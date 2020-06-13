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    Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi

    Keanu Reeves'in 'Neo' rolüne geri döneceği yeni Matrix filmi bir yıl ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix 4'ten üzücü haber: Tam bir yıl ertelendi
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    Yeni Matrix filminden bugün maalesef kötü bir haber geldi. Yapımcı stüdyo Warner Bros, Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı Matrix 4'ün bir yıl ertelendiğini duyurdu. Filmin 21 Mayıs 2021'deki vizyon tarihi 1 Nisan 2022'ye çekildi.

    Erteleme kararının nedeni elbette COVID-19 pandemisi. Salgının tüm dünyayı etkisi altına almaya başladığı Mart ayı itibarıyla Matrix 4'ün çekimleri tamamıyla durdurulmuştu. Yapım süreci bu kadar gecikince dolayısıyla gösterim tarihinin de etkilenmemesi beklenemezdi. Matrix 4 için maalesef iki yıl daha beklememiz gerekecek.

    Keanu Reeves'in bir diğer popüler serisi John Wick de pandemiden kötü etkilenen filmlerden olmuştu. John Wick 4'ün 21 Mayıs 2021'deki gösterim tarihi tam bir yıl ertelenerek 27 Mayıs 2022'ye ertelendi. Ünlü oyuncu Reeves, pandemi süreci sonrasında sırasıyla Matrix 4 ve John Wick 4'ün çekimlerini tamamlayacak. 

    Matrix 4'ün yerini 'Godzilla vs. Kong' aldı

    Warner Bros ayrıca bir diğer önemli filmi Godzilla vs. Kong'u da erteledi. Filmin 20 Kasım 2020'deki gösterimi 21 Mayıs 2021'e, yani Matrix 4'ün orijinal vizyon tarihine getirildi. Godzilla vs. Kong'un çekimleri pandemi öncesinde zaten tamamlanmıştı, dolayısıyla ikinci (bu durumda üçüncü) bir erteleme beklenmiyor.



    https://www.comingsoon.net/movies/news/1138362-the-matrix-4-pushed-to-2022-godzilla-vs-kong-moves-to-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dere.beyi (sert dert) 8 dk.
    amazon LOTR dizisi gibi bunun da en başından anlatıldığı bir dizi yapması lazım eğer güzel işlenirse GOT dan daha büyük bir dizi olur
    robotların yavaştan ayaklanması kendi merkezlerini kurup para piyasasıyla başlayıp ülkeleri teker teker düşürüp dünyaya elip geçirip insanları pil niyetine kullanmaları vs. EF SA NE olur
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    “Godzilla vs Kong” önemli bir film ismi gibi gelmedi.
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