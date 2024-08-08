MediaTek Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek’in akıllı telefon işlemcileri özellikle Dimensity serisi ile dikkat çekici bir başarı yakaladı. Şirketin bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ün ise Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu doğrultuda TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecine ek olarak serideki en radikal yükseltmelerden biri olacak. Geçtiğimiz saatlerde de Dimenisty 9400'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Önceki nesle kıyasla yüzde 30'a kadar daha güçlü.

Dimensity 9400 kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Kaçıranlar için Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim’de tanıtılması beklenirken, MediaTek Dimensity 9400’ün de Ekim ayında yani rakibinden daha erken tanıtılacağı gündemde. Bu tarih henüz netleşmemiş olsa da, Digital Chat Station tarafından yapılan yeni paylaşımla birlikte yonga setinin performansı belli oldu. Aktarıldığı kadarıyla Dimenisty 9400, geçtiğimiz yıl tanıtılan modele kıyasla tekli çekirdek performansında %30 daha güçlü olacak.

Kıyaslayacak olursak, Dimensity 9300'ün Geekbench 6.2'de 2.207 puan aldığını hatırlatalım. Yeni rakamlar ise Dimensity 9400 için yaklaşık 2.869'luk bir skora işaret ediyor. Bu da Snapdragon 8 Gen 4'ün 2.884'lük tek çekirdek performansı ile neredeyse aynı. Bu performans artışının en büyük nedeni ise MediaTek'in Arm işbirliği sonucunda geliştirilen Cortex-X925 (Blackhawk) işlemci çekirdeği olabilir.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızıntı, Dimensity 9400'ün bu performansa Snapdragon 8 Gen 3 tarafından tüketilen gücün yalnızca %30'unu kullanarak ulaştığını söylüyor. Ancak bu yıl hem Dimensity 9400'ün hem de Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin N3 üretim sürecinde üretilmesi bekleniyor. Bu sayede ham güç açısından rekabet eşitlenecek. Bu da verimliliğe odaklanıldığını vurguluyor.

Snapdragon 8 Gen 4 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakibi yok 2 ay önce eklendi

Gelecek nesildeki tek büyük sürpriz ise Exynos 2500 olabilir. Samsung'un yeni işlemcisi, 3GAP işlem düğümü ve geleneksel FinFET tasarımı yerine yenilikçi GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor) teknolojisi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca RDNA 3 tabanlı entegre GPU'ya dair söylentiler de var. Her halükarda bu yıl mobil yonga seti rekabetinin daha da kızışacağını söyleyebiliriz.

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