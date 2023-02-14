Tam Boyutta Gör Çinli kaynak Digital Chat Station yakında piyasaya sürülmesi beklenen Meizu 20 Pro'nun final tasarımına ait bir görüntü paylaştı. Akıllı telefonu gözler önüne seren render, Samsung Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

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Meizu 20 Pro düz ekran ile karşımıza çıkacak. Ön panelinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olacak. Yayınlanan görüntü kenarlarında metal çerçevelere yer verildiğini gösteriyor. Bu haliyle oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.

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İşlemcisi de açıklandı

Akıllı telefonun arka panelinde Galaxy S23 tarzında bir kamera dizilimi var. Bu kısımda üç görüntü sensörü ve halka flaşlı lazer otomatik odaklamaya yer verilmiş. Cihazın teknik özellikleri konusunda ise şu an elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor.

Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını açıklamıştı. Buna ek olarak LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama da konuşuluyor. Meizu 20 serisi Mart ayında tanıtılacak. Dolayısı ile diğer detayları öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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Meizu 20 Pro'nun tasarımı sızdı: Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı