MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu

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MediaTek'in MT6885 model numarasına sahip 5G özellikli bir yonga seti üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Tayvanlı şirket nihayet 26 Kasım'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini resmen açıkladı. Söz konusu etkinlikte MediaTek MT6885 5G yonga seti tanıtılacak.

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Daha önceki raporlar MT6885 5G'nin TSMC tarafından 7 nm sürecinde üretileceğini ortaya koydu. Bu işlemci amiral gemisi cihazlara güç verecek. Şirket ayrıca söz konusu tarihte üst-orta ve orta sınıf cihazlara 5G bağlantısı sağlamayı hedefleyen MT6873 5G yonga setini de duyuracak.

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80 megapiksel arka kamera desteği

MediaTek MT6885'nin ARM Cortex-A77 işlemci ve Mali-G77 grafik birimiyle donatıldığı tahmin ediliyor. Helio M70 5G modem içerecek yonga seti, 80 megapiksel arka kamera ve 60 fps'de 4K video kaydını da destekleyecek. Yeni mobil işlemci ile çalışan akıllı telefonları 2020'nin ilk yarısında piyasada görmeye başlayacağız.