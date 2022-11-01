Marvel ve EA yeni oyunlar için iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör Sinema ve dizi dünyasını kasıp kavuran Marvel stüdyoları oyun tarafında da hareketli. Hali hazırda çıkacak veya planlama aşamasında olan oyunların yanında EA ile yeni bir iş birliği duyuruldu.

3 yeni Marvel oyunu geliyor

Marvel ile Motive arasında yapılan yeni Iron Man anlaşması aslında EA ile yeni bir yakınlaşmanın işaretlerini veriyordu. Bu hafta da resmi olarak duyurulmuş oldu. EA ve Marvel işbirliği boyunca 3 yeni aksiyon-macera oyunu piyasaya sürülecek.

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Iron Man oyunu yanında bir Black Panther oyunu ve bir Captain America oyunu geleceğine dair iddialar gündemde. Black Panther oyununu Middle-earth: Shadow of Mordor tecrübesi ile bilinen geliştiricilerin oluşturduğu yeni bir EA Seattle stüdyosu hazırlıyor. Diğer yapım için şimdilik bir bilgi yok. Bu oyunların filmleri temel almak yerine kendi hikâyelerine odaklanacağı açıklandı.

Marvel oyunlarından tarihi en yakın olan Marvel’s Midnight Suns ve Aralık ayında piyasaya çıkacak. Niantic tarafından geliştirilen zengin gerçeklik tabanlı Marvel World of Heroes gelecek yıl piyasada olacak. PS5 için geliştirilen Marvel’s Spider-Man 2 yine gelecek yıl karşımızda olacak. Marvel's Wolverine, Marvel's Iron Man ve diğer yapımların net bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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Marvel ve EA’dan 3 yeni oyun