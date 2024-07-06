Google Pixel 9, ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelecek

Galaxy S24 serisindeki sensör kullanılacak
Ortaya çıkan bilgiye göre Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinin hepsi ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Daha önceki Pixel'lerde optik parmak izi okuyucular kullanılıyordu. Görünüşe göre Google, Samsung'un Galaxy S24 serisinde kullandığı sensör modelinin aynısını telefonlarında kullanacak.
Telefonda kullanılacak parmak izi sensörünün Qualcomm tarafından üretilen 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) isimli sensör olduğu belirtiliyor. Ultrasonik sensörler, optik sensörlere göre birçok avantaja sahip. Ultrasonik sensörlerde, optik sensörlerin aksine parmağın dokunduğu kısmın aydınlatılmasına gerek duyulmuyor. Ayrıca optik okuyuculardan daha hızlı ve daha güvenilirler. Diğer bir avantajı da ıslak parmakla dahi düzgün bir şekilde çalışabiliyorlar. Her ne kadar fiyat olarak dezavantajlı olsalar da, bu avantajları sebebiyle, gittikçe daha fazla telefon üreticisi ultrasonik sensörlere geçmeye başladı. Google da bu üreticilerden biri olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.