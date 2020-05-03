Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti

    Teknoloji üreticisi Meizu'nun sadece birkaç gün sonra tanıtacağı Meizu 17 serisinin GaN (Galyum Nitrit) tabanlı hızlı şarj aleti ile geleceği, bizzat şirket tarafından doğrulandı.
    1 hf.
    2,4b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti
    Tam Boyutta Gör

    Meizu 17 serisinin 8 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor ve son birkaç gün içinde şirketin resmi Weibo sayfasında yayınlanan görseller, cihazlarla ilgili detayları ortaya koydu. En son poster ise Meizu 17 serisinin nasıl bir şarj aleti ile geleceğine işaret ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lansmanı yaklaşan Meizu 17'nin bir başka versiyonu ortaya çıktı: Meizu 17T

    Ayrıca Bkz. "Tim Cook: iPhone SE (2020), en hızlı Android telefonlardan daha hızlı"

    Postere göre, Meizu 17 serisi bir GaN şarj aleti ile birlikte gönderilecek. Siyah ve beyaz olarak olmak üzere iki renkte sunulacağı görülen şarj aletinin ayrıca katlanabilir Amerikan fişine sahip olduğu göze çarpıyor. Meizu 17'nin şirketin yeni nesil 30W Super mCharge desteğiyle birlikte 4500mAh pil kapasitesine sahip olduğu doğrulandı. Bu nedenle kutudan çıkacak olan GaN şarj aleti 30W olacak. Öte yandan Pro versiyonunda ise ek olarak süper kablosuz mCharge desteği olacağı bildirildi.

    Galyum Nitrit şarj teknolojisini geliştirebilir

    Geleceğin teknolojisi olarak gösterilern GaN (Galyum Nitrit) tabanlı şarj aletleri, çok daha küçük boyutlarda olabildiği gibi, daha güçlü olmasının yanında, tipik şarj aletlerine göre daha fazla sıcaklığa dayanabiliyor. Posterde dikkat çeken bir başka aksesuar ise USB-C bağlantı noktasına ve pil seviyesini gösteren bir ekrana sahip yeni bir Meizu powerbank. Kapasitesi bilinmiyor, ancak 10.000mAh'den az olmaması bekleniyor.

    Meizu, 8 Mayıs Cuma günü Meizu 17 serisini tanıtacak. Telefonlar 90Hz yenileme hızına sahip delikli bir ekrana ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine sahip olacaklar. Cihazların onaylanan diğer özellikleri arasında stereo hoparlör ve dörtlü arka kamera yer alıyor.



    https://www.weibo.com/2683843043/IFSc9zUHK?from=page_1006062683843043_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1588512230159 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DeathLess_55 1 hf.
    aynen öyle hadi xiaomi neyse de oppo iki reklamla milleti düdüklemeye çalışıyor resmen..meizuyu ısrarla bekliyoruz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 1 hf.
    Güncelleme işini çözmeleri lazım yoksa tutmaaazzz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Meizu cinliler arasindaki favorim. Ah bir de yazilim destegi iyi olsa.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. clb12
    Aynen. Meizu kullanıyorum fp oranı mükemmel . Ama hiç güncelleme almadım😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf.
    Cihaz güzel aksesuar güzel ama yazılım desteği yok. Adamlar and içmiş resmen cihazlarına destek vermemek için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf.
    Meizu yine kendine özgü sistemlerle geliyor. Ah Steve Jobs ah, şu firma ile daha emekleme dönemlerinde uğraşıp darma duman etmeseydib bugün Xiaomi imiş, Oppo imiş, esamesi okunmazdı...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı 1 hf. Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor 1 hf. Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya 1 hf. Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı 1 hf. Bandcamp her ayın ilk Cuma günü ücreti kesintilerini sıfırlıyor 1 hf. Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor 1 hf. Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı 1 hf. Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor 1 hf. MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu 1 hf. HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor 1 hf. ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı 1 hf. İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi 1 hf. Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor 1 hf. Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi 1 hf. Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı 1 hf. TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı 1 hf. En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu 1 hf. Maaşı Hi-Fi kulaklığa bastım, sonuç... "Sennheiser HD6xx deneyimi" 1 hf. OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti Sonraki Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti 1 hf. Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi 1 hf. ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek 1 hf. Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı 1 hf. Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir 1 hf. Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi 1 hf. NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi 1 hf. iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı 1 hf. Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı 1 hf. Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı 1 hf. Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil! 1 hf. Google Meet ücretsiz oldu 1 hf. RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir 1 hf. Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor 1 hf. Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam 1 hf. TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında 1 hf. TeamGroup RGB aydınlatmalı Flash belleğini duyurdu 1 hf. Kickstarter platformunu salgın vurdu, yarı yarıya küçülüyor 1 hf. Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak 1 hf. HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi