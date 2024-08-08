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    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e ait kıyaslama sonuçları ortaya çıktı Yonga setinin Geekbench'te en yakın rakibi Snapdragon 8 Gen 4 ile kıyaslandı.
    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi MediaTek’in akıllı telefon işlemcileri özellikle Dimensity serisi ile dikkat çekici bir başarı yakaladı. Şirketin bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ün ise Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecine ek olarak serideki en radikal yükseltmelerden biri olacak. Geçtiğimiz saatlerde de Dimenisty 9400'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Önceki nesle kıyasla yüzde 30'a kadar daha güçlü.

    Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400’ün de Ekim ayında yani rakibinden daha erken tanıtılacağı gündemde. Bu tarih henüz netleşmemiş olsa da, Digital Chat Station tarafından yapılan yeni paylaşımla birlikte yonga setinin performansı belli oldu. Aktarıldığı kadarıyla Dimenisty 9400, geçtiğimiz yıl tanıtılan modele kıyasla tekli çekirdek performansında %30 daha güçlü olacak.

    Kıyaslayacak olursak, Dimensity 9300'ün Geekbench 6.2'de 2.207 puan aldığını hatırlatalım. Yeni rakamlar ise Dimensity 9400 için yaklaşık 2.869'luk bir skora işaret ediyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 4'ün 2.884'lük tek çekirdek performansı ile neredeyse aynı. Bu performans artışının en büyük nedeni ise MediaTek'in Arm işbirliği sonucunda geliştirilen Cortex-X925 (Blackhawk) işlemci çekirdeği olabilir.

    MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızıntı, Dimensity 9400'ün bu performansa Snapdragon 8 Gen 3 tarafından tüketilen gücün yalnızca %30'unu kullanarak ulaştığını söylüyor. Ancak bu yıl hem Dimensity 9400'ün hem de Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin N3 üretim sürecinde üretilmesi bekleniyor. Bu sayede ham güç açısından rekabet eşitlenecek. Bu da verimliliğe odaklanıldığını vurguluyor.

    Gelecek nesildeki tek büyük sürpriz ise Exynos 2500 olabilir. Samsung'un yeni işlemcisi, 3GAP işlem düğümü ve geleneksel FinFET tasarımı yerine yenilikçi GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) teknolojisi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca RDNA 3 tabanlı entegre GPU'ya dair söylentiler de var. Her halükarda bu yıl mobil yonga seti rekabetinin daha da kızışacağını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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