazla artış gösterdi.
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    Steam’deki oyunlara büyük zam: Fiyatlar yüzde 100’den fazla arttı Tam Boyutta Gör
    Steam’deki oyunlar Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek kur şartlarında uzunca bir süredir esasında uygun fiyatlardan satılıyordu. Ancak hem diğer bölgelerin olumsuz etkilenmemesi hem de yaşanan kur ve enflasyon artışları ışığında oyun fiyatlarındaki artışın yaşanması kaçınılmaz bir hal aldı.

    Steam'de oyunlara büyük zam geldi

    Son günlerde Steam’deki popüler oyunlar rekor düzeyde zamlandı. Oyuna göre fiyatlar yüzde 4500 yükseldi. Çoğu AAA oyunun fiyatına yüzde 100’den fazla zam uygulandı. Son iki günde fiyatı değişen oyun sayısı 300’ü aşmış durumda. Zamlananlar ise sadece popüler oyunlar değil. Neredeyse çoğu stüdyo mevcut oyun ve paket fiyatlarını artırmaya başlamış durumda.

    Rocstar Games, Dark Souls serisi, CD Projekt RED oyunları zamlanan oyunlar arasında yer alıyor. Örneğin, Cyberpunk 2077 yüzde 100 zamlanarak 449 TL, GTA V yüzde 225 zamlanarak 550 TL, RDR 2 yüzde 285 zamlanarak 1150 TL, Dark Souls III yüzde 400 zamlanarak 899 TL oldu.

    Eğer oyun almak istiyor ve oyunların fiyatlarını düşmesini bekliyorsanız pek beklememeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Steam’de son zamlanan bazı oyunlar ise şöyle:

    Steam zamlanan oyunlar
    Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat

    Cyberpunk 2077

    		 249 TL 499 TL

    The Witcher 3: Wild Hunt

    		 60 TL 250 TL

    Dark Souls III

    		 179 TL 899 TL

    Dark Souls: REMASTERED

    		 119 TL 599 TL

    Dark Souls III Deluxe Edition

    		 218 TL 1275 TL

    Dark Souls III - Season Pass

    		 39 TL 375 TL

    Dark Souls II - Season Pass

    		 74 TL 375 TL

    Grand Theft Auto V

    		 169 TL 550 TL

    Red Dead Redemption 2

    		 299 TL 1150 TL

    Red Dead Redemption 2: Ultimate

    		 449 TL 1700 TL

    Hades

    		 40 TL 235 TL

    Cities Skylines

    		 65 TL 280 TL

    Gears 5

    		 61 TL 399 TL

    Ori and the Will of the Wisps

    		 50 TL 299 TL

    Microsoft Flight Simulator

    		 349 TL 999 TL
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    ugah6aiw 1 gün önce

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

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    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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