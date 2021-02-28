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    Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak

    Apple, Samsung ve Xiaomi'nin ardından "çevre duyarlılığı" hisleri ağır basan Meizu da yeni amiral gemisi akıllı telefonun kutusunda şarj cihazı olmayacağını resmen ilan etti.
    28 Şubat 2021, 18:00 (6 sa.)
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    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak
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    Apple bildiğiniz üzere akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını kaldıran ilk şirket olmuştu. Cupertinolu devi daha sonrasında Samsung ve Xiaomi takip etti. Şimdi kervana bir başka marka daha katılıyor: Meizu.

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    Çinli firma, yeni Meizu 18 amiral gemisi akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını sosyal medya kanalıyla resmi olarak duyurdu. Alınan kararın nedeni yine "çevreyi koruma" olarak açıklanıyor.

    Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak
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    Lansman önümüzdeki hafta

    Meizu 18 serisinin 3 Mart tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım. Önümüzdeki hafta ekran boyutu, işlemci ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecek Meizu 18 ve Meizu 18 Pro modellerinin duyurlması bekleniyor.

    Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını rafa kaldırmıştı. Hemen ardından Samsung, Galaxy S21'in kutusundan şarj aletini çıkardı. Xiaomi, Çin'de Mi 11'i şarj cihazı içeren ve içermeyen iki versiyon olarak satıyor. Mi 11'in global versiyonunun kutusunda ise şarj aleti var.



    Kaynakça https://weibo.com/2683843043/K3QTPCORW https://www.gizchina.com/2021/02/27/meizu-18-series-will-not-have-a-charger-in-the-box/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Type c 19 sene önce hepsinde standart olsaydı ozaman bu uygulama mantıklı olabilrdi
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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    firmaların işine geliyor tabi kullanıcıların komple bir boykot etmesi gerekir aslında.
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah hepinizin belasını versin.
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    P plastikbardak 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu yapan firmalar telefonlarından sarj aleti fiyatını düşürmüyor doğa filan ayağına daha fazla kâr elde ediyorlar.
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    haktan24 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    ilk önce adam gibi telefonlarına güncellemeleri versin türkiye de meizu telefon alanın eline patlıyor resmen güncelleme vermiyorlar.Meizu m6 note aldım zamanın da halen cihaz 7.1.1 android sürüm ü yatacak yerleri yok bunların birde kutudan şarj aletini cıkarıyor ibişler.
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    MrCaner (Caner Karadağ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple camdan atlasa bunlarda atlar
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    damn2u (Sercan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    LG'nin, Sony'nin, HTC'nin düştüğü durumlardan sonra bu Meizu gibi bir firmanın global yazılım desteğinin leş gibi olması ve bu tarz şımarıklıklara kalkışması cidden tuhaf geliyor.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Üç marka da süper telefonlar üretiyordu, piyasa maalesef böyle taklitçi çinlilere kaldı...
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Selametle, varınca ara meizu hade byeee
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    C cand. 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple’a laf edenler buna da bi kulp bulsun hafi
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    786 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    meizu 18, şarj cihazı ve
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