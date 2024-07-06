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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9, ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelecek

    13 Ağustos'ta tanıtılacak olan Pixel 9 serisinin, ultrasonik parmak izi sensörüne geçiş yapacağı belirtiliyor. Bu sayede, daha hızlı ve güvenilir okuma yapılabilecek.
    Google Pixel 9, ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelecek Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 9 serisini 13 Ağustos'ta Made by Google 2024 etkinliğinde, normalden iki ay önce tanıtacak. Üç adet modelle gelecek olan seri, Google'ın Tensor G4 yongalarından güç alacak. 

    Galaxy S24 serisindeki sensör kullanılacak

    Ortaya çıkan bilgiye göre Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinin hepsi ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Daha önceki Pixel'lerde optik parmak izi okuyucular kullanılıyordu. Görünüşe göre Google, Samsung'un Galaxy S24 serisinde kullandığı sensör modelinin aynısını telefonlarında kullanacak.

    Telefonda kullanılacak parmak izi sensörünün Qualcomm tarafından üretilen 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) isimli sensör olduğu belirtiliyor. Ultrasonik sensörler, optik sensörlere göre birçok avantaja sahip. Ultrasonik sensörlerde, optik sensörlerin aksine parmağın dokunduğu kısmın aydınlatılmasına gerek duyulmuyor.  Ayrıca optik okuyuculardan daha hızlı ve daha güvenilirler. Diğer bir avantajı da ıslak parmakla dahi düzgün bir şekilde çalışabiliyorlar. Her ne kadar fiyat olarak dezavantajlı olsalar da, bu avantajları sebebiyle, gittikçe daha fazla telefon üreticisi ultrasonik sensörlere geçmeye başladı. Google da bu üreticilerden biri olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    fmrte 24 hikayelerime bakıyor ama yazmıyor pastırma çiğ yenir mi parmak kapıya sıkışması ve tırnak morarmasına ne iyi gelir yurtdışından gelen telefonu ne zaman satabilirim

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