Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti

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Meizu 17 serisi telefonların 22 Nisan'da yani bugün tanıtılması bekleniyordu ancak Çinli üretici kısa bir açıklama yaparak lansmanın 8 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

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Meizu 17'nin tasarımı netleşti

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Şirketin paylaştığı görseller tüm Meizu 17 modellerinin 5G bağlantısını destekleyeceğini ortaya koyuyor. Ayrıca cihazın satışa sunulacağı ürün kutusunun tasarımını da görüyoruz.

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Meizu 17 Özellikleri

Meizu 17, 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran taşıyacak. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak cihaz Wi-Fi 6 teknolojisi ve temassız ödemeler için NFC modülü ile piyasaya sürülecek.

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Akıllı telefonun 64 megapiksel ana kamera ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil içermesi bekleniyor. Buna ek olarak 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacağını belirtelim.

https://m.weibo.cn/detail/4496467647897272

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