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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü bir Youtuber'ın videosunda ortaya çıktı.

One UI 7, Galaxy S25 serisiyle birlikte gelecek

Önemli değişiklikler içeren One UI 7, bugüne birçok kez ertelendi. Samsung, ilk beta sürümünün bu yıl bitmeden sunulacağını söylüyor. Yeni yazılım sürümü, ilk olarak gelecek yılın başında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle birlikte resmi olarak piyasayaya sürülecek.

Yeni yayınlanan videoda, önceden ortaya çıkan görüntülerden bazı farklılıklar olduğu görülüyor. Galeri uygulaması gibi bazı uygulama ikonlarının yanında, kontrol panelinde ses ve ekran parlaklığı çubuklarınını tasarımında bazı değişiklikler bulunuyor.

OneUI 7, Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal gelişme olabilir 1 hf. önce eklendi

Son yıllarda Samsung'un yazılım tarafındaki en büyük güncellemesi olacak olan One UI 7'de, değişen uygulama ikonları ve widget'lere ek olarak, yeni animasyon efektleri, daha akıcı arayüz, yenilenmiş bildirim ve kontrol paneli ve yeni kamera arayüzü gibi değişiklikler gerçekleşecek.

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Merakla beklenen One UI 7'nin videosu ortaya çıktı