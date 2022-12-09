Mastercard yöneticisinden FTX açıklaması

Tam Boyutta Gör Ödeme işleme şirketi Mastercard’ın Girişim İlişkileri Direktörü Grace Berkery, FTX’in çöküşünün nihayetinde sektör için olumlu olacağını düşünüyor.

Kısa süre önce iflas ederek, tüm kripto sektörünü derinden etkileyen kripto para borsası FTX ile ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak FTX’in durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan isim ödeme işleme şirketi Mastercard’ın girişim ilişkileri direktörü Grace Berkery.

Grace Berkery şunları söyledi:

"Bence bu bir fırsat ve sıfırlama zamanı. Mastercard olarak, altta yatan teknolojinin çok şey vaat ettiğine inanıyoruz. Bu alanda çok şeyler oluyor."

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Mastercard, kripto yatırımcılarının güvenliği için Ekim ayında Crypto Secure’u kullanıma sundu. Platform, Mastercard’ın ödeme akışındaki kripto borsasıyla ilgili riskleri izlemek için yapay zeka kullanıyor.

Grace Berkery yatırımcıların, müşterilerin ilgisini ve sadakatini artıran NFT ve metaverse girişimlerini büyük bir fırsat olarak görebileceklerini de sözlerine ekledi.

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