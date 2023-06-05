Akıllı telefonlarda rekabet kızışıyor: MediaTek Dimensity 8300'den ilk bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen üreticilerinden MediaTek, amiral gemisi Dimensity 9200+'ın ardından odağını orta seviye modellere çevirdi. Bu bağlamda Snapdragon 7+ Gen 2'ye rakip olması beklenen Dimensity 8300 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün ise, merakla beklenen işlemci hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

MediaTek Dimensity 8300'den ilk bilgiler geldi

Son raporlara göre Dimensity 8300, 2.8GHz hızında çalışan bir adet Cortex X3 çekirdeğinin yanı sıra 2.4GHz hızında çalışan 3x Cortex A714 çekirdeği ve 1.6GHz saat hızına sahip 4x Cortex A510 çekirdeğinden güç alacak. Başka bir deyişle 1+3+4 çekirdek yapısına sahip olacak diyebiliriz. GPU tarafında ise, işlemciye 850 MHz'de çalışan bir ARM Mali G52 MC6 GPU eşlik edecek.

Bu bilgileri göz önünde tutarak, yaklaşmakta olan işlemcinin bir önceki amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performans sunmasını bekleyebiliriz. Ancak GPU tarafında işler zorlaşabilir. Bilmeyenler için Snapdragon 7+ Gen 2, orta seviyede neredeyse amiral gemisi performansını yakalamayı başardı.

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MediaTek Dimensity 8300'ün bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Kuvvetle muhtemelen amiral gemisi Dimensity 9300'ün hemen altına konumlandırılacak. Şu an için yeni yonga setinden destek alacak telefonlar açıklanmadı. Ancak Android pazarında yaşanan rekabetin hız kazanacağını söyleyebiliriz.

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