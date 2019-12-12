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Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından bugün yapılan duyuruya göre yeni Matrix filmi 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek. Matrix 4'ün John Wick 4 ile aynı hafta yayınlanacak olması biraz enteresan olmuş.

Matrix devam filminin konusu veya ismiyle ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden olan Lana Wachowski yeni film için geri dönüyor. Lilly Wachowski ise projede yer almayacağını açıklamıştı. Son olarak elbette Keanu Reeves de Matrix 4'ün başrolünde yer alacak.

Warner Bros şu sıralar filmin oyuncu kadrosunu belirlemekle meşgul. Keanu Reeves ve Carrie Anne-Moss haricinde şimdiye kadar Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimlerle anlaşma sağlanmış. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi tamamlandıktan sonra çekim süreci de resmen start verecek.

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1999-2003 yılları arasında vizyona giren Matrix üçlemesi gişede tam 1,6 milyar dolarlık toplam hasılat elde etmeyi başarmıştı. Serinin özellikle de ilk filmi hala bilim kurgu sinemasının en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Yeni film için de şu anda beklentiler epey yüksek.

Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz Matrix 4 bir devam filmi olacak. Bunun haricinde ise senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de geliyor. Bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti. Vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu şu an için belli değil.