MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi

XDA geliştirici forumlarında yer alan bilgilere göre, MediaTek işlemcilerde, cihazda root erişimi sağlanabilmesine neden olan çok kritik bir güvenlik açığı mevcut.
Söz konusu güvenlik açığından yararlanan bir kişinin, root erişimi sağlayarak, cihazınızdaki tüm verilere erişebileceği belirtiliyor. Root erişimi, işletim sistemi üzerinde tüm yetkilere sahip olmak anlamı taşıyor. Bu güvenlik açığının işlemci düzeyinde olması ise, etki alanında milyonlarca Android cihaz olduğunu gösteriyor diyebiliriz.
Güvenlik açığından etkilenen MediaTek işlemciler
- MT6735
- MT6737
- MT6738
- MT6739
- MT6750
- MT6753
- MT6755
- MT6757
- MT6758
- MT6761
- MT6762
- MT6763
- MT6765
- MT6771
- MT6779
- MT6795
- MT6797
- MT6799
- MT8163
- MT8167
- MT8173
- MT8176
- MT8183
- MT6580
- MT6595
Yayınlanan işlemci modellerinden herhangi birine sahip olan cihaz, bu güvenlik açığına karşı savunmasız durumda. Listede Alcatel, Sony, Nokia, Realme ve hatta Amazon Fire HD gibi tanınmış markalarda kullanılan işlemciler mevcut. Bir yıldan fazla bir süredir olduğu belirtilen bu güvenlik açığının, Google'ın yayınladığı Mart 2020 güvenlik güncellemesi ile çözüleceği belirtilmiş. Eğer siz de bu işlemci modelini kullanan cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.
https://www.xda-developers.com/mediatek-su-rootkit-exploit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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