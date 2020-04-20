Meizu 17'nin tasarımı netleşti

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Çinli teknloloji devi Meizu yeni amiral gemisi telefonunu çok yakında tanıtacak. Lansmana sayılı günler cihazın tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel internete düştü.

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Yayınlanan görüntü Meizu 17'nin delikli ekranla geleceğini gösteriyor. Diğer bir dikkat çeken ayrıntı ise ekranın sağ üst köşesindeki selfie kamerasının son derece küçük olması.

Akıllı telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 90 Hz tazeleme oranına sahip 6.5 inç AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor.

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Snapdragon 865'en güç alacak

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak Meizu 17, Wi-Fi 6 teknolojisi ve NFC modülü ile piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 64 megapiksel ana kamera ve 30 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil içermesi bekleniyor.

Amiral gemisi telefonun 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacağını belirtelim. Şirket merakla beklenen telefonun 22 Nisan tarihinde lanse edecek.

https://twitter.com/xiaomishka/status/1251488198167007233

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