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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Meizu, yeni kullanıcı arayüzü Flyme 9'u tanıtarak, yeni yazılımın destekleyeceği akıllı telefon modellerini duyurdu.
    02 Mart 2021, 23:00 (5 gün)
    2,9b
    1
    9
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji üreticilerinden Meizu, yeni kullanıcı arayüzü Flyme 9'u tanıttı ve hemen ardından beta sürümünün çıkış tarihini ve desteklenen akıllı telefonların listesini duyurdu.

    Flyme 9'la gelecek olan ilk modeller Meizu 18 ve 18 Pro olacak. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Flyme 9 ile donatılacaklar. Aynı zamanda, Flyme 9'un ilk beta sürümü 5 Mart'ta sunulacak, kararlı sürüm Mayıs ayında piyasaya sürülecek ve Meizu 17 ve 17 Pro kullanıcıları testlere katılmak için şimdiden başvurabilecekler.

    Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı
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    Flyme 9 güncellemesini alacak diğer akıllı telefonlar:

    • Meizu 16
    • Meizu 16 Plus
    • Meizu 16X
    • Meizu 16s
    • Meizu 16s Pro
    • Meizu 16T

    Flyme 9, değişiklikler açısından arayüzü, simgeleri ve animasyon efektleri yeniden tasarlanmış olarak geliyor. Ayrıca şirket, yeni aygıt yazılımının daha akıllı, daha hafif, daha hızlı, daha kararlı ve daha sorunsuz olduğunu söyledi.

    Geliştiricilerin yeni bir çoklu pencere modu, yeni hareket komutları ve ayrıca genel performansı iyileştirmek için optimizasyonlar üzerinde çalıştıkları belirtildi. Son olarak kullanıcı verilerinin gizliliğine yüksek düzeyde önem verildiği de açıklamalar arasında.



    https://news.mydrivers.com/1/742/742715.htm
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Grkwnxs
    Evet cok sacma bir yorum. Ios e quick bar geldiginde android en az 5 yildir kullaniyordu. Ios iphone taklit ediliyor sozleri coook eskide kaldi kardesim, birakin artik bu laflari cok komik oluyor. Hem android hem de ios cihaz kullaniyorum gundelik hayatimda yillardir, kimin neyi kimden kopyaladigi cok belli ve ios in kopyaladiklari son 5-6 yildir agir basiyor.
    Evet cok sacma bir yorum. Ios e quick bar geldiginde android en az 5 yildir kullaniyordu. Ios iphone taklit ediliyor sozleri coook eskide kaldi kardesim, biraki...
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    emrehanci (EMRE HANCI) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu mudur , flyme midir? Adı her neyse uzak durun dostlar. Bir kere bulaştım sonra tövbe ettirdi zaten kendisi.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizunun üzerine baska marka tanımam efsane bir cihaz flymede hic önemli değil valla alır almaz farketmez cihazda yok yok zaten 2 senedir 16th kullanıyorum kamera ses performans bi tık bozulmadı harika bi marka .
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sakın yanılıp almayın meizu ultra pişmanlıktır
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizuya para verip alanda ne biliyim
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Almayın, aldırmayın. Yaklaşık 1 senedir meizu 16th modelini kullanıyorum. Hala android 8.0.1 Oreo var. Hiç güncelleme gelmedi. Flyme globalde verdiği son sürün 7.0.3. Yani adamlar sadece çin'e güncelleme veriyor. Türkiye'de bir distribütör satıyor sadece. Servisi sıkıntılı. Çok isteyen merak eden telegram yada wp gruplarını bulsun ve sorsun oradaki arkadaşlara.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu iyi telefonlar yapıyor sağlam güvenli güvenlikli Android'in kralı gibi desem yeri güvenlik hız vb.. güncelleme başka bir olay ama bu yüzden zirvede yok güncelleme ekibi çok az kişi kendileri söylemişti maliyet vb..

    16th den örnek vereyim telefon android 12/14 e kadar çok rahat götürür ama 8 de çakılı kaldı

    Güncelleme derdi olmayan için sorun değil ama elinizde bir canavar var çoğu PC de olmayan hız var ama yazılımı 1 adım ileriye gitmiyor buradan kaybettiği için maalesef tercih edilmiyor
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İos hiç olmasaydı, neyi kopyalayacaklardı merak ediyorum
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Grkwnxs
    Evet cok sacma bir yorum. Ios e quick bar geldiginde android en az 5 yildir kullaniyordu. Ios iphone taklit ediliyor sozleri coook eskide kaldi kardesim, birakin artik bu laflari cok komik oluyor. Hem android hem de ios cihaz kullaniyorum gundelik hayatimda yillardir, kimin neyi kimden kopyaladigi cok belli ve ios in kopyaladiklari son 5-6 yildir agir basiyor.
    Yanıtla +8
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    globale gelmeyecek diye biliyorum flyme 8 bile gelmedi daha bari sadece çine gelecek diyin yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz alacak adama güncelleme gelmediği zaman umrunuzda olmaz bende 16 th aldım çok önemli değil güncelleme benim için ama aldığımda anroid 10 gelecek flyme 8 ile beraber aldığım gibi duruyor güvenlik güncelmesi bile gelmedi
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    emrehanci (EMRE HANCI) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu mudur , flyme midir? Adı her neyse uzak durun dostlar. Bir kere bulaştım sonra tövbe ettirdi zaten kendisi.
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