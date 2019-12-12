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    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!

    Warner Bros, Matrix 4'ün resmi duyurusunu geçtiğimiz yaz aylarında yapmıştı. Sadece birkaç ay sonra şimdi filmin gösterime gireceği tarihte belli oldu. Matrix 4'ün başrolünde Keanu Reeves yer alacak.
    1 gün
    8,4b
    2
    25
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
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    Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından bugün yapılan duyuruya göre yeni Matrix filmi 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek. Matrix 4'ün John Wick 4 ile aynı hafta yayınlanacak olması biraz enteresan olmuş.

    Matrix devam filminin konusu veya ismiyle ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden olan Lana Wachowski yeni film için geri dönüyor. Lilly Wachowski ise projede yer almayacağını açıklamıştı. Son olarak elbette Keanu Reeves de Matrix 4'ün başrolünde yer alacak.

    Warner Bros şu sıralar filmin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşgul. Keanu Reeves ve Carrie Anne-Moss haricinde şimdiye kadar Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimlerle anlaşma sağlanmış. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi tamamlandıktan sonra çekim süreci de resmen start verecek.

    Ayrıca Bkz. "Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill yakında geri dönüyor"
    1999-2003 yılları arasında vizyona giren Matrix üçlemesi gişede tam 1,6 milyar dolarlık toplam hasılat elde etmeyi başarmıştı. Serinin özellikle de ilk filmi hala bilim kurgu sinemasının en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Yeni film için de şu anda beklentiler epey yüksek.

    Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz Matrix 4 bir devam filmi olacak. Bunun haricinde ise senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de geliyor. Bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti. Vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu şu an için belli değil.



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    Led Zeppelin 1 gün en beğenilen
    Sonu açık bitmişti, umarım star wars gibi saçmalamazlar.
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    Brky 1 gün
    Efsane olmazsa ciddi anlamda üzecek filmdir. Bu arada yönetmen biraderler cinsiyet değiştirdikleri için artık birader değil kız kardeşler. Bakalım östrojenin filme etkisi ne olacak. Bir de, filmin müziklerini Hans Zimmer ya da Zack Hemsey yapar umarım.
    Efsane olmazsa ciddi anlamda üzecek filmdir. Bu arada yönetmen biraderler cinsiyet değiştirdikleri için artık birader değil kız kardeşler. Bakalım östrojenin fi...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    SuperVisör 1 gün
    Morpheus & Laurence Fishburne de olmazsa olmaz Sandra bullock un da bu filme yakışacagını düşünüyorun
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    WarSaw 1 sa.
    2021 ye ne kaldı canım mısırları patlatalım şimdiden ........
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    OverClocK1ng 4 sa.
    Alem bakar, Neo akar. Keanu. Seni bekliyorum...
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    man utd 13 sa.
    Erkeklerin yaptığı matrix leri gördük, şimdi bir de kadınları görelim
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    Ed Wood 13 sa.
    Bir insanın pr ile yüzünün bu kadar eskitilmesi irrite edici açıkçası. Ben herkes gibi heyecanlı bakamıyorum. Gişe olarak çok şey getirir ama nitelik olarak vasatı aşamaz.
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    Musty3535123 14 sa.
    efsane geri dönüyor. bu evreni işlesinler, hepsini izlerim.
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    haydar paşa 17 sa.
    Reeves in de moku çıktı yani yeter artık
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    darkaura 18 sa.
    bu wachowski kardeslerede yetisemiyoruz. surekli cinsiyet degistiyorlar, wachowski biraderler diye bilirdik, pat kizkardesler oldular, sonra bir ara yine erkek olmuslardi, en azindan bir tanesi simdi gene lana ve lilly ismini almislar.
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    Chagotta 18 sa.
    x :Mavi mi kırmızı mı ?
    y : Hee matrix demi anladım...
    x: Ne matriki lan, bunlar benim tansiyon haplarım :XXXX
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    en_x 19 sa.
    bu gözlükler olmaz artık justin olması gerek
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    ProfXavier 19 sa.
    Keanu REEVES diye yazılır Kenu REYİZ diye okunur... Şimdi onlar düşünsün!
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