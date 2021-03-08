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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10

    Oyuncu odaklı akıllı telefonlara bir yenisi daha eklenmek üzere. Gelen bilgilere göre Nokia, G10 adını verdiği oyuncu telefonunu piyasaya sürmek üzere.
    08 Mart 2021, 18:21 (Güncellendi, 21 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10
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    Yeni Nokia G10 akıllı telefonun özellikleri internete sızmış durumda. Görünüşe göre cihaz, şirketin ilk oyun odaklı akıllı telefonu olacak.

    Ayrıca Bkz. "Nikon'dan ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme yazılımı: NX Studio"

    Fiyatı henüz belli değil

    Nokia G10'un teknik özellikleri bir çevrimiçi perakende sitesinde listelendi. Yayınlanan bilgilere göre yeni akıllı telefon 2 GHz frekansı, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve iki SIM kart takabilme özelliğine sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ile gelecek. Ayrıca 6,4 inç HD+ çözünürlükte ekran, NFC modülü, 4.000 mAh pil ve LTE modem de cihazın diğer özellikleri arasında.

    Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10
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    Belirtildiği üzere akıllı telefon, oyun odaklı olduğunu gösteren G (Game) harfiyle isimlendirildi. Ancak Nokia'nın yeni akıllı telefonun çok iddialı olmayan ve orta düzey performans isteyen oyunları oynatacağı belirtilmiş. Bu da bütçe dostu bir fiyatla satışa sunulacağı anlamına gelebilir. Ne yazık ki Nokia G10'un fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.91mobiles.com/hub/nokia-g10-launch-specifications-tipped/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S ShotgunPadre 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlk mi? Ngage hatırlamayanlar doğmaya başladığına göre yaşlanmışız
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Kurogane.
    Başlıkta HMD Global yazmıyor, Nokia yazıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar köklü bir firma nasıl çin markalarına eziliyor şaşıyorum
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    4Gb ram li oyun telefonu mu olur
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    esmerbuyucu (E. B.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Nokia'yı HMD'den öncesi olarak hatırlasak...
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    anilk91 (ANIL KARA) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    G20 ile de zirvede bırakırlar 😎
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    manesnuc (Fırat Küçük) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    4 gb ram nedir artık ya android için. Haziran 2020'den beri iphone 11 kullanıyorum, 4 gb ram ile gayet iyi ama daha öncesinde Samsung Note 5 kullanıyordum ve 4 gb ram'e sahipti. Note 5 2015 yılının amiral gemisi ve en son android 7'de kaldı. Oyun telefonu yapıp 4 gb ram koymak mantıksız bir hamle. Geçen yıllarsa annem için Samsung A50 aldık ve o cihaz bira 6gb ram ile geliyor. Çok süper değil ama sistem gerekliliği karşılıyor.Şuan piyasadaki oyun telefonlarını almam ama özelleştirmelerine (kısayol tuşu, özel soğutma vs.), tasarımlarına, donanımlarına baktığında oyun telefonu denilebilecek durumdalarken bu telefon ancak giriş seviyesi oyun telefonu olur, giriş seviyesi oyun telefonu da olmasa da olur. Bilmeyen kullanıcıyı kandırmaktan başka bir şey değil. Zaten nokia telefonları biraz araştırdığında orta ve alt seviye cihazları sorunlu parçalar barındırıyor, neresinden tutarsan tut paranla rezil olmalık bir cihaz. Samsung Note 5'ten önce Lumia 730/735 kullanıyordum ve gerek tasarımı gerek nokia kalitesi her ne kadar microsoft çatısı altında olsa da güzeldi. Yanlış hatırlamıyorsam 600-700₺ falandı ve amoled ekranı müthişti fakat o dahil neredeyse bütün Nokia Lumia modelleri kronik hem parça hem yazılımsal hataları olan cihazlardı. Yarı yolda bırakmıyordu ama sorunları görüyordunuz ve bazen engel de oluyor geçici sürelerde. Şuan içler acısı buluyorum nokia'yı, keşke adam akıllı tepeden tırnağa kaliteli üretim bandından çıkmış bir nokia görmek isterdim. Blackberry gibi oldular, arada orta, alt seviye bir cihazı piyasaya salıp burdayız diyorlar sadece. Tamam burdasın da işten anlayanlar artık orada değil.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu da tutmayacak
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    S ShotgunPadre 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İlk mi? Ngage hatırlamayanlar doğmaya başladığına göre yaşlanmışız
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    K Kurogane. 20 sa. ( Mesaj Silindi ) ShotgunPadre
    HMD global için ilk. Ayrı firmalar sonuçta.
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