Merakla beklenen HTC U23 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

HTC U23 Pro neler sunuyor?
Orta sınıf akıllı telefona pazarına adım atan HTC U23 Pro, ön tarafında 1080 x 2400 pixel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran, görüntü aramalar ve selfie çekimleri için 32MP (f/2.0, 1/2.8", 0.8µm) ön kamera ile destekleniyor.
Kamera bölümünde ise HTC U23 Pro, 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil), 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı), 5 MP, f/2.4 (makro) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) olmak üzere dört sensörlü bir kuruluma sahip.
HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformu kapsamında VIVERSE uygulaması yüklü olarak gelen HTC U23 Pro, 33W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj destekli 4.600mAh batarya ile vitrine çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, 1 TB'a kadar microSD kart yuvası, IP67 sertifikası, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 6 ve NFC yer alıyor.
HTC U23 Pro fiyatı
Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan HTC U23 Pro, iki farklı bellek yapılandırması ile kullanıcılara sunulacak. Buna göre 8 GB RAM’e sahip olan başlangıç modeli 550 dolar, 12 GB RAM'li modelin fiyatı ise 585 dolar olacak. HTC'nin resmi internet sitesi aracılığıyla Tayvan'da satışa sunulan cihazın, Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.
HTC U23 Pro özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 166.6 x 77.1 x 8.9 mm; 205 gr
- Ekran: 6.8 inç, 120Hz, 1080 x 2400 pixel AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm)
- Bellek ve depolama: 6GB+8GB RAM/ 256GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
- Arka kamera: 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil)
8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı)
5 MP, f/2.4 (makro)
2 MP, f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm
- Batarya: 4600mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj
- İşletim sistemi: Android 13
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.