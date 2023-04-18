MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu: Otomotiv endüstrisinde rekabet artıyor

MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu
Bildiğiniz üzere elektronik devleri ile otomotiv dünyası arasındaki sınırlar her geçen gün azalıyor. Bu noktada Nvidia, en iyi ADAS yongalarından bazılarını sunarken, Xiaomi ilk elektrikli arabası üzerinde çalışıyor ve Qualcomm'un Snapdragon platformu bazı araçlarda yerini almış durumda. Şimdi de MediaTek, Dimensity Auto ile pazara yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
Bildirilenlere göre Dimensity Auto, Dimensity Auto Cockpit, Dimensity Auto Connect, Dimensity Auto Drive ve Dimensity Auto Components olmak üzere birkaç ana bileşene ayrılıyor. Bu çözümler arasından yapay zeka ve 3nm üretim sürecini temel alan Dimensity Auto Cockpit, 120 Hz yenileme hızına sahip birden fazla HDR 8k ekranı desteklemenin yanı sıra eksiksiz bir akış ve kod çözme paketi sunacak. Bu bağlamda MediaTek, yeni çözümü ''dünyanın en hızlı akıllı kokpiti'' olarak lanse ediyor.
Pazarda rekabet artıyor
Bir diğer bileşen Dimensity Auto Connect ise araç içi bağlantılardan sorumlu olacak diyebiliriz. Geliştirilmiş performans için 5G NTN teknolojisi ve 5G RedCap ile gelen bu çözüm, Wi-Fi 7, birden fazla Bluetooth bağlantısı desteği ve tabii ki coğrafi konum belirleme için GNSS desteğinden güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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