MediaTek, yeni 4nm işlemcisini duyurdu: Dimensity 7200

Dimensity 7200, 2.8GHz hızda çalışan iki Cortex-A715 çekirdek, altı Cortex-A510 çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir işlemci. Oyunlar için Arm Mali-C610 MC4 GPU görev yapıyor. Çipin modemi sub6 5G ağlarının yanı sıra WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.
MediaTek 7200, 4K HDR video kaydı, 200MP’a kadar kamera, aynı anda iki kamerayla video kaydetme, 144Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlüğe kadar ekranı destekliyor. Bellek tarafında 6400Mbps, depolamada da UFS 3.1 desteği veriyor.
MediaTek Dimensity 7200, 2023’ün ilk çeyreğinde çıkacak yeni Android telefonlarda bulunacak. MWC 2023’te ilk Dimensity 7200 işlemcili telefonları görebiliriz.
MediaTek Dimensity 7200 özellikleri
- Üretim: TSMC N4 (4nm sınıfı)
- İşlemci: 2x Cortex A715@2.8GHz, 6x Cortex A510@2.0GHz
- Bellek: LPDDR5 6400Mbps (4 kanal), LPDDR4x (çift kanal) UFS 3.1
- Kamera: 200MP, Video HDR, Video EIS Dual
- Ekran: Full HD+, 144Hz, HDR
- Video oynatma: H.264, HEVC, VP-9, AV1 / H.264, HEVC, 4K60 HDR10+
- Grafik: Arm Mali-G610 MC4
- APU: MediaTek 5. nesil APU (APU 650)
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah