Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı

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Teknoloji üreticilerinden Meizu, yeni kullanıcı arayüzü Flyme 9'u tanıttı ve hemen ardından beta sürümünün çıkış tarihini ve desteklenen akıllı telefonların listesini duyurdu.

Flyme 9'la gelecek olan ilk modeller Meizu 18 ve 18 Pro olacak. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Flyme 9 ile donatılacaklar. Aynı zamanda, Flyme 9'un ilk beta sürümü 5 Mart'ta sunulacak, kararlı sürüm Mayıs ayında piyasaya sürülecek ve Meizu 17 ve 17 Pro kullanıcıları testlere katılmak için şimdiden başvurabilecekler.

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Flyme 9 güncellemesini alacak diğer akıllı telefonlar:

Meizu 16

Meizu 16 Plus

Meizu 16X

Meizu 16s

Meizu 16s Pro

Meizu 16T

Flyme 9, değişiklikler açısından arayüzü, simgeleri ve animasyon efektleri yeniden tasarlanmış olarak geliyor. Ayrıca şirket, yeni aygıt yazılımının daha akıllı, daha hafif, daha hızlı, daha kararlı ve daha sorunsuz olduğunu söyledi.

Geliştiricilerin yeni bir çoklu pencere modu, yeni hareket komutları ve ayrıca genel performansı iyileştirmek için optimizasyonlar üzerinde çalıştıkları belirtildi. Son olarak kullanıcı verilerinin gizliliğine yüksek düzeyde önem verildiği de açıklamalar arasında.

https://news.mydrivers.com/1/742/742715.htm

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