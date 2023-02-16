Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek, yeni 4nm işlemcisini duyurdu: Dimensity 7200

    MediaTek, orta sınıf akıllı telefonları hedefleyen yeni mobil işlemcisini duyurdu. MediaTek 7000 serisinin ilk 5G özellikli çipi Dimensity 7200 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
    Oy Ver
    MediaTek Dimensity 7200 işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 7200, Dimensity 9200 gibi şirketin üst seviye yongalarının yanı sıra Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle aynı 4nm üretim sürecinden geçen bir çip olarak karşımızda. TSMC tarafından üretilen Dimensity 7200, daha iyi güç verimliliği için MediaTek HyperEngine 5.0 teknolojisine sahip.

    Dimensity 7200, 2.8GHz hızda çalışan iki Cortex-A715 çekirdek, altı Cortex-A510 çekirdekten oluşan sekiz çekirdekli bir işlemci. Oyunlar için Arm Mali-C610 MC4 GPU görev yapıyor. Çipin modemi sub6 5G ağlarının yanı sıra WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.

    MediaTek 7200, 4K HDR video kaydı, 200MP’a kadar kamera, aynı anda iki kamerayla video kaydetme, 144Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlüğe kadar ekranı destekliyor. Bellek tarafında 6400Mbps, depolamada da UFS 3.1 desteği veriyor.

    MediaTek Dimensity 7200, 2023’ün ilk çeyreğinde çıkacak yeni Android telefonlarda bulunacak. MWC 2023’te ilk Dimensity 7200 işlemcili telefonları görebiliriz.

    MediaTek Dimensity 7200 özellikleri

    • Üretim: TSMC N4 (4nm sınıfı)
    • İşlemci: 2x Cortex A715@2.8GHz, 6x Cortex A510@2.0GHz
    • Bellek: LPDDR5 6400Mbps (4 kanal), LPDDR4x (çift kanal) UFS 3.1
    • Kamera: 200MP, Video HDR, Video EIS Dual
    • Ekran: Full HD+, 144Hz, HDR
    • Video oynatma: H.264, HEVC, VP-9, AV1 / H.264, HEVC, 4K60 HDR10+
    • Grafik: Arm Mali-G610 MC4
    • APU: MediaTek 5. nesil APU (APU 650)
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgilimden ayrıldım su tarifi lg tv program numarası düzenleme aktif değil kasa fanı önerisi en iyi 4 mevsim lastik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız