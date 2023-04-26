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    Togg CEO’su Gürcan Karakaş: "Mayıs'ta 1.000'in üzerinde Togg teslim edilecek"

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Mayıs ayında teslim edilecek yerli otomobil sayısını açıkladı. Mayıs ayında 1.000'in üzerinde Togg T10X teslim edilecek.            
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    Mayıs ayında kaç adet Togg teslim edilecek? Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X’in ön sipariş süreci tamamlandı ve teslimat sıralaması belirlendi. Ön sipariş veren müşterilere henüz teslimat yapılmadı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatlar hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Mayıs ayında kaç Togg teslim edilecek?

    Bloomberg HT canlı yayınına katılan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, ön sipariş veren kullanıcılara ilk teslimatların önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Önümüzdeki aylarda üretim miktarının artacağını duyuran Karakaş, “Mayıs ayında 1.000'in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz. Mayıs ve Haziran aylarında üretim miktarımızı artıracağız.” dedi.

    Bugüne kadar kaç adet Togg üretildiği hakkındaki soruya Gürcan Karakaş, şu yanıtı verdi:

    “Geçen sene Mayıs ayının sonundan itibaren deneme üretimleri başladı. 29 Ekim 2022’de seri üretim hazırlığı tamamlandı. Bugüne kadar 300’ün üzerinde araç üretildi. Seri üretim standartlarında üretilen araç sayısı ise 200’ün üzerindedir. Bunlardan 40’tan fazlasını teslim ettik. Ayrıca şu an 26 tane TOGG, testler için ülkemizi dolaşmakta.”

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