Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak

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Matrix serisinin en ikonik aktörlerinden olan Hugo Weaving (Ajan Smith), Matrix 4'te rol almayacağını açıkladı. Bugün Time Out'a konuşan Weaving, yeni film için yönetmen Lana Wachowski ile görüşmeler yapmış olmasına rağmen program uyuşmazlıkları nedeniyle Matrix 4'te rol alamayacağını söyledi.

59 yaşındaki ünlü aktör,"Biraz şanssızlık tabi. The Visit'ten gelen teklifin hemen ardından aslında Matrix 4'ten de bir teklif aldım. Yani yeni filmin çekileceğini biliyordum ancak ben kendi programımda henüz tarihleri ayarlayamamıştım. Bunun ardından yaklaşık sekiz hafta, programımı her iki film için de uyacak şekilde düzenlemeye çalıştım. Ancak sonrasında Lana Wachowski tarihlerin uyuşmadığına karar verdi. Yani programı ayarlamıştık ancak Wachowski fikrini değiştirdi. Matrix 4 çalışmalarına bensiz devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Lana Wachowski'nin fikrini değiştirmesi tabi biraz enteresan olmuş. Weaving'in sözlerine bakacak olursak Matrix 4'ün asıl planında esasında Ajan Smith de yer alıyordu. Wachowski'nin "fikrini değiştirmesi" Ajans Smith'in Matrix 4'ün senaryosundan tamamıyla kesildiği anlamına mı geliyor veya Weaving'in yerini başka bir aktör mü alacak şu an için kesin bir şey söylemek zor.

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Matrix 4'ün şu ana kadar onaylanan oyuncu kadrosu şu şekilde: Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick Harris, Jessica Henwick , Toby Onwumere ve Jonathan Groff.

Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz devam filmi haricinde ayrıca senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de var. Bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti.

Şu an için resmi ismi açıklanmayan Matrix 4, 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek.

https://www.timeout.com/london/news/hugo-weaving-explains-why-he-wasnt-in-avengers-endgame-and-wont-be-appearing-in-the-new-matrix-012020

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