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    MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi

    Tayvan merkezli elektronik şirketi MediaTek, şu sıralar kritik bir güvenlik açığı ile gündemde. Şirketin ürettiği bazı işlemcilerin, root erişimine izin verdiği ortaya çıktı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi
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    XDA geliştirici forumlarında yer alan bilgilere göre, MediaTek işlemcilerde, cihazda root erişimi sağlanabilmesine neden olan çok kritik bir güvenlik açığı mevcut.

    Söz konusu güvenlik açığından yararlanan bir kişinin, root erişimi sağlayarak, cihazınızdaki tüm verilere erişebileceği belirtiliyor. Root erişimi, işletim sistemi üzerinde tüm yetkilere sahip olmak anlamı taşıyor. Bu güvenlik açığının işlemci düzeyinde olması ise, etki alanında milyonlarca Android cihaz olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

    Güvenlik açığından etkilenen MediaTek işlemciler

    • MT6735
    • MT6737
    • MT6738
    • MT6739
    • MT6750
    • MT6753
    • MT6755
    • MT6757
    • MT6758
    • MT6761
    • MT6762
    • MT6763
    • MT6765
    • MT6771
    • MT6779
    • MT6795
    • MT6797
    • MT6799
    • MT8163
    • MT8167
    • MT8173
    • MT8176
    • MT8183
    • MT6580
    • MT6595

    MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi
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    Yayınlanan işlemci modellerinden herhangi birine sahip olan cihaz, bu güvenlik açığına karşı savunmasız durumda. Listede Alcatel, Sony, Nokia, Realme ve hatta Amazon Fire HD gibi tanınmış markalarda kullanılan işlemciler mevcut. Bir yıldan fazla bir süredir olduğu belirtilen bu güvenlik açığının, Google'ın yayınladığı Mart 2020 güvenlik güncellemesi ile çözüleceği belirtilmiş. Eğer siz de bu işlemci modelini kullanan cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.



    https://www.xda-developers.com/mediatek-su-rootkit-exploit/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 2 hf.
    Tüh bunu kim ortaya çıkardı, bu sayede tüm telefonları elegeçiriyor, istendiği takdirde basit kombinasyonlarla imei numarası bile değiştirilebiliyordu..... Neyse ben her zaman MTK karşıtıyım, ürün ucuz ama yazılım pahalı olduğundan güncelleme almakta çok sıkıntılı. Bu konuda en kötü firma Xiaomi'dir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bunlardar yıllar önce bulunmuştu yeni gündeme çıkması ilginç
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    inifiesta 2 hf.
    Benim işlemciyi teğet geçmiş. MT 6752
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    MTK dan uzak durun ...
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 2 hf.
    bende bişey zannettim. zaten custom rom atıp root yetkisini kendimi vermiyor muyuz?
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    YasinCC (Yasin ) 2 hf.
    Bu işlemciler kalmadı ki. 81 serisi tabletlerde belki kullanılıyordur halen.
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