Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor

    Mercedes-Benz Türk, koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmasını sağlayan medikal kabinler üretti. İlk aşamada üretilen 150 kabin Sağlık Bakanlığı'na bağışlanıyor.
    Beğen 1
    2 sa.
    716
    10
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Otomotiv üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan medikal malzeme ihtiyacının karşılanması için seferber oldu. Bu kapsamda elini taşın altına koyanlardan biri de Mercedes-Benz Türk.

    Mercedes-Benz Türk, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine iki farklı pleksi kabin üreterek destek veriyor. Şirket ilk aşama olarak Hoşdere Otobüs Fabrikasında 50 adet numune alma kabini, Aksaray Kamyon Fabrikasında ise 100 adet entübasyon kabini üretti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor

    Ayrıca Bkz. "2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı"

    Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ekipmanlar, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak. Şirketin ürettiği bu ekipmanlar Sağlık Bakanlığı’na bağışlanıyor. Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı’nca gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.

    Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi olan Daimler de dünyanın farklı ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı desteklerini sürdürüyor. Almanya’nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsisi gerçekleştiren şirket 110.000 adedi aşkın maske desteği de sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için de devreye aldı.

    Ayrıca, Mercedes Formula 1 Takımının mühendisleri ve Londra Üniversitesi Hastanesindeki doktorların iş birliğiyle geliştirilen; hastaların yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başlandı. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerine solunum cihazına bağlanmalarına gerek kalmadan oksijen gönderiyor. Cihazın proje aşamasından üretime geçirilmesi 100 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşti.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    trexin (fatih ) 50 dk.
    Kabinde yıldızı göreceeen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Wi Fi (Özay Demir) 1 sa.
    Bizim itimizde bi başka, kemik atsanda ürüyor atmasanda...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirTemel (Bekir ) 1 sa.
    almanya bizi kıskaniy mi? var olsunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 sa.
    Bir yandan diyorum abi o kadar para kazanıyorlar yaptıkları ufacık yardıma bak. Diğer yandan devlet bir mercedes satışından daha çok para kazandığı aklıma geliyor susuyorum.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü 56 dk. İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı 1 sa. Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi 1 sa. Westworld'un dördüncü sezonu için resmi onay geldi 2 sa. Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor Sonraki iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir 3 sa. Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak 3 sa. ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor 4 sa. Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı 4 sa. Koronavirüs salgınında 22 Nisan tablosu 4 sa. Noctua, LGA 1200 destekli soğutucularını doğruladı 5 sa. Uygun fiyata 144Hz sunan Nubia Play tanıtıldı 5 sa. Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı 6 sa. MSI’dan AMD tabanlı Bravo 15 ve 17 dizüstü bilgisayarlar 6 sa. WhatsApp'tan koronavirüs pandemisine özel yeni çıkartma seti: 'Evde Hep Birlikte' 7 sa. Popüler anime serisi 'One-Punch Man' film oluyor 7 sa. 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı 7 sa. Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak 8 sa. Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı 8 sa. Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti 8 sa. Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu 9 sa. Resident Evil 3 Remake - Video İnceleme 9 sa. Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı 9 sa. Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede 10 sa. Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Total War: Warhammer II ve Northgard Bu Hafta Sonu Steam'de Oy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Moon Knight Dizisinin Çekimleri Kasım Ayında Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim