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    MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+

    Tayvan merkezli teknoloji üreticilerinden MediaTek, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni işlemcisi Dimensity 1000 Plus'ı tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+
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    Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketlerinden MediaTek, beşinci nesil mobil iletişimi (5G) destekleyen akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanmış amiral gemisi işlemcisi Dimensity 1000 Plus'ı duyurdu.

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    Şirket Dimensity 1000 olarak adlandırdığı çipi geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürmüştü. Sekiz çekirdekli bu işlemci, ARM Mali-G77 MC9 grafik birimi ve 5G modeme sahipti. Bugün tanıtılan Dimensity 1000+ ise serinin ilk modeline göre bir takım iyileştirmelerle geliyor. Mobil platformun özellikle 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip ekranlar için destek sunduğunu belirtelim. Bu da tipik 60 Hz değerinin neredeyse 2.5 kat daha yükseği anlamına geliyor.

    MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+
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    Yüksek performans sunuyor

    Dimensity 1000 Plus'ın Kaynak Yönetim Motoru, minimum enerji tüketimi ile sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak için,  işlemci, grafik birimi ve belleğin akıllı kontrolünü sağlıyor. Hızlı Yanıt Motoru ise oyun sırasındaki gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilmiş. Bunlara ek olarak Gelişmiş Ağ Motoru da  enerji tasarrufu için 5G ve 4G ağları arasında akıllı geçiş yapabiliyor.

    Son olarak Dimensity 1000+ yonga seti, görüntü kalitesini artırmak için tasarlanmış en son MiraVision araçlarına da sahip. Örneğin, MiraVision Görüntü Kalitesi Motorunun HDR10+ standardını aşan bir kaliteye ulaşmanıza izin verdiği iddia ediliyor. MediaTek Dimensity 1000+ platformunu temel alan ilk akıllı telefonların önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceğinin açıklandığını da belirtelim.



    https://www.mediatek.com/news-events/press-releases/mediatek-unveils-5g-integrated-dimensity-1000-chip-for-smartphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    İQQO Z1 ile beraber gelecek
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    Navy Blue 1 hf. CoreXXX
    Casper genelde Alt-Orta model çiplerini kullanır...
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    Arsenal2013 (Cihan Ünlü) 1 hf.
    mediatek çöptür diyenler doluşmadan:)
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    Virtual Reality 1 hf.
    Tayvan konuşuyor.
    Konuş Tayvan
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    Virtüöz (Onur Soylu) 1 hf.
    Bu işlemciyi kullanan cihazlar gelsin hemen alıcam.
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    neronidas (Veysel EJDER) 1 hf.
    Bunlarda 1000'in +'sını L'sini çıkardılar ama hiç biri piyasada yok.
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    MHEC 1 hf.
    Güncelleme sorunlarını aştıklarını duyuyorum, iyi bir alternatif olabilir.
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