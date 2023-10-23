Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Xiaomi HyperOS çıkış tarihi açıklandı

    Xiaomi, çok yakında akıllı telefonlarındaki MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan basın görseli HyperOS’un çıkış tarihini resmen onayladı.
    Merakla beklenen Xiaomi HyperOS çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, önümüzdeki günlerde çok önemli duyurular yapmaya hazırlanıyor. Firma, çok yakında yeni nesil Xiaomi 14 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Çinli teknoloji devi aynı zamanda akıllı telefonlarındaki MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS işletim sisteminin de resmi tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce yapılan resmi teaser duyurusunda ise yeni işletim sisteminin "evreninizin merkezi" olacağı belirtilerken tanıtım tarihi de açıklandı.

    Xiaomi HyperOS, 26 Ekim’de çıkıyor

    Xiaomi, 26 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 14:00'da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte Xiaomi 14 serisiyle birlikte yeni işletim sistemi HyperOS'u da tanıtacak.

    HyperOS, Xiaomi'nin en yeni işletim sistemi ve bu işletim sisteminin Xiaomi'nin sadece markanın akıllı telefonlarında değil, aynı zamanda tabletlerinde, akıllı saatlerinde ve hatta markanın yakında çıkacak elektrikli aracında da çalışabilecek ilk çapraz platform işletim sistemi olması bekleniyor.

    Xiaomi yöneticisi Cici Wei, Weibo’da yaptığı paylaşımda HyperOS'un evreninizin merkezi olacağını söyledi (mecazi olarak). Wei’ye göre HyperOS, Xiaomi'nin bugüne kadar yarattığı en kullanıcı odaklı işletim sistemlerinden birisi olacak. Xiaomi’nin HyperOS’u son 7 yıldır gizlice geliştirdiği belirtiliyor. HyperOS ile birlikte Xiaomi, bambaşka bir kullanıcı deneyimi sunarak telefonlarının cazibesini daha da artırabilir. Öte yandan bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    salih_47 3 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    riddex kırmızı ışık yanıp sönüyor kimya adası ders notları pdf waffle nasıl yenir tamprost böbrek taşı hantech klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel-1 5033-f
    Alcatel-1 5033-f
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız