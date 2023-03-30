Galaxy S23 + iPhone 14: Karşınızda güçlü özellikleriyle Meizu 20 serisi

Tam Boyutta Gör Geely bünyesine geçmesiyle küllerinden doğmaya çalışan Meizu, eski günlerin arayışında. Kısa süre önce tanıtılan Meizu 20 serisi ise belki de firmayı eski konumuna, hatta daha yukarısına taşıyabilir. Meizu 20 serisi, standart model ve Pro model olarak ikiye ayrılırken markanın bu ailedeki son akıllı telefonu 2021’de çıkan Meizu 18 serisiydi.

Tasarımsal açıdan göze gayet hoş görünen Meizu 20 serisi, yakından incelendiğinde bazı detayları göze çarpıyor. Telefonlar, tasarım detaylarında Galaxy S23 ve iPhone 14 serisinden bazı nüansları barındırıyor diyebiliriz. Öte yandan standart model ile Pro model arasındaki büyük değil.

Meizu 20 Pro özellikleri

Ekran : 6.81 inç 2K 120 Hz AMOLED

: 6.81 inç 2K 120 Hz AMOLED İşlemci :Snapdragon 8 Gen 2

:Snapdragon 8 Gen 2 Arka kamera :50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP telefoto

:50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP telefoto Ön kamera : 32 MP

: 32 MP RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya : 5000 mAh 80W

: 5000 mAh 80W İşletim sistemi:Flyme 10 OS

Meizu 20 serisi, ortaya hizalanmış bir delikli çentiğe ve ince çerçevelere sahip E6 AMOLED ekrana sahip. Normal modelde 144 Hz 6,5 inç boyutunda olan ekran, Pro modelde 6.81 inç boyutunda. Pro model ayrıca 2K çözünürlük, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 1.800 nit parlaklık ve HDR10 desteğine sahip. Her iki cihazda da ekran içi parmak izi tarayıcısı ve Gorilla Glass Victus koruması bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında Meizu 20 Pro'daki üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu bölümde ana kamera tarafında 50 MP sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP telefoto sensör yer almakta. Öte yandan Meizu 20'de 50MP birincil sensör, 5MP makro ünitesi ve 16MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Her iki cihazda da 32MP ön kamera yer almakta.

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Kaputun altında Meizu 20 serisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış. Cihazlar 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile harmanlanmış. Isı dağıtımı için bir buhar soğutma odası bulunurken Meizu 20, 67W hızlı şarj desteğine ve 4700 mAh bataryaya, Meizu 20 Pro ise 5000 mAh bataryaya sahip. Pro model sırasıyla 80W ve 50W kablolu ve kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Akıllı telefonların her ikisinde de Flyme 10 OS arayüzü çalışıyor.

Temel model olan Meizu 20, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 436 dolar talep ediyor. 256 GB ve 512 GB modelin fiyatları ise sırasıyla 494 dolar ve 552 dolar. Meizu 20 Pro modelinin aynı depolama konfigürasyonları sırasıyla 581 dolar, 640 dolar ve 698 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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