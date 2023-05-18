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    Merakla beklenen HTC U23 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bir zamanların popüler akıllı telefon markalarından HTC, yeni telefonu HTC U23 Pro modelini tanıttı. Peki orta sınıf rekabetine dahil olan cihaz neler sunuyor? İşte HTC U23 Pro özellikleri ve fiyatı.
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    Merakla beklenen HTC U23 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar amiral gemisi telefonları ile başarılı işlere imza atan HTC, yeni telefonu HTC U23 Pro modelini duyurdu. Peki üç senelik bir aranın ardından HTC U serisine dahil olan bu model neler sunuyor? Gelin HTC U23 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına hep beraber bakalım. 

    HTC U23 Pro neler sunuyor?

    Orta sınıf akıllı telefona pazarına adım atan HTC U23 Pro, ön tarafında 1080 x 2400 pixel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran, görüntü aramalar ve selfie çekimleri için 32MP (f/2.0, 1/2.8", 0.8µm) ön kamera ile destekleniyor. 

    Merakla beklenen HTC U23 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilen HTC U23 Pro, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu işlemcide, bir adet 2.4 GHz Cortex-A710, üç adet 2.36 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 644 grafik birimi bulunduğunu hatırlatalım.

    Kamera bölümünde ise HTC U23 Pro, 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil), 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı), 5 MP, f/2.4 (makro) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) olmak üzere dört sensörlü bir kuruluma sahip.

    HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformu kapsamında VIVERSE uygulaması yüklü olarak gelen HTC U23 Pro, 33W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj destekli 4.600mAh batarya ile vitrine çıkacak. Cihazın diğer  özellikleri arasında, 1 TB'a kadar microSD kart yuvası, IP67 sertifikası, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 6 ve NFC yer alıyor. 

    HTC U23 Pro fiyatı

    Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan HTC U23 Pro, iki farklı bellek yapılandırması ile kullanıcılara sunulacak. Buna göre 8 GB RAM’e sahip olan başlangıç modeli 550 dolar, 12 GB RAM'li modelin fiyatı ise 585 dolar olacak. HTC'nin resmi internet sitesi aracılığıyla Tayvan'da satışa sunulan cihazın, Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. 

    HTC U23 Pro özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 166.6 x 77.1 x 8.9 mm; 205 gr
    • Ekran: 6.8 inç, 120Hz, 1080 x 2400 pixel AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm)
    • Bellek ve depolama: 6GB+8GB RAM/ 256GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
    • Arka kamera: 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil)
      8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı)
      5 MP, f/2.4 (makro)
      2 MP, f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm
    • Batarya: 4600mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 13

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    playstation network"e giriş sorunu burnum çok büyük gözlük takmak istemiyorum toplantı odası isimleri benzin pompasına elektrik gelmiyor

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