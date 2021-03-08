Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10

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Yeni Nokia G10 akıllı telefonun özellikleri internete sızmış durumda. Görünüşe göre cihaz, şirketin ilk oyun odaklı akıllı telefonu olacak.

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Fiyatı henüz belli değil

Nokia G10'un teknik özellikleri bir çevrimiçi perakende sitesinde listelendi. Yayınlanan bilgilere göre yeni akıllı telefon 2 GHz frekansı, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve iki SIM kart takabilme özelliğine sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile gelecek. Ayrıca 6,4 inç HD+ çözünürlükte ekran, NFC modülü, 4.000 mAh pil ve LTE modem de cihazın diğer özellikleri arasında.

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Belirtildiği üzere akıllı telefon, oyun odaklı olduğunu gösteren G (Game) harfiyle isimlendirildi. Ancak Nokia'nın yeni akıllı telefonun çok iddialı olmayan ve orta düzey performans isteyen oyunları oynatacağı belirtilmiş. Bu da bütçe dostu bir fiyatla satışa sunulacağı anlamına gelebilir. Ne yazık ki Nokia G10'un fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-g10-launch-specifications-tipped/

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