Tesla Türkiye'de Turkcell SIM kartları kullanılacak: Peki neden Model 3 gelmedi?

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer’in HaberTürk’e yaptığı açıklamalarda "Otonom sürüşün Türkiye'de kullanımı için araçlarımızda yerli sim kartlar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı. Bu bağlamda ilk servis noktası da Mayıs ayında Merter’de açılacak. Ancak ilerleyen günlerde servis konusunda bir işbiliği duyurulacak.
Turkcell SIM kartlar kullanılacak
Türkiye’ye Model 3’ün gelmesi planlanıyorduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı