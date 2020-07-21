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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı

    AMD Ryzen 4000G APU serisinde 6 farklı işlemci yer alıyor. Bunlardan 3 tanesi orijinal iken 3 tanesi ise enerji verimli. Ayrıca PRO olarak da 6 yeni versiyon geliyor.
    4 sa.
    1,3b
    20
    14
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı
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    7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimi ile harmanladığı Ryzen 4000 APU serisi ile dizüstü segmentinde fırtınalar estiren AMD bu hafta da masa üstü kullanıcılarını sevindirdi. AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı.

    AMD Ryzen 4000G neler sunacak?

    Bir süredir çeşitli teknik detayları ve benchmark testleri internete sızdırılan Ryzen 4000G APU serisi; masa üstünde uygun fiyatlı oyun bilgisayarı toplamak isteyen oyuncularda heyecan oluşturmuştu.

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    Ryzen 4000G APU serisinde toplam 6 işlemci yer alıyor. Bunların 3 tanesi orijinal diyebileceğimiz işlemciler iken diğer 3 tanesi ise bunların biraz daha enerji verimliliğine odaklanan versiyonları durumunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı

    Seride Ryzen 7 4700G işlemcisi tepe model durumunda. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemcinin 3.6GHz taban hızı 4.4GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Vega 8 grafik birimi ise 2100MHz seviyesinde. 65W TDP değeri olan işlemci erken testlerde AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i9-9900KF ve Core i7-10700K işlemcilerini geride bırakmıştı. Hatta GeForce GTX 950 ile benzer bir performans sergilemişti. Bütçesini biraz daha zorlayarak iyi bir sistem toplamak isteyenler için Ryzen 7 4700G popüler bir alternatif olacak gibi.

    Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı
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    Ryzen 5 4600G işlemcisi 6 çekirdek ve 12 izlek birimli. 3.7GHz taban frekansı 4.2GHz seviyesine çıkabiliyor. Vega 7 grafik birimi 1900MHz frekansında çalışıyor. TDP değeri yine 65W. Özellikle fiyat-performans konusunda bu işlemcinin ilgi göreceği düşünülüyor.

    AMD Ryzen 3 4300G ise 4 çekirdek ve 8 izlek birimli. Ön belleği biraz daha düşük olan işlemci Vega 6 grafik birimi ile geliyor. Oyunlarda çıtayı çok yükseltmek istemeyenler bu işlemciye yöneleceklerdir. Bu üç işlemcinin GE olarak tanımlanan versiyonları ise biraz daha düşük hızlarla 35W TDP değerine ulaşıyor.

    Henüz Ryzen 4000G serisi için belirlenmiş bir fiyat etiketi yok. İlk olarak gelecek ay özel toplama PC modelleri üzerinde piyasaya çıkacak. Sonrasında ise son kullanıcıya sunulması bekleniyor. Fiyat olarak ise 140$-300$ arası yelpaze tahmin ediliyor.

    Bunun yanında AMD Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G ve Ryzen 3 PRO 4350G ile bunların GE uzantılı versiyonları şeklinde 6 PRO işlemcisi daha duyuruldu. Bunların da tüm özellikleri aynı ancak PRO oldukları için ek güvenlik katmanları, yeni versiyon çıkmama garantisi gibi kurumsal avantajları var.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Orodruin (Candaş Ulaş) 4 sa. en beğenilen
    Ama AMD çok ısınıyorcularla, Intel tek çekirdekte daha iyiciler gelir birazdan.
    Yanıtla +13
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    Feyzuli 4 sa.
    Ofis ve aile için iyi bir alternatif APUlar. Alınmaz alınmaz demeyin LOL+CS:GO+Forti gibi oyunları her türlü temiz bir şekilde kaldırıyor 8+ RAM takarsanız ki DDR5 ile 16 minimum olur.
    Ofis ve aile için iyi bir alternatif APUlar. Alınmaz alınmaz demeyin LOL+CS:GO+Forti gibi oyunları her türlü temiz bir şekilde kaldırıyor 8+ RAM takarsanız ki D...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    tiger cage (yunus ) 1 sa.
    Apuları kara ekran verecekmi merak ediyoruz
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 sa.
    Dh üyeleri PC nin bir oyun konsolu olduğunu mu düşünüyor acaba?? Hatta sanırım ciddi ciddi PC nin oyun oynamaya yarayan birşey olduğunu düşünen çok üye var sanırım. Dünyada ofislerde milyonlarca PC var. Ve onlar için ultra HD resim yada Video oynatacak bir PC yeterli. Asıl önemli olan Cpu nun işlem Gücü oluyor. Böyle olunca Oyun oynama amaçlı PC aramayan birisi yada firmalar için Apu lar çok işe yarıyor.
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    huso 2 sa.
    4700G de 4700GE de muhtesem iselmciler ister GPU kullan ister Harici GPU kullan her sekilde muhtesem islemciler...
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 3 sa.
    Ryzen 3 4300GE yada bulabilirsem Ryzen 3 pro 4350GE Custom NAS ın kalbini oluşturacak. merakla bekliyorum
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    Feyzuli 4 sa.
    Ofis ve aile için iyi bir alternatif APUlar. Alınmaz alınmaz demeyin LOL+CS:GO+Forti gibi oyunları her türlü temiz bir şekilde kaldırıyor 8+ RAM takarsanız ki DDR5 ile 16 minimum olur.
    Yanıtla +6
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa.
    Dahili grafikli hiçbir işlemci alınmaz...
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    -Chimaera (Mert ) 3 sa. Normandia_06
    Niye alınmaz? Herkes bilgisayarı 1080p ultra ayarlarda oyun oynamak için kullanmıyor. Bu işlemciler de birilerinin ihtiyacını fazlasıyla görecek ve deli gibi satılacaklar. Kendi ihtiyaçlarınıza göre ürün değerlendirmeyin, insanları da yanlış yönlendirmeyin.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Mugetsuga 4 sa.
    Fiyatlandırma çok önemli. Yoksa giriş seviyesi ekran kartlarını öldürmemeye çalıştıklarını biliyoruz zaten.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 4 sa. en beğenilen
    Ama AMD çok ısınıyorcularla, Intel tek çekirdekte daha iyiciler gelir birazdan.
    Yanıtla +13
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