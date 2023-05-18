Merakla beklenen HTC U23 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar amiral gemisi telefonları ile başarılı işlere imza atan HTC, yeni telefonu HTC U23 Pro modelini duyurdu. Peki üç senelik bir aranın ardından HTC U serisine dahil olan bu model neler sunuyor? Gelin HTC U23 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına hep beraber bakalım.

HTC U23 Pro neler sunuyor?

Orta sınıf akıllı telefona pazarına adım atan HTC U23 Pro, ön tarafında 1080 x 2400 pixel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran, görüntü aramalar ve selfie çekimleri için 32MP (f/2.0, 1/2.8", 0.8µm) ön kamera ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilen HTC U23 Pro, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu işlemcide, bir adet 2.4 GHz Cortex-A710, üç adet 2.36 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 644 grafik birimi bulunduğunu hatırlatalım.

Kamera bölümünde ise HTC U23 Pro, 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil), 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı), 5 MP, f/2.4 (makro) ve 2 MP, f/2.4 (derinlik) olmak üzere dört sensörlü bir kuruluma sahip.

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HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformu kapsamında VIVERSE uygulaması yüklü olarak gelen HTC U23 Pro, 33W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj destekli 4.600mAh batarya ile vitrine çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, 1 TB'a kadar microSD kart yuvası, IP67 sertifikası, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 6 ve NFC yer alıyor.

HTC U23 Pro fiyatı

Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan HTC U23 Pro, iki farklı bellek yapılandırması ile kullanıcılara sunulacak. Buna göre 8 GB RAM’e sahip olan başlangıç modeli 550 dolar, 12 GB RAM'li modelin fiyatı ise 585 dolar olacak. HTC'nin resmi internet sitesi aracılığıyla Tayvan'da satışa sunulan cihazın, Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

HTC U23 Pro özellikleri

Boyut ve ağırlık : 166.6 x 77.1 x 8.9 mm; 205 gr

: 166.6 x 77.1 x 8.9 mm; 205 gr Ekran : 6.8 inç, 120Hz, 1080 x 2400 pixel AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus

: 6.8 inç, 120Hz, 1080 x 2400 pixel AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm)

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Bellek ve depolama : 6GB+8GB RAM/ 256GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

: 6GB+8GB RAM/ 256GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) Arka kamera : 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil)

8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı)

5 MP, f/2.4 (makro)

2 MP, f/2.4 (derinlik)

: 108 MP, f/1.8, PDAF, OIS (birincil) 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm (geniş açı) 5 MP, f/2.4 (makro) 2 MP, f/2.4 (derinlik) Ön kamera : 32 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm

: 32 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.8µm Batarya : 4600mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj

: 4600mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters şarj İşletim sistemi: Android 13

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