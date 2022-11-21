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    Mercedes Benz'in Türkiye'deki satış stratejisi değişiyor! İşte detaylar

    Alman otomotiv markası Mercedes Benz cephesinde Türkiye için stratejik değişiklikler planlanıyor. Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan detayları açıkladı.
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    Mercedes Benz Türkiye'deki yeni satış modelini önümüzdeki yılın ocak ayında hayata geçirecek. Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan önemli açıklamalar yaptı. Mercedes'in ürün portföyündeki elektrikli otomobil sayısı artacak.

     

    Mercedes Benz Türkiye için satış modelini değiştiriyor

    Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın kaleme aldığı ilgili haberde Alman otomotiv firmasının yıl sonunda elektrikli otomobillere daha fazla odaklanacağı belirtildi. Mercedes bundan böyle Türkiye'deki satışlarının yüzde 10'unu elektrikli otomobillerden sağlamayı hedefleyecek.

    Elektrikli otomobillerini "EQ" adı altında toplayan Mercedes'in bazı elektrikli otomobilleri 5 farklı segment eşliğinde ülkemizde satışta sunuldu. EQE SUV ve EQS SUV ikilisi de önümüzdeki yıl Türkiye'de satılacak.

    Mercedes Tam Boyutta Gör
    Şükrü Bekdikhan, Mercedes'in ülkemizde hayata geçirmek istediği yeni satış stratejisi ile Togg hakkında şunları söyledi:

    "Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz."

    "Türkiye elektrikli araç pazarı geçen senenin tamamında bin 987 adet seviyesindeydi. Ocak-Ekim döneminde bu oran yüzde 148 arttı ve 5 bine yaklaştı. Yıl sonunda ise 6 bin adetlere yaklaşılacağı pazarın yüzde 1'inin elektrikli otomobillerde oluşacağını tahmin ediyoruz. Bizim satışlarımızın ise yıl sonunda yüzde 10'unu elektrikli olacak. Bu oranı yeni modellerin gelişiyle birlikte 2025 yılında yüzde 25'e çıkartacağız."

    "Dünyada en büyük otomotiv trendleri gelişimini sürdürüyor. Bunlar elektrikli otomobiller ve otonom otomobiller olarak tanımlanabilir. Bu değişim artık durdurulamaz noktaya geldi. Togg doğru bir zamanda doğru bir strateji ile yola çıktı. İlk yıl için belirlenen hedeflere ulaşmakta da sıkıntı yaşanmaz. Togg’un elektrikli araç pazarını büyütecek olması, tüm markalara katkı sağlayacak."

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