Merakla beklenen One UI 7'nin videosu ortaya çıktı

One UI 7, Galaxy S25 serisiyle birlikte gelecek
Önemli değişiklikler içeren One UI 7, bugüne birçok kez ertelendi. Samsung, ilk beta sürümünün bu yıl bitmeden sunulacağını söylüyor. Yeni yazılım sürümü, ilk olarak gelecek yılın başında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle birlikte resmi olarak piyasayaya sürülecek.
Yeni yayınlanan videoda, önceden ortaya çıkan görüntülerden bazı farklılıklar olduğu görülüyor. Galeri uygulaması gibi bazı uygulama ikonlarının yanında, kontrol panelinde ses ve ekran parlaklığı çubuklarınını tasarımında bazı değişiklikler bulunuyor.
Son yıllarda Samsung'un yazılım tarafındaki en büyük güncellemesi olacak olan One UI 7'de, değişen uygulama ikonları ve widget'lere ek olarak, yeni animasyon efektleri, daha akıcı arayüz, yenilenmiş bildirim ve kontrol paneli ve yeni kamera arayüzü gibi değişiklikler gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu