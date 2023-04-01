Meizu telefonların yeni arayüzü Flyme 10 tanıtıldı: İşte Meizu Flyme 10 yenilikleri

Meizu Flyme 10 yenilikleri, yeni özellikler
Meizu, yeni arayüzde önemli bir performans kaybı olmadan arka planda 21 adede kadar uygulamanın açık kalabildiğini iddia ediyor. Özelleştirme açısından, şirketin doğrudan doğadan alınan renkleri kullandığını söylediği bir özellik olan Alive Design geliyor. Gezinme sırasında görüntülenen görsel efektleri geliştirebilen akıllı analiz motoru da var. Neticede, daha akıcı ve canlı arayüz.
Meizu Flyme 10 alacak ilk cihazlar
Meizu, yeni arayüzü Nisan ayında beta olarak Meizu 18, Meizu 18 Pro ve Meizu 18s serisine verecek. Flyme 10 beta sürümün ardından Mayıs ayında kararlı sürüm yayınlanacak. Meizu 17 serisi ve Meizu 18x'in beta sürümünü Nisan ayı sonunda alması, kararlı sürümün de Haziran’da çıkması bekleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/flyme_10_brings_modern_look_more_customization_and_improved_ai_engine-news-58087.php https://weibo.com/2683843043/MzHIA26o4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı