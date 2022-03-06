MediaTek Dimensity 8100'den şaşırtıcı performans: Snapdragon 8 Gen 1'i geride bıraktı

Geçtiğimiz hafta Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıtan MediaTek, akıllı telefon sektörüne oldukça iddialı geliyor. Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre TSMC’nin 5nm üretim teknolojisi ile üretilecek Dimensity 8100’ün Qualcomm’un en güncel işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’i geride bıraktığı ortaya çıktı.
Qualcomm'dan yanıt geliyor
MediaTek çözümünün Qualcomm modelleri ile kıyaslandığı Geekbench skorlarına göre, Snapdragon 8 Gen 1’i ve Snapdragon 888’i çoklu çekirdek testinde geride bırakmayı başaran Dimensity 8100, tek çekirdek testinde ise her iki işlemcide bulunan ve oldukça güçlü Cortex-X1 çekirdeği sebebiyle geride kaldı.
Bununla birlikte şirketin orta üst seviye işlemcisi olan ve rakiplerinin 4nm teknolojisine kıyasla 5 nm ile üretilen Dimensity 8100’ün, Qualcomm’un iki amiral gemisi işlemcisini geçmesinin dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra MediaTek ile rekabet edecek yükseltilmiş bir Snapdragon 8 Gen 1 yongası üzerinde çalışan Qualcomm, yeni yongası ile beraber rekabeti daha da arttıracak gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..