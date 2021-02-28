Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak

Apple bildiğiniz üzere akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını kaldıran ilk şirket olmuştu. Cupertinolu devi daha sonrasında Samsung ve Xiaomi takip etti. Şimdi kervana bir başka marka daha katılıyor: Meizu.İlginizi Çekebilir Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak
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Çinli firma, yeni Meizu 18 amiral gemisi akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını sosyal medya kanalıyla resmi olarak duyurdu. Alınan kararın nedeni yine "çevreyi koruma" olarak açıklanıyor.
Lansman önümüzdeki hafta
Meizu 18 serisinin 3 Mart tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım. Önümüzdeki hafta ekran boyutu, işlemci ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecek Meizu 18 ve Meizu 18 Pro modellerinin duyurlması bekleniyor.
Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını rafa kaldırmıştı. Hemen ardından Samsung, Galaxy S21'in kutusundan şarj aletini çıkardı. Xiaomi, Çin'de Mi 11'i şarj cihazı içeren ve içermeyen iki versiyon olarak satıyor. Mi 11'in global versiyonunun kutusunda ise şarj aleti var.
Kaynakça https://weibo.com/2683843043/K3QTPCORW https://www.gizchina.com/2021/02/27/meizu-18-series-will-not-have-a-charger-in-the-box/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Otonom elektrikli scooter
Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)
Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))
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