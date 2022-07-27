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    Ödeme devi Mastercard, Blockchain Australia ile el sıkıştı

    Avustralyalı işletmelere blockchain hizmeti sunan Blockchain Australia, ödeme devi Mastercard ile iş birliği yaptığını duyurdu. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.
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    Mastercard, Blockchain Australia ile el sıkıştı
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    Kripto para sektöründe birçok şirket iş birliği yapmaya, birlikte çalışamaya başladı. Özellikle Blockchain alanında gelişmek isteyen şirketler projelerini bu alana doğru yöneltiyor. Son olarak ödeme devi Mastercard da bu şirketler arasında yer alıyor. Mastercard, Blockchain Australia ile ortaklık kurduğunu duyurdu. 

    Blockchain teknolojisi ile dijital ekonomiye katılan Avustralyalı işletmeleri ve iş profesyonellerini temsil eden endüstri kuruluşu Blockchain Australia, ödeme devi Mastercard ile anlaşma yaptı.

    Söz konusu yapılan açıklamaya göre; Mastercard, yerel dijital finans alanındaki erişimini genişletmek için Blockchain Australia ile birlikte çalışacak.

    Blockchain Australia konuyla ilgili şunları söyledi:

    “Mastercard ve Blockchain Australia’nın misyonu, işlemleri güvenli, basit, akıllı ve erişilebilir hale getirerek herkese her yerde fayda sağlayan kapsayıcı, dijital bir ekonomiyi birbirine bağlamak ve güçlendirmektir”

    Son olarak Blockchain Australia, Avustralya’nın Blockchain ekosistemini ölçeklendirmek, güvence altına almak, uzmanlar ve diğer işletmeleri savunmak, eğitmek, yükseltmek ve onlarla bağlantı kurmak için Mastercard ile iş birliği yapacağını söyledi.

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