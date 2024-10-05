Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek Dimensity 9400 özellikleri netleşti: Yakında geliyor

    MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, tanıtımdan önce netleşmeye başladı. AnTuTu rekortmeni işlemcinin çekirdek yapılandırması ve saat hızları belli oldu. 
    MediaTek Dimensity 9400 özellikleri netleşti: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirmiş durumda. Günümüzde ise platformun resmi duyurusu yaklaşırken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400'ün temel özellikleri ortaya çıktı.

    MediaTek Dimensity 9400 tüm detaylarıyla netleşti

    Hatırlayanlar olacaktır, Dimensity 9400 çekirdek konfigürasyonu bu yılın başlarında sızdırılmıştı ve ilk Gekbench testleri Snapdragon 8 Gen 4'ü geride bıraktığını bizlere gösterdi. Son sızıntılar ise yonga setinin Cortex-X925 çekirdeği ile performans açısından önemli bir sıçrama yapacağı yönünde. Öyle ki bu çekirdeğin 3.62GHz saat hızına ulaştığı belirtiliyor. Dimensity 9300'te kullanılan Cortex-X4 çekirdeğinin ise 3.25GHz'de çalıştığını hatırlatalım.

    Bunun yanında üç Cortex-X4 çekirdeği 2.85 GHz hızında çalışacak ve verimliliği artırmak için dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 veya A725 çekirdeği ile karşılaşacağız. Grafik bölümünde ise MediaTek, Immortalis-G925 MC12 GPU ile çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Sızıntıya bu GPU, 1.61 GHz hızında çalışacak. Ayrıca özellikle ışın izleme ve makine öğrenimi gibi yoğun grafik işlemlerinde %30’a varan enerji verimliliği sağlayacağı öngörülüyor.

    Daha önceki raporlara göre Dimensity 9400, TSMC'nin 4nm düğümünden ikinci nesil 3nm N3E düğümüne geçiş yapacak. Üstelik sektörde ilk olan 10.7Gbps LPDDR5X bellekle destekleneceği doğrulandı. Bu özelliklere dayanarak Dimensity 9400'ün Dimensity 9300 ile karşılaştırılması ise şu şekilde;

    - Dimensity 9300 Dimensity 9400
    Çekirdek 1x Cortex-X4 3.25GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A720 2.0GHz 1x Cortex-X925 3.62GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A725 / A720 2.0GHz
    GPU Immortalis-G720 Immortalis-G925 MC12 
    Üretim Süreci TSMC üçüncü nesil 4nm süreci TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci
    Bellek desteği LPDDR5T 9.6 Gbps LPDDR5X 10.7Gbps

    Mediatek, Dimensity 9400'ün tanıtım tarihini henüz paylaşmadı. Ancak yakın tarihli paylaşımında "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu da kuvvetle muhtemel Dimensity 9400'e işaret ediyor. Keza söz konusu tarihin daha önceki tahminlerle uyuştuğunu belirtelim. Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ortası, Dimensity 9400'ün ise Ekim başında tanıtılacağı iddia edilmişti.  

    Dimensity 9400 destekli cihazların listesi ise henüz paylaşılmış değil. Ancak Vivo X200, Oppo Find X8 ve X8 Pro'nun ilk modeller olacağı şimdiden doğrulandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp mesajlarımın başkası tarafından okunduğunu nasıl anlarım mercedes c180 kronik sorunlar reishi mantarı kullanıcı yorumları burger king iş başvurusu kaç günde sonuçlanır cex io ne zaman listelenecek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V29 Lite
    Vivo V29 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ738
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız