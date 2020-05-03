Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti

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Meizu 17 serisinin 8 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor ve son birkaç gün içinde şirketin resmi Weibo sayfasında yayınlanan görseller, cihazlarla ilgili detayları ortaya koydu. En son poster ise Meizu 17 serisinin nasıl bir şarj aleti ile geleceğine işaret ediyor.

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Postere göre, Meizu 17 serisi bir GaN şarj aleti ile birlikte gönderilecek. Siyah ve beyaz olarak olmak üzere iki renkte sunulacağı görülen şarj aletinin ayrıca katlanabilir Amerikan fişine sahip olduğu göze çarpıyor. Meizu 17'nin şirketin yeni nesil 30W Super mCharge desteğiyle birlikte 4500mAh pil kapasitesine sahip olduğu doğrulandı. Bu nedenle kutudan çıkacak olan GaN şarj aleti 30W olacak. Öte yandan Pro versiyonunda ise ek olarak süper kablosuz mCharge desteği olacağı bildirildi.

Galyum Nitrit şarj teknolojisini geliştirebilir

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilern GaN (Galyum Nitrit) tabanlı şarj aletleri, çok daha küçük boyutlarda olabildiği gibi, daha güçlü olmasının yanında, tipik şarj aletlerine göre daha fazla sıcaklığa dayanabiliyor. Posterde dikkat çeken bir başka aksesuar ise USB-C bağlantı noktasına ve pil seviyesini gösteren bir ekrana sahip yeni bir Meizu powerbank. Kapasitesi bilinmiyor, ancak 10.000mAh'den az olmaması bekleniyor.

Meizu, 8 Mayıs Cuma günü Meizu 17 serisini tanıtacak. Telefonlar 90Hz yenileme hızına sahip delikli bir ekrana ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine sahip olacaklar. Cihazların onaylanan diğer özellikleri arasında stereo hoparlör ve dörtlü arka kamera yer alıyor.

https://www.weibo.com/2683843043/IFSc9zUHK?from=page_1006062683843043_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1588512230159

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