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    Meizu 20 Pro'nun tasarımı sızdı: Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı

    Meizu 20 serisi için geri sayım başlamış durumda. Lansman yaklaşırken güvenilir bir kaynak Meizu 20 Pro'nun final tasarımını gözler önüne seren bir görüntü yayınladı.
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    Meizu 20 Pro'nun tasarımı sızdı: Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı Tam Boyutta Gör
    Çinli kaynak Digital Chat Station yakında piyasaya sürülmesi beklenen Meizu 20 Pro'nun final tasarımına ait bir görüntü paylaştı. Akıllı telefonu gözler önüne seren render, Samsung Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

    Meizu 20 Pro düz ekran ile karşımıza çıkacak. Ön panelinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olacak. Yayınlanan görüntü kenarlarında metal çerçevelere yer verildiğini gösteriyor. Bu haliyle oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.

    Meizu 20 Pro'nun tasarımı sızdı: Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı Tam Boyutta Gör

    İşlemcisi de açıklandı

    Akıllı telefonun arka panelinde Galaxy S23 tarzında bir kamera dizilimi var. Bu kısımda üç görüntü sensörü ve halka flaşlı lazer otomatik odaklamaya yer verilmiş. Cihazın teknik özellikleri konusunda ise şu an elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor.

    Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını açıklamıştı. Buna ek olarak LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama da konuşuluyor. Meizu 20 serisi Mart ayında tanıtılacak. Dolayısı ile diğer detayları öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/02/14/meizu-20-pro-renders-leaked-ahead-of-the-official-launch/ https://weibo.com/6048569942/MsXqQELb2
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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