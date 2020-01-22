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    Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak

    Matrix üçlemesinin sevilen aktörü Hugo Weaving, yeni filmde rol almayacağını açıkladı. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrollerinde yer aldığı Matrix 4, 21 Mayıs 2021'de vizyona girecek.
    20 sa.
    3,7b
    17
    25
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak
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    Matrix serisinin en ikonik aktörlerinden olan Hugo Weaving (Ajan Smith), Matrix 4'te rol almayacağını açıkladı. Bugün Time Out'a konuşan Weaving, yeni film için yönetmen Lana Wachowski ile görüşmeler yapmış olmasına rağmen program uyuşmazlıkları nedeniyle Matrix 4'te rol alamayacağını söyledi.

    59 yaşındaki ünlü aktör,"Biraz şanssızlık tabi. The Visit'ten gelen teklifin hemen ardından aslında Matrix 4'ten de bir teklif aldım. Yani yeni filmin çekileceğini biliyordum ancak ben kendi programımda henüz tarihleri ayarlayamamıştım. Bunun ardından yaklaşık sekiz hafta, programımı her iki film için de uyacak şekilde düzenlemeye çalıştım. Ancak sonrasında Lana Wachowski tarihlerin uyuşmadığına karar verdi. Yani programı ayarlamıştık ancak Wachowski fikrini değiştirdi. Matrix 4 çalışmalarına bensiz devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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    Lana Wachowski'nin fikrini değiştirmesi tabi biraz enteresan olmuş. Weaving'in sözlerine bakacak olursak Matrix 4'ün asıl planında esasında Ajan Smith de yer alıyordu. Wachowski'nin "fikrini değiştirmesi" Ajans Smith'in Matrix 4'ün senaryosundan tamamıyla kesildiği anlamına mı geliyor veya Weaving'in yerini başka bir aktör mü alacak şu an için kesin bir şey söylemek zor.

    Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak
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    Matrix 4'ün şu ana kadar onaylanan oyuncu kadrosu şu şekilde: Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen (Morpheus?), Neil Patrick HarrisJessica Henwick , Toby Onwumere ve Jonathan Groff

    Warner Bros şu anda iki farklı Matrix filmi üzerinde çalışıyor. Haberde bahsettiğimiz devam filmi haricinde ayrıca senaryosu Zak Penn tarafından hazırlanan bir prequel filmi de var. Bu filmin orijinal üçlemeden önceki bir zamanda geçeceği belirtilmişti.

    Şu an için resmi ismi açıklanmayan Matrix 4, 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek.



    https://www.timeout.com/london/news/hugo-weaving-explains-why-he-wasnt-in-avengers-endgame-and-wont-be-appearing-in-the-new-matrix-012020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    barabarabarbara 20 sa. en beğenilen
    Matrix hayranlarına en kötü haber 4. filmin çekilecek olması
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    WB 12 sa.
    Basrol oyuncusu olmadan film cekmek..
    Yanıtla +8
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    ilkerinanç 38 dk.
    Ajan Simit olmadan ben ne anladım Matrixden ya?







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    barkin67 2 sa.
    Ölmedimi bu adam?
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    Onurmsq 4 sa.
    o adam öldü zaten. neden yeniden diriltsinler
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    mavizamanda 4 sa.
    Film tarihinin ve efsane filmleridir Matrix serisi. Üstelik idda edildiği üzere 2. ve 3. film, 1.'den de kötü değil ve hatta daha ileridedir. Kendi sınır-bilim kurgusu üzerinde çok mantıklı bir süreci ve finali vardır. 4. film...hımmmm zor görünüyor yakalaması diğer filmleri.


    Matrix bir efsane yarattı sinematografiyle, kurgusuyla, oyuncularıyla, felsefesiye ve görsellikleriyle...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    DH Misafiri 5 sa.
    Hobbit gayet güzelmiydi
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    Hakimutata Insane 6 sa.
    film serilerinin devamında klasik olarak trend,moda ve hayal kırıklığı yaşadığımız doğrudur. eski seride oynayan aktörler neden devam serisinde yer almıyor anlam veremiyorum.parasini beğenmiyorlar heralde devam filminde oynasan nolur yani asdfghjk.
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    cabriyo 11 sa.
    yüzüklerin efendisinden sonra hobbit çekildi gayet güzeldi. neredeyse tüm oyuncular farklıydı. rocky yada terminatör gibi devam filmi çekileceğine farklı bir 3 leme çekilse sanki daha iyi olur. veya en azından dünyayı kurtarma konusu olmasın.
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    madonos 6 sa. cabriyo
    Hobbit yüzüklerin efendesindne önce yazılan bir kitapdı. Yüzüklerin efendisi kitabı sonradan yazıldı o yüzden senaryo birbirine bağlı zaten.
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    Berringer 11 sa.
    Bence film tutmayacak biten bir seriyi devam ettirmek saçma zaten ilk film dışında diğerlerini beğendiğimi söyleyemem
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    3699 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

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