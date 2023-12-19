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    Mercedes'in yeni elektrikli C serisinin kamuflajlı görüntüleri ortaya çıktı

    Elektrikli araç portföyünü genişletmeye çalışan Mercedes, yeni nesil elektrikli C sınıfı üzerinde çalışıyor. Tesla Model 3 ve BMW i4'e rakip olacak aracın kamuflajlı görüntüleri ortaya çıktı.
    Mercedes'in yeni elektrikli C serisinin kamuflajlı görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç portföyünü genişletmeye çalışan Mercedes yeni nesil elektrikli C sınıfı üzerinde çalışıyor. Tesla Model 3 ve BMW i4'e rakip olacak aracın kamuflajlı görüntüleri ortaya çıktı.

    Otomobilin nasıl isimlendirileceği şuan için belli değil. Normalde Mercedes elektrikli araçlarına EQ takısı koyduğu için EQC olarak isimlendirmesi beklenir ancak son gelen bilgilere göre firma EQ isimlendirmesini 2024'ün sonundan itibaren terk edebilir.

    Mercedes'in yeni elektrikli C serisinin kamuflajlı görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli C serisi boyutlarına sahip otomobilin casus fotoğrafları elektrikli CLA'nın benzer fotoğraflarını yayınlamasının ardından geldi. C serisine ait fotoğraflar CLA'ya göre daha yüksek tavana sahip, daha az sportif ama daha kullanışlı bir araç izlenimi yaratıyor.

    Mercedes'in yeni elektrikli C serisinin kamuflajlı görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Yeni MMA platformu üzerinde geliştiriliyor

    Gelen bilgilere göre araç EQS ve EQE gibi EVA platformu üzerinde geliştirilmiyor. İçten yanmalı C serisi ve EQC SUV'nin geliştirildiği MRA II platformu da kullanılmıyor. Bunların yerine 2024'de tanıtılacak yeni MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) platformu üzerinde inşa ediliyor. Giriş seviyesi kompakt lüks araçlar için geliştirilen platform, daha büyük araçlara da ölçeklenebiliyor.Platformun, önceliği elektrikli araçlar olsa da içten yanmalı araçlara da uyumlu olduğu belirtiliyor.

    Yeni platform daha önce tanıtılan uzun menzilli EQXX prototipindeki teknolojileri içerecek. Dolayısıyla yeni C serisinin verimli, uzun menzilli bir otomobil olmasını bekliyoruz. 2024'ün sonunda ortaya çıkması beklenen yeni C serisi, 2025 başlarında piyasaya çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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