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    Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı: Mobil işlemcilere yeni bir yaklaşım

    Mediatek'in merakla beklenen yeni üst seviye platformu Dimensity 9300 duyuruldu. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400'e rakip olacak işlemci önceki nesle kıyasla önemli değişiklikler içeriyor.
    Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mediatek'in merakla beklenen yeni üst seviye platformu Dimensity 9300 duyuruldu. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400'e rakip olacak işlemci önceki nesle kıyasla önemli değişiklikler içeriyor.

    Dimensity 9300'deki en büyük yenilik verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması. 4 adet yüksek performanslı Cortex X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex A74 çekirdeğiyle gelen işlemci yüksek performans vadediyor. X4 performans çekirdeklerinin biri 3.25 GHz saat hızındayken diğer üçü 2.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A720 çekirdekleri ise verimlilik için 2 GHz hızında çalıştırılıyor.

    Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mediatek Dimensity 9300 selefi Dimensity 9200'den %40 daha yüksek pik performans sergiliyor. Yeni işlemci aynı zamanda selefinden %33 az enerji tüketerek aynı performansı verebiliyor. Firma pik performans seviyesinde işlemcinin ne kadar enerji tükettiğine ise değinmedi.

    Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni bir konsept: Race to idle

    Mediatek, Dimensity 9300 ile "Boşta kalma yarışı" (Race to idle) konseptini getiriyor. Bu konsepte göre işlemci kısa süre çok yüksek performans sergilerken mümkün olduğu kadar düşük hızda kalmaya çalışıyor. Böylelikle çipsetin verimliliği artmış oluyor. Nihayetinde mobil cihazlarda verimlik önemli olduğundan ve yeni çipset de verimlilik çekirdeği içermediğinden Mediatek böyle bir çözüm üretmiş. Bu çözümün ne kadar işe yaradığını yapılacak testlerde göreceğiz.

    Grafik tarafında ise Dimensity 9300, ARM'nin Immortalis G720 GPU'sunu kullanıyor. Firmaya göre bu grafik işlemci önceki nesle göre %46 daha hızlı. GPU aynı zamanda donanımsal ışın izlemeyle beraber diğer bütün modern özellikleri barındırıyor. 

    Yapay zeka tarafında da iddialı olan çipset, 8 kata kadar jeneratif AIperformans artışı sergilerken 33 milyar parametreyi işleyebiliyor. Bunları yaparken de %45 daha az güç tüketiyor.

    Mediatek Dimensity 9300'ün özellikleri ve karşılaştırma

    Özellik Dimensity 9300   Dimensity 9200  
    İşlemci 1x Cortex-X4 @ 3.25GHz
    3x Cortex-X4 @ 2.85GHz
    4x Cortex-A720 @ 2.0GHz    		 1x Cortex-X3 @ 3.05GHz
    3x Cortex-A715 @ 2.85GHz
    4x Cortex-A510 @ 1.8GHz
    GPU Arm Immortalis-G720
    12 çekirdek
    Donanımsal ray-tracing    		 Arm Immortalis-G715
    11 çekirdek
    Donanımsal ray-tracing
    Ön bellek 8MB L3
    10MB sistem seviyesi    		 8MB L3
    6MB sistem seviyesi
    Yapay zeka APU 790 APU 690
    RAM LPDDR5T @ 9600Mbps LPDDR5X @ 8333Mbps
    Depolama UFS 4.0  UFS 4.0 
    Modem LTE/5G (entegre)
    6GHz altı ve mmWave
    7,900Mbps indirme    		 M80-based LTE/5G (entegre)
    6GHz altı ve mmWave
    7,900Mbps indirme
    Bağlantı Bluetooth 5.X
    Wi-Fi 7    		 Bluetooth 5.3
    Wi-Fi 7'ye hazır
    Üretim süreci TSMC 4nm+ N4P TSMC 4nm N4P

    Mediatek, işlemcinin ne zaman piyasada olacağıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Ancak Dimensity 9300'li cep telefonları Kasım sonundan itibaren piyasada yer almaya başlayacak. Farklı bir yaklaşım sunan Dimensity 9300'ün Snapdragon 8 Gen 3 karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.

    Kaynakça https://wccftech.com/mediatek-dimensity-9300-goes-official/ https://www.mediatek.com/products/smartphones-2/mediatek-dimensity-9300
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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