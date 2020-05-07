MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+

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Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketlerinden MediaTek, beşinci nesil mobil iletişimi (5G) destekleyen akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanmış amiral gemisi işlemcisi Dimensity 1000 Plus'ı duyurdu.

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Şirket Dimensity 1000 olarak adlandırdığı çipi geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürmüştü. Sekiz çekirdekli bu işlemci, ARM Mali-G77 MC9 grafik birimi ve 5G modeme sahipti. Bugün tanıtılan Dimensity 1000+ ise serinin ilk modeline göre bir takım iyileştirmelerle geliyor. Mobil platformun özellikle 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahip ekranlar için destek sunduğunu belirtelim. Bu da tipik 60 Hz değerinin neredeyse 2.5 kat daha yükseği anlamına geliyor.

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Yüksek performans sunuyor

Dimensity 1000 Plus'ın Kaynak Yönetim Motoru, minimum enerji tüketimi ile sorunsuz bir oyun deneyimi sunmak için, işlemci, grafik birimi ve belleğin akıllı kontrolünü sağlıyor. Hızlı Yanıt Motoru ise oyun sırasındaki gecikmeleri ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilmiş. Bunlara ek olarak Gelişmiş Ağ Motoru da enerji tasarrufu için 5G ve 4G ağları arasında akıllı geçiş yapabiliyor.

Son olarak Dimensity 1000+ yonga seti, görüntü kalitesini artırmak için tasarlanmış en son MiraVision araçlarına da sahip. Örneğin, MiraVision Görüntü Kalitesi Motorunun HDR10+ standardını aşan bir kaliteye ulaşmanıza izin verdiği iddia ediliyor. MediaTek Dimensity 1000+ platformunu temel alan ilk akıllı telefonların önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceğinin açıklandığını da belirtelim.

https://www.mediatek.com/news-events/press-releases/mediatek-unveils-5g-integrated-dimensity-1000-chip-for-smartphones

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