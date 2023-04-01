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    Meizu telefonların yeni arayüzü Flyme 10 tanıtıldı: İşte Meizu Flyme 10 yenilikleri

    Meizu, Mart ayı etkinliğinde Meizu 20 serisi telefonlarla birlikte yeni arayüz Flyme 10'u tanıttı. Meizu Flyme 10 özellikleri, gelen yenilikler haberimizde.     
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    meizu flyme 10 tanıtıldı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Meizu, büyük etkinliğini Mart ayı sonunda düzenledi ve Meizu 20 serisi akıllı telefonlar, Meizu Flyme Auto araç sistemi ile birlikte Meizu telefonların yeni arayüzü Flyme 10 tanıtıldı. Meizu Flyme 10, yeni simgeler, araç takımları (widget’lar), menü tasarımları, duvar kağıtları içeren modern bir görünüm sunan Alive Design adında bir revizyon getiriyor.

    Meizu Flyme 10 yenilikleri, yeni özellikler

    meizu flyme 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meizu Flyme 10 arayüzü, performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve yenilenmiş renk paleti, daha fazla sistem özelleştirmesi getiriyor. Yeni yapay zeka motoru OneMind 10, önceki sürümlere kıyasla çerçeve hızında iyileşme, daha az sistemi alanı kullanımı ve kararlılıkta iyileşme getiriyor.

    Meizu, yeni arayüzde önemli bir performans kaybı olmadan arka planda 21 adede kadar uygulamanın açık kalabildiğini iddia ediyor. Özelleştirme açısından, şirketin doğrudan doğadan alınan renkleri kullandığını söylediği bir özellik olan Alive Design geliyor. Gezinme sırasında görüntülenen görsel efektleri geliştirebilen akıllı analiz motoru da var. Neticede, daha akıcı ve canlı arayüz.

    Meizu Flyme 10 alacak ilk cihazlar

    Meizu, yeni arayüzü Nisan ayında beta olarak Meizu 18, Meizu 18 Pro ve Meizu 18s serisine verecek. Flyme 10 beta sürümün ardından Mayıs ayında kararlı sürüm yayınlanacak. Meizu 17 serisi ve Meizu 18x'in beta sürümünü Nisan ayı sonunda alması, kararlı sürümün de Haziran’da çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/flyme_10_brings_modern_look_more_customization_and_improved_ai_engine-news-58087.php https://weibo.com/2683843043/MzHIA26o4
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