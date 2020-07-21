Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı

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7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimi ile harmanladığı Ryzen 4000 APU serisi ile dizüstü segmentinde fırtınalar estiren AMD bu hafta da masa üstü kullanıcılarını sevindirdi. AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı.

AMD Ryzen 4000G neler sunacak?

Bir süredir çeşitli teknik detayları ve benchmark testleri internete sızdırılan Ryzen 4000G APU serisi; masa üstünde uygun fiyatlı oyun bilgisayarı toplamak isteyen oyuncularda heyecan oluşturmuştu.

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Ryzen 4000G APU serisinde toplam 6 işlemci yer alıyor. Bunların 3 tanesi orijinal diyebileceğimiz işlemciler iken diğer 3 tanesi ise bunların biraz daha enerji verimliliğine odaklanan versiyonları durumunda.

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Seride Ryzen 7 4700G işlemcisi tepe model durumunda. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemcinin 3.6GHz taban hızı 4.4GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Vega 8 grafik birimi ise 2100MHz seviyesinde. 65W TDP değeri olan işlemci erken testlerde AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i9-9900KF ve Core i7-10700K işlemcilerini geride bırakmıştı. Hatta GeForce GTX 950 ile benzer bir performans sergilemişti. Bütçesini biraz daha zorlayarak iyi bir sistem toplamak isteyenler için Ryzen 7 4700G popüler bir alternatif olacak gibi.

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Ryzen 5 4600G işlemcisi 6 çekirdek ve 12 izlek birimli. 3.7GHz taban frekansı 4.2GHz seviyesine çıkabiliyor. Vega 7 grafik birimi 1900MHz frekansında çalışıyor. TDP değeri yine 65W. Özellikle fiyat-performans konusunda bu işlemcinin ilgi göreceği düşünülüyor.

AMD Ryzen 3 4300G ise 4 çekirdek ve 8 izlek birimli. Ön belleği biraz daha düşük olan işlemci Vega 6 grafik birimi ile geliyor. Oyunlarda çıtayı çok yükseltmek istemeyenler bu işlemciye yöneleceklerdir. Bu üç işlemcinin GE olarak tanımlanan versiyonları ise biraz daha düşük hızlarla 35W TDP değerine ulaşıyor.

Henüz Ryzen 4000G serisi için belirlenmiş bir fiyat etiketi yok. İlk olarak gelecek ay özel toplama PC modelleri üzerinde piyasaya çıkacak. Sonrasında ise son kullanıcıya sunulması bekleniyor. Fiyat olarak ise 140$-300$ arası yelpaze tahmin ediliyor.

Bunun yanında AMD Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G ve Ryzen 3 PRO 4350G ile bunların GE uzantılı versiyonları şeklinde 6 PRO işlemcisi daha duyuruldu. Bunların da tüm özellikleri aynı ancak PRO oldukları için ek güvenlik katmanları, yeni versiyon çıkmama garantisi gibi kurumsal avantajları var.

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