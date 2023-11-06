Mediatek Dimensity 9300 resmen tanıtıldı: Mobil işlemcilere yeni bir yaklaşım

Tam Boyutta Gör Mediatek'in merakla beklenen yeni üst seviye platformu Dimensity 9300 duyuruldu. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400'e rakip olacak işlemci önceki nesle kıyasla önemli değişiklikler içeriyor.

Dimensity 9300'deki en büyük yenilik verimlilik çekirdeklerine sahip olmaması. 4 adet yüksek performanslı Cortex X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex A74 çekirdeğiyle gelen işlemci yüksek performans vadediyor. X4 performans çekirdeklerinin biri 3.25 GHz saat hızındayken diğer üçü 2.8 GHz hızında çalışıyor. Cortex A720 çekirdekleri ise verimlilik için 2 GHz hızında çalıştırılıyor.

Tam Boyutta Gör Mediatek Dimensity 9300 selefi Dimensity 9200'den %40 daha yüksek pik performans sergiliyor. Yeni işlemci aynı zamanda selefinden %33 az enerji tüketerek aynı performansı verebiliyor. Firma pik performans seviyesinde işlemcinin ne kadar enerji tükettiğine ise değinmedi.

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Yeni bir konsept: Race to idle

Mediatek, Dimensity 9300 ile "Boşta kalma yarışı" (Race to idle) konseptini getiriyor. Bu konsepte göre işlemci kısa süre çok yüksek performans sergilerken mümkün olduğu kadar düşük hızda kalmaya çalışıyor. Böylelikle çipsetin verimliliği artmış oluyor. Nihayetinde mobil cihazlarda verimlik önemli olduğundan ve yeni çipset de verimlilik çekirdeği içermediğinden Mediatek böyle bir çözüm üretmiş. Bu çözümün ne kadar işe yaradığını yapılacak testlerde göreceğiz.

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Grafik tarafında ise Dimensity 9300, ARM'nin Immortalis G720 GPU'sunu kullanıyor. Firmaya göre bu grafik işlemci önceki nesle göre %46 daha hızlı. GPU aynı zamanda donanımsal ışın izlemeyle beraber diğer bütün modern özellikleri barındırıyor.

Yapay zeka tarafında da iddialı olan çipset, 8 kata kadar jeneratif AIperformans artışı sergilerken 33 milyar parametreyi işleyebiliyor. Bunları yaparken de %45 daha az güç tüketiyor.

Mediatek Dimensity 9300'ün özellikleri ve karşılaştırma

Özellik Dimensity 9300 Dimensity 9200 İşlemci 1x Cortex-X4 @ 3.25GHz

3x Cortex-X4 @ 2.85GHz

4x Cortex-A720 @ 2.0GHz 1x Cortex-X3 @ 3.05GHz

3x Cortex-A715 @ 2.85GHz

4x Cortex-A510 @ 1.8GHz GPU Arm Immortalis-G720

12 çekirdek

Donanımsal ray-tracing Arm Immortalis-G715

11 çekirdek

Donanımsal ray-tracing Ön bellek 8MB L3

10MB sistem seviyesi 8MB L3

6MB sistem seviyesi Yapay zeka APU 790 APU 690 RAM LPDDR5T @ 9600Mbps LPDDR5X @ 8333Mbps Depolama UFS 4.0 UFS 4.0 Modem LTE/5G (entegre)

6GHz altı ve mmWave

7,900Mbps indirme M80-based LTE/5G (entegre)

6GHz altı ve mmWave

7,900Mbps indirme Bağlantı Bluetooth 5.X

Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7'ye hazır Üretim süreci TSMC 4nm+ N4P TSMC 4nm N4P

Mediatek, işlemcinin ne zaman piyasada olacağıyla ilgili bilgi paylaşmadı. Ancak Dimensity 9300'li cep telefonları Kasım sonundan itibaren piyasada yer almaya başlayacak. Farklı bir yaklaşım sunan Dimensity 9300'ün Snapdragon 8 Gen 3 karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyoruz.

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