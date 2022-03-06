MediaTek Dimensity 8100'den şaşırtıcı performans: Snapdragon 8 Gen 1'i geride bıraktı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıtan MediaTek, akıllı telefon sektörüne oldukça iddialı geliyor. Tipster Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre TSMC’nin 5nm üretim teknolojisi ile üretilecek Dimensity 8100’ün Qualcomm’un en güncel işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’i geride bıraktığı ortaya çıktı.

Qualcomm'dan yanıt geliyor

MediaTek çözümünün Qualcomm modelleri ile kıyaslandığı Geekbench skorlarına göre, Snapdragon 8 Gen 1’i ve Snapdragon 888’i çoklu çekirdek testinde geride bırakmayı başaran Dimensity 8100, tek çekirdek testinde ise her iki işlemcide bulunan ve oldukça güçlü Cortex-X1 çekirdeği sebebiyle geride kaldı.

MediaTek'in yükselişi sürüyor: ABD'nin en büyük tedarikçisi oldu 2 gün önce eklendi

Bununla birlikte şirketin orta üst seviye işlemcisi olan ve rakiplerinin 4nm teknolojisine kıyasla 5 nm ile üretilen Dimensity 8100’ün, Qualcomm’un iki amiral gemisi işlemcisini geçmesinin dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra MediaTek ile rekabet edecek yükseltilmiş bir Snapdragon 8 Gen 1 yongası üzerinde çalışan Qualcomm, yeni yongası ile beraber rekabeti daha da arttıracak gibi gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

MediaTek Dimensity 8100 iddialı performans ile geliyor