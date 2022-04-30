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    McLaren, metaverse’e adım atıyor

    McLaren, Web 3.0 çalışmaları için McLaren Special Operations’ı (MSO) tanıttı ve metaverse dünyasına adım attı.                                                   
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    McLaren, metaverse’e adım atıyor
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    Metaverse kavramının gelişmesi ile beraber birçok farklı sektör bu alandaki çalışmalarını genişletiyor. Bu kez bir adım da İngiliz lüks otomobil üreticisi McLaren‘den geldi.  McLaren, web 3.0 çalışmaları için McLaren Special Operations’ı (MSO) tanıtımını yaparak, metaverse dünyasına bir adım attı.

    Bilindiği üzere daha önce ünlü spor otomobil üreticileri Lamborghini ve Ferrari, metaverse ve NFT dünyasına adım atmıştı. Son olarak İngiltere merkezli McLaren de kendi Web 3.0 bölümünü açarak (McLaren Special Operations (MSO)) metaverse dünyasında yerini alıyor. 

    Şirket, konu ile ilgili duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Şirket, özel yol haritalarının yer aldığı web sitesinde müşterilerine sınırlı sayıda olan McLaren NFT’lerine özel erişim sağlayacağını açıkladı. 

    Ayrıca McLaren, özel üyelere erişim sağlarken, müşterilerine MSO Lab teknoloji merkezinde sanal tur ve MSO Lab ekipleriyle özel etkinliklere davet gibi özel avantajlar ve ödüller verecek.

    Ek olarak belirtmek gerekirse NFT’lere sahip şanslı kişiler, şirketin tasarım ekibi tarafından oluşturulan ve daha önce hiç görülmemiş dijital çizimlere de erişim sağlayabilecek. 

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    C
    Command-01 9 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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