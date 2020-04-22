Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 adet medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor

Otomotiv üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan medikal malzeme ihtiyacının karşılanması için seferber oldu. Bu kapsamda elini taşın altına koyanlardan biri de Mercedes-Benz Türk.

Mercedes-Benz Türk, ülkemizin koronavirüsle mücadelesine iki farklı pleksi kabin üreterek destek veriyor. Şirket ilk aşama olarak Hoşdere Otobüs Fabrikasında 50 adet numune alma kabini, Aksaray Kamyon Fabrikasında ise 100 adet entübasyon kabini üretti.

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Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ekipmanlar, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak. Şirketin ürettiği bu ekipmanlar Sağlık Bakanlığı’na bağışlanıyor. Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı’nca gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.

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Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi olan Daimler de dünyanın farklı ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı desteklerini sürdürüyor. Almanya’nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsisi gerçekleştiren şirket 110.000 adedi aşkın maske desteği de sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için de devreye aldı.

Ayrıca, Mercedes Formula 1 Takımının mühendisleri ve Londra Üniversitesi Hastanesindeki doktorların iş birliğiyle geliştirilen; hastaların yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başlandı. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerine solunum cihazına bağlanmalarına gerek kalmadan oksijen gönderiyor. Cihazın proje aşamasından üretime geçirilmesi 100 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

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