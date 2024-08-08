MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400’ün de Ekim ayında yani rakibinden daha erken tanıtılacağı gündemde. Bu tarih henüz netleşmemiş olsa da, Digital Chat Station tarafından yapılan yeni paylaşımla birlikte yonga setinin performansı belli oldu. Aktarıldığı kadarıyla Dimenisty 9400, geçtiğimiz yıl tanıtılan modele kıyasla tekli çekirdek performansında %30 daha güçlü olacak.
Kıyaslayacak olursak, Dimensity 9300'ün Geekbench 6.2'de 2.207 puan aldığını hatırlatalım. Yeni rakamlar ise Dimensity 9400 için yaklaşık 2.869'luk bir skora işaret ediyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 4'ün 2.884'lük tek çekirdek performansı ile neredeyse aynı. Bu performans artışının en büyük nedeni ise MediaTek'in Arm işbirliği sonucunda geliştirilen Cortex-X925 (Blackhawk) işlemci çekirdeği olabilir.
Gelecek nesildeki tek büyük sürpriz ise Exynos 2500 olabilir. Samsung'un yeni işlemcisi, 3GAP işlem düğümü ve geleneksel FinFET tasarımı yerine yenilikçi GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) teknolojisi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca RDNA 3 tabanlı entegre GPU'ya dair söylentiler de var. Her halükarda bu yıl mobil yonga seti rekabetinin daha da kızışacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.