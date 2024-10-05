MediaTek Dimensity 9400 özellikleri netleşti: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirmiş durumda. Günümüzde ise platformun resmi duyurusu yaklaşırken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400'ün temel özellikleri ortaya çıktı.

MediaTek Dimensity 9400 tüm detaylarıyla netleşti

Hatırlayanlar olacaktır, Dimensity 9400 çekirdek konfigürasyonu bu yılın başlarında sızdırılmıştı ve ilk Gekbench testleri Snapdragon 8 Gen 4'ü geride bıraktığını bizlere gösterdi. Son sızıntılar ise yonga setinin Cortex-X925 çekirdeği ile performans açısından önemli bir sıçrama yapacağı yönünde. Öyle ki bu çekirdeğin 3.62GHz saat hızına ulaştığı belirtiliyor. Dimensity 9300'te kullanılan Cortex-X4 çekirdeğinin ise 3.25GHz'de çalıştığını hatırlatalım.

Bunun yanında üç Cortex-X4 çekirdeği 2.85 GHz hızında çalışacak ve verimliliği artırmak için dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 veya A725 çekirdeği ile karşılaşacağız. Grafik bölümünde ise MediaTek, Immortalis-G925 MC12 GPU ile çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Sızıntıya bu GPU, 1.61 GHz hızında çalışacak. Ayrıca özellikle ışın izleme ve makine öğrenimi gibi yoğun grafik işlemlerinde %30’a varan enerji verimliliği sağlayacağı öngörülüyor.

MediaTek, Dimensity 9400'ü tanıtmaya başladı: İşte tarihi 1 hf. önce eklendi

Daha önceki raporlara göre Dimensity 9400, TSMC'nin 4nm düğümünden ikinci nesil 3nm N3E düğümüne geçiş yapacak. Üstelik sektörde ilk olan 10.7Gbps LPDDR5X bellekle destekleneceği doğrulandı. Bu özelliklere dayanarak Dimensity 9400'ün Dimensity 9300 ile karşılaştırılması ise şu şekilde;

- Dimensity 9300 Dimensity 9400 Çekirdek 1x Cortex-X4 3.25GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A720 2.0GHz 1x Cortex-X925 3.62GHz, 3x Cortex-X4 2.85GHz, 4x Cortex-A725 / A720 2.0GHz GPU Immortalis-G720 Immortalis-G925 MC12 Üretim Süreci TSMC üçüncü nesil 4nm süreci TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci Bellek desteği LPDDR5T 9.6 Gbps LPDDR5X 10.7Gbps

Mediatek, Dimensity 9400'ün tanıtım tarihini henüz paylaşmadı. Ancak yakın tarihli paylaşımında "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu da kuvvetle muhtemel Dimensity 9400'e işaret ediyor. Keza söz konusu tarihin daha önceki tahminlerle uyuştuğunu belirtelim. Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ortası, Dimensity 9400'ün ise Ekim başında tanıtılacağı iddia edilmişti.

Dimensity 9400 destekli cihazların listesi ise henüz paylaşılmış değil. Ancak Vivo X200, Oppo Find X8 ve X8 Pro'nun ilk modeller olacağı şimdiden doğrulandı.

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