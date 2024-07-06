Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 serisini 13 Ağustos'ta Made by Google 2024 etkinliğinde, normalden iki ay önce tanıtacak. Üç adet modelle gelecek olan seri, Google'ın Tensor G4 yongalarından güç alacak.

Galaxy S24 serisindeki sensör kullanılacak

Ortaya çıkan bilgiye göre Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinin hepsi ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Daha önceki Pixel'lerde optik parmak izi okuyucular kullanılıyordu. Görünüşe göre Google, Samsung'un Galaxy S24 serisinde kullandığı sensör modelinin aynısını telefonlarında kullanacak.

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Telefonda kullanılacak parmak izi sensörünün Qualcomm tarafından üretilen 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) isimli sensör olduğu belirtiliyor. Ultrasonik sensörler, optik sensörlere göre birçok avantaja sahip. Ultrasonik sensörlerde, optik sensörlerin aksine parmağın dokunduğu kısmın aydınlatılmasına gerek duyulmuyor. Ayrıca optik okuyuculardan daha hızlı ve daha güvenilirler. Diğer bir avantajı da ıslak parmakla dahi düzgün bir şekilde çalışabiliyorlar. Her ne kadar fiyat olarak dezavantajlı olsalar da, bu avantajları sebebiyle, gittikçe daha fazla telefon üreticisi ultrasonik sensörlere geçmeye başladı. Google da bu üreticilerden biri olacak gibi görünüyor.

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Google Pixel 9, ultrasonik parmak izi okuyucuyla gelecek