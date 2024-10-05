MediaTek Dimensity 9400 özellikleri netleşti: Yakında geliyor

MediaTek Dimensity 9400 tüm detaylarıyla netleşti
Hatırlayanlar olacaktır, Dimensity 9400 çekirdek konfigürasyonu bu yılın başlarında sızdırılmıştı ve ilk Gekbench testleri Snapdragon 8 Gen 4'ü geride bıraktığını bizlere gösterdi. Son sızıntılar ise yonga setinin Cortex-X925 çekirdeği ile performans açısından önemli bir sıçrama yapacağı yönünde. Öyle ki bu çekirdeğin 3.62GHz saat hızına ulaştığı belirtiliyor. Dimensity 9300'te kullanılan Cortex-X4 çekirdeğinin ise 3.25GHz'de çalıştığını hatırlatalım.
Bunun yanında üç Cortex-X4 çekirdeği 2.85 GHz hızında çalışacak ve verimliliği artırmak için dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 veya A725 çekirdeği ile karşılaşacağız. Grafik bölümünde ise MediaTek, Immortalis-G925 MC12 GPU ile çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Sızıntıya bu GPU, 1.61 GHz hızında çalışacak. Ayrıca özellikle ışın izleme ve makine öğrenimi gibi yoğun grafik işlemlerinde %30’a varan enerji verimliliği sağlayacağı öngörülüyor.
Daha önceki raporlara göre Dimensity 9400, TSMC'nin 4nm düğümünden ikinci nesil 3nm N3E düğümüne geçiş yapacak. Üstelik sektörde ilk olan 10.7Gbps LPDDR5X bellekle destekleneceği doğrulandı. Bu özelliklere dayanarak Dimensity 9400'ün Dimensity 9300 ile karşılaştırılması ise şu şekilde;
|-
|Dimensity 9300
|Dimensity 9400
|Çekirdek
|1x Cortex-X4 3.25GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A720 2.0GHz
|1x Cortex-X925 3.62GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A725 / A720 2.0GHz
|GPU
|Immortalis-G720
|Immortalis-G925 MC12
|Üretim Süreci
|TSMC üçüncü nesil 4nm süreci
|TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci
|Bellek desteği
|LPDDR5T 9.6 Gbps
|LPDDR5X 10.7Gbps
Mediatek, Dimensity 9400'ün tanıtım tarihini henüz paylaşmadı. Ancak yakın tarihli paylaşımında "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu da kuvvetle muhtemel Dimensity 9400'e işaret ediyor. Keza söz konusu tarihin daha önceki tahminlerle uyuştuğunu belirtelim. Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ortası, Dimensity 9400'ün ise Ekim başında tanıtılacağı iddia edilmişti.
Dimensity 9400 destekli cihazların listesi ise henüz paylaşılmış değil. Ancak Vivo X200, Oppo Find X8 ve X8 Pro'nun ilk modeller olacağı şimdiden doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.