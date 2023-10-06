Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi özellikle el konsolu pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki yeni markalar rekabete dahil olurken, bir süredir Steam Deck 2'ye dair sızıntılar duymaya başladık. Ancak Valve, Steam Deck 2'den önce mevcut model üzerine bir güncelleme yapılabilir. Yenilenen sürüm, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir

Bildiğiniz gibi Steam Deck 2'ye dair iddialar uzun zamandır konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Valve'dan Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Pil ömründe düşüş olmadan performansta ciddi bir sıçrama bekleniyor olması.

Tam Boyutta Gör Bu açıdan yeni model için şimdilik 2025 sonuna hatta 2026’nın başına işaret ediliyor. Ancak bugün sızdırılan FCC belgelerinde, şirketin mevcut model üzerine bir güncelleme üzerinde çalıştığı keşfedildi. Öyle ki FCC'den alınan görüntüler, sertifikasyon sürecine 13 Ağustos'ta yeni bir Steam Deck sürümü dahil edildiğini gösteriyor. Bu sürümdeki en büyük yenilikse 6 Ghz destekli bir WiFi çipi. Dolayısıyla özellikle bağlantı odaklı bir güncelleme görebiliriz.

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Öte yandan yine de Valve, bazı yeni özellikleri Wi-Fi çip sertifikasyonunun arkasına gizlemiş olabilir. Zira özellikle FCC gibi kurumlar, cihaz özelliklerinin yanı sıra yalnızca radyo emisyonlarını düzenliyor. Ayrıca ROG Ally gibi Steam Deck'in daha güçlü rakiplerini düşünürsek, yakın gelecekte sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir: FCC'de göründü