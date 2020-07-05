MediaTek sektörün ilk WiFi 6, 8K televizyon yongasını duyurdu

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Geçmiş yılların tüplü televizyonlarından bugün çok uzaktayız ve akıllanan televizyonlar artık sağlam donanımlar istemeye başladı. Çözünürlükler 8K seviyesine çıkarken donanımlar da o nispette güçleniyor.

MediaTek Smart TV Chip S900 neler sunuyor?

MediaTek tarafından duyurulan Smart TV Chip S900 adındaki yeni amiral gemisi yonga; akıllı televizyonlara 8K çözünürlük desteği ve WiFi 6 bağlantısını aynı anda sunarak sektörde bir ilke imza atıyor.

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Yonga setinde Cortex-A73 çekirdeklerinden oluşan bir işlemci ve Mali-G52 çekirdeklerinden oluşan bir grafik birimi yer alıyor. Ayrıca yapay zeka için özel bir işlemci de bulunuyor.

Smart TV Chip S900 yonga seti 8K çözünürlüğe kadar şifre çözme yapabiliyor. HDMI 2.1A üzerinden 48Gbps bant genişliği, WiFi 6 standardı, HDR10+, 4K 120Hz, 8K 60Hz, ses algılama, akıllı görüntü ölçekleme şeklinde avantajları mevcut.

MediaTek Smart TV Chip S900 daha çok premium seviye akıllı televizyonlarda kendisine yer bulacak. Samsung’un yeni piyasaya süreceği 8K QLED televizyonunda MediaTek Smart TV Chip S900 kullandığı ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/02/mediatek-unveils-flagship-tv-chip-s900-8k-wi-fi-6/

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