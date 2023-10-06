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    Anlık Bildirim

    Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir: FCC'de göründü

    Daha gelişmiş bir Steam Deck sürümü beklenenden yakın olabilir. FCC'de Valve'ın yeni bir model üzerinde çalıştığını gösteren bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir: FCC'de göründü Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi özellikle el konsolu pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki yeni markalar rekabete dahil olurken, bir süredir Steam Deck 2'ye dair sızıntılar duymaya başladık. Ancak Valve, Steam Deck 2'den önce mevcut model üzerine bir güncelleme yapılabilir. Yenilenen sürüm, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. 

    Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir

    Bildiğiniz gibi Steam Deck 2'ye dair iddialar uzun zamandır konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Valve'dan Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Pil ömründe düşüş olmadan performansta ciddi bir sıçrama bekleniyor olması.

    Steam Deck için yeni sürüm yolda olabilir: FCC'de göründü Tam Boyutta Gör
    Bu açıdan yeni model için şimdilik 2025 sonuna hatta 2026’nın başına işaret ediliyor. Ancak bugün sızdırılan FCC belgelerinde, şirketin mevcut model üzerine bir güncelleme üzerinde çalıştığı keşfedildi. Öyle ki FCC'den alınan görüntüler, sertifikasyon sürecine 13 Ağustos'ta yeni bir Steam Deck sürümü dahil edildiğini gösteriyor. Bu sürümdeki en büyük yenilikse 6 Ghz destekli bir WiFi çipi. Dolayısıyla özellikle bağlantı odaklı bir güncelleme görebiliriz. 

    Öte yandan yine de Valve, bazı yeni özellikleri Wi-Fi çip sertifikasyonunun arkasına gizlemiş olabilir. Zira özellikle FCC gibi kurumlar, cihaz özelliklerinin yanı sıra yalnızca radyo emisyonlarını düzenliyor. Ayrıca ROG Ally gibi Steam Deck'in daha güçlü rakiplerini düşünürsek, yakın gelecekte sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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