Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu: Otomotiv endüstrisinde rekabet artıyor

    Çinli yonga üreticisi MediaTek, otomotiv endüstrisine giriş yapmaya hazırlanıyor. Dev üretici bugün, Dimensity Auto platformunu duyurdu. Peki yeni platform neler sunuyor? İşte detaylar
    1
    MediaTek, Dimensity Auto ile otomotiv endüstrisine giriyor! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın sayılı yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Xiaomi, Nvidia ve Qualcomm'un ardından otomotiv endüstrisine giriş yapmaya hazırlanıyor. Çinli üretici bugün, Dimensity Auto platformunu duyurdu.

    MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu

    Bildiğiniz üzere elektronik devleri ile otomotiv dünyası arasındaki sınırlar her geçen gün azalıyor. Bu noktada Nvidia, en iyi ADAS yongalarından bazılarını sunarken, Xiaomi ilk elektrikli arabası üzerinde çalışıyor ve Qualcomm'un Snapdragon platformu bazı araçlarda yerini almış durumda. Şimdi de MediaTek, Dimensity Auto ile pazara yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

    Bildirilenlere göre Dimensity Auto, Dimensity Auto Cockpit, Dimensity Auto ConnectDimensity Auto Drive ve Dimensity Auto Components olmak üzere birkaç ana bileşene ayrılıyor. Bu çözümler arasından yapay zeka ve 3nm üretim sürecini temel alan Dimensity Auto Cockpit, 120 Hz yenileme hızına sahip birden fazla HDR 8k ekranı desteklemenin yanı sıra eksiksiz bir akış ve kod çözme paketi sunacak. Bu bağlamda MediaTek, yeni çözümü ''dünyanın en hızlı akıllı kokpiti'' olarak lanse ediyor.

    Pazarda rekabet artıyor

    Bir diğer bileşen Dimensity Auto Connect ise araç içi bağlantılardan sorumlu olacak diyebiliriz. Geliştirilmiş performans için 5G NTN teknolojisi ve 5G RedCap ile gelen bu çözüm, Wi-Fi 7, birden fazla Bluetooth bağlantısı desteği ve tabii ki coğrafi konum belirleme için GNSS desteğinden güç alacak.

    MediaTek, Dimensity Auto ile otomotiv endüstrisine giriyor! Tam Boyutta Gör
    Diğer bileşenler Dimensity Auto Drive ve Dimensity Auto Components ise otonom sürüş için geliştirmeler ve son teknoloji güncel bileşenlerin rekabetçi fiyatlarla tedarik edilmesine fırsat tanıyacak. MediaTek, Dimensity Auto platformu ile otomotiv pazarında yaşanan rekabete dahil oldu diyebiliriz. Şirketin bütçe dostu cep telefonlardan küresel bir teknoloji devi ve otomotiv tedarikçisi haline gelmesi gerçekten şaşırtıcı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abgas werkstatt taht oyunları okuma sırası aşık memo şiirleri sağ şase ucu işlem zoretanin lekeleri geçirir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız