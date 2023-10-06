Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir: FCC'de göründü

Bildiğiniz gibi Steam Deck 2'ye dair iddialar uzun zamandır konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Valve'dan Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Pil ömründe düşüş olmadan performansta ciddi bir sıçrama bekleniyor olması.
Öte yandan yine de Valve, bazı yeni özellikleri Wi-Fi çip sertifikasyonunun arkasına gizlemiş olabilir. Zira özellikle FCC gibi kurumlar, cihaz özelliklerinin yanı sıra yalnızca radyo emisyonlarını düzenliyor. Ayrıca ROG Ally gibi Steam Deck'in daha güçlü rakiplerini düşünürsek, yakın gelecekte sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.