Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı: İşte tüm merak edilenler

Yaklaşan Ahsoka Disney+ dizisinde karakteri Rosario Dawson canlandıracak. Ahsoka, Ağustos 2023 tarihinde Disney+’a gelecek.
Ahsoka Tano, The Mandalorian: Season 2 ve The Book of Boba Fett'te karşımıza çıkmıştı ancak zaman çizelgesi açısından kendi dizisinin ne zamanda geçeceği biraz belirsiz. Dizinin tamamen Luke'un Jedi Tapınağı'ndaki son görünümünden sonrasına mı yoksa hikayesinin eksik boşluklarını doldurmak için geri dönüp dönemeyeceğini bilmiyoruz.
Ahsoka konusu ve karakterler
Asiler'de (Rebels) Ahsoka, Darth Vader'la yaptığı düellodan sonra arkadaşı Ezra Bridger onu World Between Worlds olarak bilinen bir aleme çektiğinde ölümden kurtulmuştu. Bu olay onun zaman yolculuğu yapmasına neden oldu ve orijinal Star Wars filmlerinin dışında kalmasını sağladı. Ahsoka'nın ne kadar zaman kaybettiğini tam olarak bilmiyoruz ancak İmparatorluğun çöküşünden sonraki dönemde yeniden iş başında olduğunu ve galaksiye yönelik yeni bir tehditle yüzleşmeye çalıştığını biliyoruz.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı