Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak

Tam Boyutta Gör

Apple bildiğiniz üzere akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını kaldıran ilk şirket olmuştu. Cupertinolu devi daha sonrasında Samsung ve Xiaomi takip etti. Şimdi kervana bir başka marka daha katılıyor: Meizu.

İlginizi Çekebilir

Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak

Ayrıca Bkz. "Huawei P40'ın daha ucuz versiyonu piyasaya sürüldü"

Çinli firma, yeni Meizu 18 amiral gemisi akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını sosyal medya kanalıyla resmi olarak duyurdu. Alınan kararın nedeni yine "çevreyi koruma" olarak açıklanıyor.

Tam Boyutta Gör

Lansman önümüzdeki hafta

Meizu 18 serisinin 3 Mart tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım. Önümüzdeki hafta ekran boyutu, işlemci ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecek Meizu 18 ve Meizu 18 Pro modellerinin duyurlması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını rafa kaldırmıştı. Hemen ardından Samsung, Galaxy S21'in kutusundan şarj aletini çıkardı. Xiaomi, Çin'de Mi 11'i şarj cihazı içeren ve içermeyen iki versiyon olarak satıyor. Mi 11'in global versiyonunun kutusunda ise şarj aleti var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.