Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 + iPhone 14: Karşınızda güçlü özellikleriyle Meizu 20 serisi

    Geely bünyesine geçmesiyle küllerinden doğan Meizu, yeni akıllı telefonlarını kısa bir süre önce tanıttı. Firma, tanıttığı Meizu 20 ve Meizu 20 Pro modelleriyle hayli iddialı görünüyor.
    Oy Ver
    Meizu 20 serisi tanıtıldı: Galaxy S23 ve iPhone 14’e benziyor Tam Boyutta Gör
    Geely bünyesine geçmesiyle küllerinden doğmaya çalışan Meizu, eski günlerin arayışında. Kısa süre önce tanıtılan Meizu 20 serisi ise belki de firmayı eski konumuna, hatta daha yukarısına taşıyabilir. Meizu 20 serisi, standart model ve Pro model olarak ikiye ayrılırken markanın bu ailedeki son akıllı telefonu 2021’de çıkan Meizu 18 serisiydi.

    Tasarımsal açıdan göze gayet hoş görünen Meizu 20 serisi, yakından incelendiğinde bazı detayları göze çarpıyor. Telefonlar, tasarım detaylarında Galaxy S23 ve iPhone 14 serisinden bazı nüansları barındırıyor diyebiliriz. Öte yandan standart model ile Pro model arasındaki büyük değil.

    Meizu 20 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.81 inç 2K 120 Hz AMOLED
    • İşlemci:Snapdragon 8 Gen 2
    • Arka kamera:50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP telefoto
    • Ön kamera: 32 MP
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
    • Batarya: 5000 mAh 80W
    • İşletim sistemi:Flyme 10 OS

    Meizu 20 serisi, ortaya hizalanmış bir delikli çentiğe ve ince çerçevelere sahip E6 AMOLED ekrana sahip. Normal modelde 144 Hz 6,5 inç boyutunda olan ekran, Pro modelde 6.81 inç boyutunda. Pro model ayrıca 2K çözünürlük, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 1.800 nit parlaklık ve HDR10 desteğine sahip. Her iki cihazda da ekran içi parmak izi tarayıcısı ve Gorilla Glass Victus koruması bulunuyor.

    Meizu 20 serisi tanıtıldı: Galaxy S23 ve iPhone 14’e benziyor Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında Meizu 20 Pro'daki üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu bölümde ana kamera tarafında 50 MP sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP telefoto sensör yer almakta. Öte yandan Meizu 20'de 50MP birincil sensör, 5MP makro ünitesi ve 16MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Her iki cihazda da 32MP ön kamera yer almakta.

    [bkzdh=162093}

    Kaputun altında Meizu 20 serisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış. Cihazlar 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile harmanlanmış. Isı dağıtımı için bir buhar soğutma odası bulunurken Meizu 20, 67W hızlı şarj desteğine ve 4700 mAh bataryaya, Meizu 20 Pro ise 5000 mAh bataryaya sahip. Pro model sırasıyla 80W ve 50W kablolu ve kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Akıllı telefonların her ikisinde de Flyme 10 OS arayüzü çalışıyor.

    Temel model olan Meizu 20, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 436 dolar talep ediyor. 256 GB ve 512 GB modelin fiyatları ise sırasıyla 494 dolar ve 552 dolar. Meizu 20 Pro modelinin aynı depolama konfigürasyonları sırasıyla 581 dolar, 640 dolar ve 698 dolar olarak belirlenmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    M
    makine26 20 saat önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 litre antifiriz ne kadar su eklenir uyap kesinleşme şerhi efexor kullananlar mutlaka baksin suzuki grand vitara yorum xs ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız