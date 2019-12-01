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    Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı

    Apple tarafından hazırlanan Vakıf dizisinin çekimleri İzlanda'da start verdi. Dizide Hari Seldon karakterini ünlü aktör Jared Harris canlandıracak.
    1 hf.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı
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    Isaac Asimov'un klasik bilim kurgu serisi Foundation (Vakıf) çok yakında ilk dizi uyarlamasına kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir habere göre, merakla beklenen dizinin çekimleri nihayet start vermiş durumda. Vakıf dizisi, Apple TV+ platformunda izleyicilerle buluşacak.

    Dizinin çekimlerinin İzlanda'da yapıldığı belirtiliyor. Yerel haber ajansı RUV.is'in haberinde, çekimlerin İzlanda'nın başkenti olan Reykjavík'te yaklaşık 250 kişilik bir yapım ekibiyle start verdiği belirtilmiş. İlk sezonun büyük bir kısmının aynı bölgede çekileceği söyleniyor.

    Vakıf dizisinin şu ana kadar onaylanan oyuncu kadrosunda Jared Harris ve Lee Pace yer alıyor. Chernobyl dizisindeki müthiş performansıyla bu yılın en çok konuşulan aktörlerinden birisi olan Jared Harris, Vakıf dizisinde serinin başkahramanı olarak nitelendirebileceğimiz Hari Seldon'u canlandıracak. Lee Pace'i ise Galaksi İmparatoru Brother Day rolüyle izleyeceğiz.  

    Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı

    Asimov'un toplam yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi son derece karmaşık bir hikayeye sahip. Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan seride; başkahramanımız Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu fark etmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

    Bilim kurgu edebiyatının en önemli birkaç eserinden birisi olarak gösterilen Asimov'un Vakıf serisi, başta Star Wars olmak üzere günümüzün popüler birçok bilim kurgu ve film dizisine de ilham kaynağı olmuştu.

    Apple'ın Vakıf dizisini 2021 yılında yayınlaması bekleniyor.



    https://grapevine.is/news/2019/11/21/apple-tv-shoots-new-series-in-iceland/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Şu anda vakıf serisini okumaktayım umarım güzel yansıtırlar seriyi
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    DH Misafiri 1 hf.
    Evet aralarındaki zaman farkı fazla ama Robot serisini ilk okursanız Vakıf dan alacagınız zevk katbekat artacaktır. okuma sıraları var şu şekilde. I, Robot.
    The Caves of Steel.
    The Naked Sun.
    The Robots of Dawn.
    Robots and Empire gidiyor

    Dune okumadıysanız onuda tavsiye ediyorum 6 serilik bir kitap
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    nebulabado 1 hf.
    Çekimlere İzlanda'da başladıklarına göre; eğer kitap kitap giderlerse, Vakıf serisinin ikinci kitabı (Vakıf ve İmparatorluk) donmuş bir gezegende başlıyordu. Bu nedenle ilk sezon bu kitap üzerinden çekilebilir.

    Aslında başlangıç için oldukca mantıklı bir seçim.

    Bu kitap serinin en hareketli, en süprizli ve en gizemli hikayelerinin olduğu bölüm. Bu kitapta insan üstü güçlere sahip (Katır) karakteri çok ilgi uyandıran bir karakter olabilir. Hem de serinin ortasında bir kitap olduğu için hem birinci hem üçüncü kitaba güzel referansalar verebilir.

    Merakla bekliyorum inşallah ortaya güzel ve izlenmesi zevkli bir yapım çıkar.
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    Bloodin 1 hf.
    Wikipedi'yi ufak bir incelemem neticesinde nereden olduğunu tam göremesem de Ben,Robot (I,Robot) ile ilişkisi olduğunu öğrendiğim, ondan çok daha önce yazılmış bir roman serisi. Bir bilim-kurgu manyağı olarak yüksek lisansımı bitirmem neticesinde, yani 1-2 ay sonra kesinlikle okuyacağım kitaplar listesinin başına koydum kendisini :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    mutercim 1 hf. Bloodin
    Asimov'un tüm eserleri birbirleriyle ilişkili, hepsi aynı evrende geçiyor. Ama kitapların arasında binlerce yıl var, çok yakın bir ilişki beklemeyin.
    Yanıtla +1
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    seckinar 1 hf.
    20 yıldan fazladır beklediğim, takıp ettiğim, umutla beklediğim haber. Çok şükür.

    Umarım aslına sadık kalan bir uyarlama olur.
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    tanerss 1 hf.
    Vakıf adını taşıyan kitap sayısı 7 ama bütün seri gerçekte 17 kitap.
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    Dürüstİnsan 1 hf.
    Umarım güzel olur. Streaming platformların çoğalması rekabet açısından iyi olacak.
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    al-ozaria 1 hf.
    Konudan bihaber olup "Vakıf"'ın türkçedeki anlamıyla "bu ne olaki" diyerek hızlıca başlığa tıklamış masum köylü modu... Evet banka ile de alakası yokmuş .
    Yanıtla +2
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    BekirHan 1 hf.
    Kitabını okumadıysanız mutlaka okuyun gençler.
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    GAMBIT 1 hf.
    Merakla bekliyoruz
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