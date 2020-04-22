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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti

    Meizu 17'nin bugün resmiyet kazanması bekleniyordu. Ancak Çinli üretici sürpriz bir açıklama yaparak amiral gemisi telefonu önümüzdeki ay tanıtacağını duyurdu. İşte yeni lansman tarihi.
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    17
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti
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    Meizu 17 serisi telefonların 22 Nisan'da yani bugün tanıtılması bekleniyordu ancak Çinli üretici kısa bir açıklama yaparak lansmanın 8 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

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    Şirketin paylaştığı görseller tüm Meizu 17 modellerinin 5G bağlantısını destekleyeceğini ortaya koyuyor. Ayrıca cihazın satışa sunulacağı ürün kutusunun tasarımını da görüyoruz.

    Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti
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    Meizu 17 Özellikleri

    Meizu 17, 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran taşıyacak. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak cihaz Wi-Fi 6 teknolojisi ve temassız ödemeler için NFC modülü ile piyasaya sürülecek.

    Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti
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    Akıllı telefonun 64 megapiksel ana kamera ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil içermesi bekleniyor. Buna ek olarak 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacağını belirtelim.



    https://m.weibo.cn/detail/4496467647897272 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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