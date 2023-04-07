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    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı: İşte tüm merak edilenler

    Lucasfilm, Anakin Skywalker'ın sevgili padawanı Ahsoka Tano'nun en yeni macerasını anlatan “Ahsoka”nın ilk fragmanını Star Wars Celebration kapsamında yayınladı.
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    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Star Wars Celebration kapsamında Star Wars evreni için yeni duyurular yapıldı. Yeni Star Wars üçlemesinin de duyurulduğu etkinlikte Lucasfilm, Anakin Skywalker'ın padawanı Ahsoka Tano'nun maceralarını temel alacak olan yeni Ahsoka dizisinin ilk fragmanını yayınladı.

    Star Wars Ahsoka ne zaman çıkacak?

    Yaklaşan Ahsoka Disney+ dizisinde karakteri Rosario Dawson canlandıracak. Ahsoka, Ağustos 2023 tarihinde Disney+’a gelecek.

    Ahsoka Tano, The Mandalorian: Season 2 ve The Book of Boba Fett'te karşımıza çıkmıştı ancak zaman çizelgesi açısından kendi dizisinin ne zamanda geçeceği biraz belirsiz. Dizinin tamamen Luke'un Jedi Tapınağı'ndaki son görünümünden sonrasına mı yoksa hikayesinin eksik boşluklarını doldurmak için geri dönüp dönemeyeceğini bilmiyoruz.

    Ahsoka konusu ve karakterler

    Asiler'de (Rebels) Ahsoka, Darth Vader'la yaptığı düellodan sonra arkadaşı Ezra Bridger onu World Between Worlds olarak bilinen bir aleme çektiğinde ölümden kurtulmuştu. Bu olay onun zaman yolculuğu yapmasına neden oldu ve orijinal Star Wars filmlerinin dışında kalmasını sağladı. Ahsoka'nın ne kadar zaman kaybettiğini tam olarak bilmiyoruz ancak İmparatorluğun çöküşünden sonraki dönemde yeniden iş başında olduğunu ve galaksiye yönelik yeni bir tehditle yüzleşmeye çalıştığını biliyoruz.

    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ahsoka serisi kesinlikle Ahsoka'nın zamansal maceralarını ele alıyor gibi görünüyor. Açılış sahnelerinde keşfettiği tapınak, açıkça World Between Worlds’ten esinlenen sanat eserlerine sahip. Ve belli ki bu tapınakla ilgilenen tek kişi o değil, çünkü onu General Grievous'un korumalarına benzer bir grup droidle savaşırken görüyoruz.
    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    The Mandalorian sayesinde Ahsoka'nın arayışının neleri içerdiğini zaten biliyoruz. Ahsoka, ölmekte olan İmparatorluğu toparlayıp eski gücüne kavuşturacak yeteneklere ve hırsa sahip tek kişi olan Büyük Amiral Thrawn'ı arıyordu. Thrawn en son Asiler dizisinin finalinde görülmüştü. O ve Ezra galaksinin uzak ucuna sürüklenen bir Yıldız Destroyerinde mahsur kalmışlardı. Ahsoka'da olduğu gibi, bu olay örgüsü Thrawn ve Ezra'yı Orijinal Üçleme denkleminden uygun bir şekilde çıkarırken, onları gelecek hikayeler için oyunda tutmaya devam etti.
    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Fragmanda Thrawn'ın arkadan kısa bir görüntüsünü görüyoruz. Lucasfilm henüz Thrawn'ı kimin oynayacağını açıklamadı ama bu en azından karakteri dizide göreceğimiz kesin. Fragmanda Star Wars Genişletilmiş Evreni'ne eğlenceli bir gönderme yapan Ahsoka, Thrawn'dan "imparatorluğun varisi" olarak bahsediyor. Bilmediğimiz şey ise Thrawn'ın Star Wars: Ahsoka'nın ana kötü karakteri olup olmadığı. İmparatorluk filosundaki en etkili komutanlardan biri olsa da, Thrawn'ın güdüleri her zaman diğerlerinden daha karmaşık olmuştur.
    Merakla beklenen Star Wars Ahsoka dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ezra'dan bahsetmişken, bu genç Jedi kahramanını fragmanda kanlı canlı göremesek de, hologram aracılığıyla kısa bir süre görebiliyoruz. Bu karakteri Eman Esfandi canlandıracak. Bu arada Ezra hologramını tutan karakter Natasha Liu Bordizzo'nun canlandırdığı, Asiler'in bir diğer ana karakteri Sabine Wren. Sabine bir Mandalorian olsa da kendisi hakkında çok bilgim yok. Son olarak Asi İttifakı'nın en iyi pilotlarından biri olan Hera Syndulla karakterini de Mary Elizabeth Winstead canlandıracak.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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