MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi

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XDA geliştirici forumlarında yer alan bilgilere göre, MediaTek işlemcilerde, cihazda root erişimi sağlanabilmesine neden olan çok kritik bir güvenlik açığı mevcut.

Söz konusu güvenlik açığından yararlanan bir kişinin, root erişimi sağlayarak, cihazınızdaki tüm verilere erişebileceği belirtiliyor. Root erişimi, işletim sistemi üzerinde tüm yetkilere sahip olmak anlamı taşıyor. Bu güvenlik açığının işlemci düzeyinde olması ise, etki alanında milyonlarca Android cihaz olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Güvenlik açığından etkilenen MediaTek işlemciler

MT6735

MT6737

MT6738

MT6739

MT6750

MT6753

MT6755

MT6757

MT6758

MT6761

MT6762

MT6763

MT6765

MT6771

MT6779

MT6795

MT6797

MT6799

MT8163

MT8167

MT8173

MT8176

MT8183

MT6580

MT6595

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Yayınlanan işlemci modellerinden herhangi birine sahip olan cihaz, bu güvenlik açığına karşı savunmasız durumda. Listede Alcatel, Sony, Nokia, Realme ve hatta Amazon Fire HD gibi tanınmış markalarda kullanılan işlemciler mevcut. Bir yıldan fazla bir süredir olduğu belirtilen bu güvenlik açığının, Google'ın yayınladığı Mart 2020 güvenlik güncellemesi ile çözüleceği belirtilmiş. Eğer siz de bu işlemci modelini kullanan cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.

https://www.xda-developers.com/mediatek-su-rootkit-exploit/

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