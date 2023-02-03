Büyük Steam zamları: GTA V, Red Dead Redemption 2 ve daha fazla oyuna rekor zam

Tam Boyutta Gör Steam’deki oyunlar Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek kur şartlarında uzunca bir süredir esasında uygun fiyatlardan satılıyordu. Ancak hem diğer bölgelerin olumsuz etkilenmemesi hem de yaşanan kur ve enflasyon artışları ışığında oyun fiyatlarındaki artışın yaşanması kaçınılmaz bir hal aldı.

Steam'de oyunlara büyük zam geldi

Son günlerde Steam’deki popüler oyunlar rekor düzeyde zamlandı. Oyuna göre fiyatlar yüzde 4500 yükseldi. Çoğu AAA oyunun fiyatına yüzde 100’den fazla zam uygulandı. Son iki günde fiyatı değişen oyun sayısı 300’ü aşmış durumda. Zamlananlar ise sadece popüler oyunlar değil. Neredeyse çoğu stüdyo mevcut oyun ve paket fiyatlarını artırmaya başlamış durumda.

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Rocstar Games, Dark Souls serisi, CD Projekt RED oyunları zamlanan oyunlar arasında yer alıyor. Örneğin, Cyberpunk 2077 yüzde 100 zamlanarak 449 TL, GTA V yüzde 225 zamlanarak 550 TL, RDR 2 yüzde 285 zamlanarak 1150 TL, Dark Souls III yüzde 400 zamlanarak 899 TL oldu.

Eğer oyun almak istiyor ve oyunların fiyatlarını düşmesini bekliyorsanız pek beklememeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Steam’de son zamlanan bazı oyunlar ise şöyle:

Steam zamlanan oyunlar Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Cyberpunk 2077 249 TL 499 TL The Witcher 3: Wild Hunt 60 TL 250 TL Dark Souls III 179 TL 899 TL Dark Souls: REMASTERED 119 TL 599 TL Dark Souls III Deluxe Edition 218 TL 1275 TL Dark Souls III - Season Pass 39 TL 375 TL Dark Souls II - Season Pass 74 TL 375 TL Grand Theft Auto V 169 TL 550 TL Red Dead Redemption 2 299 TL 1150 TL Red Dead Redemption 2: Ultimate 449 TL 1700 TL Hades 40 TL 235 TL Cities Skylines 65 TL 280 TL Gears 5 61 TL 399 TL Ori and the Will of the Wisps 50 TL 299 TL Microsoft Flight Simulator 349 TL 999 TL

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Steam’deki oyunlara büyük zam: Fiyatlar yüzde 100’den fazla arttı