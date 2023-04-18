MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu: Otomotiv endüstrisinde rekabet artıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın sayılı yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Xiaomi, Nvidia ve Qualcomm'un ardından otomotiv endüstrisine giriş yapmaya hazırlanıyor. Çinli üretici bugün, Dimensity Auto platformunu duyurdu.

MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu

Bildiğiniz üzere elektronik devleri ile otomotiv dünyası arasındaki sınırlar her geçen gün azalıyor. Bu noktada Nvidia, en iyi ADAS yongalarından bazılarını sunarken, Xiaomi ilk elektrikli arabası üzerinde çalışıyor ve Qualcomm'un Snapdragon platformu bazı araçlarda yerini almış durumda. Şimdi de MediaTek, Dimensity Auto ile pazara yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

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Bildirilenlere göre Dimensity Auto, Dimensity Auto Cockpit, Dimensity Auto Connect, Dimensity Auto Drive ve Dimensity Auto Components olmak üzere birkaç ana bileşene ayrılıyor. Bu çözümler arasından yapay zeka ve 3nm üretim sürecini temel alan Dimensity Auto Cockpit, 120 Hz yenileme hızına sahip birden fazla HDR 8k ekranı desteklemenin yanı sıra eksiksiz bir akış ve kod çözme paketi sunacak. Bu bağlamda MediaTek, yeni çözümü ''dünyanın en hızlı akıllı kokpiti'' olarak lanse ediyor.

Pazarda rekabet artıyor

Bir diğer bileşen Dimensity Auto Connect ise araç içi bağlantılardan sorumlu olacak diyebiliriz. Geliştirilmiş performans için 5G NTN teknolojisi ve 5G RedCap ile gelen bu çözüm, Wi-Fi 7, birden fazla Bluetooth bağlantısı desteği ve tabii ki coğrafi konum belirleme için GNSS desteğinden güç alacak.

Tam Boyutta Gör Diğer bileşenler Dimensity Auto Drive ve Dimensity Auto Components ise otonom sürüş için geliştirmeler ve son teknoloji güncel bileşenlerin rekabetçi fiyatlarla tedarik edilmesine fırsat tanıyacak. MediaTek, Dimensity Auto platformu ile otomotiv pazarında yaşanan rekabete dahil oldu diyebiliriz. Şirketin bütçe dostu cep telefonlardan küresel bir teknoloji devi ve otomotiv tedarikçisi haline gelmesi gerçekten şaşırtıcı.

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MediaTek, Dimensity Auto ile otomotiv endüstrisine giriyor!