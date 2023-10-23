Tam Boyutta Gör Xiaomi, önümüzdeki günlerde çok önemli duyurular yapmaya hazırlanıyor. Firma, çok yakında yeni nesil Xiaomi 14 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Çinli teknoloji devi aynı zamanda akıllı telefonlarındaki MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS işletim sisteminin de resmi tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce yapılan resmi teaser duyurusunda ise yeni işletim sisteminin "evreninizin merkezi" olacağı belirtilerken tanıtım tarihi de açıklandı.

Xiaomi HyperOS, 26 Ekim’de çıkıyor

Xiaomi, 26 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 14:00'da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte Xiaomi 14 serisiyle birlikte yeni işletim sistemi HyperOS'u da tanıtacak.

HyperOS, Xiaomi'nin en yeni işletim sistemi ve bu işletim sisteminin Xiaomi'nin sadece markanın akıllı telefonlarında değil, aynı zamanda tabletlerinde, akıllı saatlerinde ve hatta markanın yakında çıkacak elektrikli aracında da çalışabilecek ilk çapraz platform işletim sistemi olması bekleniyor.

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Xiaomi yöneticisi Cici Wei, Weibo’da yaptığı paylaşımda HyperOS'un evreninizin merkezi olacağını söyledi (mecazi olarak). Wei’ye göre HyperOS, Xiaomi'nin bugüne kadar yarattığı en kullanıcı odaklı işletim sistemlerinden birisi olacak. Xiaomi’nin HyperOS’u son 7 yıldır gizlice geliştirdiği belirtiliyor. HyperOS ile birlikte Xiaomi, bambaşka bir kullanıcı deneyimi sunarak telefonlarının cazibesini daha da artırabilir. Öte yandan bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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Merakla beklenen Xiaomi HyperOS çıkış tarihi açıklandı