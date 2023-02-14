Meizu 20 Pro'nun tasarımı sızdı: Galaxy S23 ve iPhone 14 karışımı

Meizu 20 Pro düz ekran ile karşımıza çıkacak. Ön panelinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik olacak. Yayınlanan görüntü kenarlarında metal çerçevelere yer verildiğini gösteriyor. Bu haliyle oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip olduğu söylenebilir.
İşlemcisi de açıklandı
Akıllı telefonun arka panelinde Galaxy S23 tarzında bir kamera dizilimi var. Bu kısımda üç görüntü sensörü ve halka flaşlı lazer otomatik odaklamaya yer verilmiş. Cihazın teknik özellikleri konusunda ise şu an elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor.
Çinli marka daha önce akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını açıklamıştı. Buna ek olarak LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama da konuşuluyor. Meizu 20 serisi Mart ayında tanıtılacak. Dolayısı ile diğer detayları öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/02/14/meizu-20-pro-renders-leaked-ahead-of-the-official-launch/ https://weibo.com/6048569942/MsXqQELb2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah