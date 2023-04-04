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    Tesla Türkiye'de Turkcell SIM kartları kullanılacak: Peki neden Model 3 gelmedi?

    Tesla, artık Türkiye piyasasına giriş yapmış durumda. Tesla Türkiye tarafından yapılan açıklamada BTK ile anlaşılarak araçlarda Turkcell SIM kartlarının kullanılacağı duyuruldu.
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    Tesla Türkiye’de Turkcell SIM kartlarını kullanacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün itibariyle Model Y aracıyla birlikte Türkiye piyasasına adım atmış durumda. Türkiye’deki ofisini Levent’te açan Tesla ilk satış noktasını da Kanyon AVM’de açtı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada ilk teslimatların Mayıs ayında yapılacağı duyurulmuştu ancak an itibariyle teslimat tarihleri Ekim-Aralık 2023 dönemini gösteriyor. Öte yandan Tesla'nın otopilotunu kullanıma sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya varıldığı da duyuruldu.

    Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer’in HaberTürk’e yaptığı açıklamalarda "Otonom sürüşün Türkiye'de kullanımı için araçlarımızda yerli sim kartlar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Tesla, satış hizmetleri ile birlikte servis ve şarj hizmetlerini de kullanıcılara sunacağını açıkladı. Bu bağlamda ilk servis noktası da Mayıs ayında Merter’de açılacak. Ancak ilerleyen günlerde servis konusunda bir işbiliği duyurulacak.

    Turkcell SIM kartlar kullanılacak

    Tesla Türkiye’de Turkcell SIM kartlarını kullanacak Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamalarda Tesla’nın sahip olduğu otopilot özelliklerinin Türkiye’de kullanılabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşma yapıldığı söylendi. Model Y ve ilerleyen dönemlerde piyasaya girmesi beklenen diğer modellerde yerli SIM kartlar kullanılacak. Kemal Geçer, yaptığı açıklamada Geliştirilmiş Otopilot ve Full Self Driving gibi üst seviye otonom sürüş yazılımları için Turkcell'in SIM kartlarının araçlarında olacağını söyledi.

    Türkiye’ye Model 3’ün gelmesi planlanıyordu

    Tesla Türkiye’de Turkcell SIM kartlarını kullanacak Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Türkiye pazarına girmek için bekleme nedenlerinden biri piyasanın belirli bir seviyeye ulaşmasının gerekli olduğu. Öte yandan belirtilenlere göre Türkiye’ye getirilecek ilk araç Tesla Model 3 olacaktı ancak Model 3, Çin’de üretildiği için ek vergiler nedeniyle çok daha pahalı olacaktı. Bilindiği üzere Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi getirilmişti. Model 3 her ne kadar Tesla’nın en ucuz aracı olsa da bu vergi yükü nedeniyle Model Y’den daha pahalı olacaktı. Dolayısıyla firma, Almanya’da üretilen Model Y ile Türkiye pazarına girme kararı almak zorunda kalmış.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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