Merakla beklenen Xiaomi HyperOS çıkış tarihi açıklandı

Xiaomi HyperOS, 26 Ekim’de çıkıyor
Xiaomi, 26 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 14:00'da Çin’de düzenleyeceği etkinlikte Xiaomi 14 serisiyle birlikte yeni işletim sistemi HyperOS'u da tanıtacak.
HyperOS, Xiaomi'nin en yeni işletim sistemi ve bu işletim sisteminin Xiaomi'nin sadece markanın akıllı telefonlarında değil, aynı zamanda tabletlerinde, akıllı saatlerinde ve hatta markanın yakında çıkacak elektrikli aracında da çalışabilecek ilk çapraz platform işletim sistemi olması bekleniyor.
Xiaomi yöneticisi Cici Wei, Weibo’da yaptığı paylaşımda HyperOS'un evreninizin merkezi olacağını söyledi (mecazi olarak). Wei’ye göre HyperOS, Xiaomi'nin bugüne kadar yarattığı en kullanıcı odaklı işletim sistemlerinden birisi olacak. Xiaomi’nin HyperOS’u son 7 yıldır gizlice geliştirdiği belirtiliyor. HyperOS ile birlikte Xiaomi, bambaşka bir kullanıcı deneyimi sunarak telefonlarının cazibesini daha da artırabilir. Öte yandan bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.