Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı

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Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Foundation (Vakıf) çok yakında ilk dizi uyarlamasına kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir habere göre, merakla beklenen dizinin çekimleri nihayet start vermiş durumda. Vakıf dizisi, Apple TV+ platformunda izleyicilerle buluşacak.

Dizinin çekimlerinin İzlanda'da yapıldığı belirtiliyor. Yerel haber ajansı RUV.is'in haberinde, çekimlerin İzlanda'nın başkenti olan Reykjavík'te yaklaşık 250 kişilik bir yapım ekibiyle start verdiği belirtilmiş. İlk sezonun büyük bir kısmının aynı bölgede çekileceği söyleniyor.

Vakıf dizisinin şu ana kadar onaylanan oyuncu kadrosunda Jared Harris ve Lee Pace yer alıyor. Chernobyl dizisindeki müthiş performansıyla bu yılın en çok konuşulan aktörlerinden birisi olan Jared Harris, Vakıf dizisinde serinin başkahramanı olarak nitelendirebileceğimiz Hari Seldon'u canlandıracak. Lee Pace'i ise Galaksi İmparatoru Brother Day rolüyle izleyeceğiz.

Asimov'un toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi son derece karmaşık bir hikayeye sahip. Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan seride; başkahramanımız Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu fark etmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

Bilim kurgu edebiyatının en önemli birkaç eserinden birisi olarak gösterilen Asimov'un Vakıf serisi, başta Star Wars olmak üzere günümüzün popüler birçok bilim kurgu ve film dizisine de ilham kaynağı olmuştu.

Apple'ın Vakıf dizisini 2021 yılında yayınlaması bekleniyor.

https://grapevine.is/news/2019/11/21/apple-tv-shoots-new-series-in-iceland/