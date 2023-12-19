Mercedes'in yeni elektrikli C serisinin kamuflajlı görüntüleri ortaya çıktı

Otomobilin nasıl isimlendirileceği şuan için belli değil. Normalde Mercedes elektrikli araçlarına EQ takısı koyduğu için EQC olarak isimlendirmesi beklenir ancak son gelen bilgilere göre firma EQ isimlendirmesini 2024'ün sonundan itibaren terk edebilir.
Yeni MMA platformu üzerinde geliştiriliyor
Gelen bilgilere göre araç EQS ve EQE gibi EVA platformu üzerinde geliştirilmiyor. İçten yanmalı C serisi ve EQC SUV'nin geliştirildiği MRA II platformu da kullanılmıyor. Bunların yerine 2024'de tanıtılacak yeni MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) platformu üzerinde inşa ediliyor. Giriş seviyesi kompakt lüks araçlar için geliştirilen platform, daha büyük araçlara da ölçeklenebiliyor.Platformun, önceliği elektrikli araçlar olsa da içten yanmalı araçlara da uyumlu olduğu belirtiliyor.
Yeni platform daha önce tanıtılan uzun menzilli EQXX prototipindeki teknolojileri içerecek. Dolayısıyla yeni C serisinin verimli, uzun menzilli bir otomobil olmasını bekliyoruz. 2024'ün sonunda ortaya çıkması beklenen yeni C serisi, 2025 başlarında piyasaya çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.