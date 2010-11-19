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Mercedes'in ulaştığı son nokta: BIOME Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Otomobil üreticileri için otomobil fuarlarının her zaman ayrı bir yeri olmuştur ve her fuarın kendine has bir özelliği vardır.Amerika'nın en önemli otomobil gösterilerinden biri olan Los Angeles Auto Show da önemli otomobil üreticilerinin konsept otomobillerini yarıştırdığı bir dizayn yarışması olarak görülüyor. Bu yarışmayı kazanabilecek en önemli adaylardan biri Mercedes'ten geldi: Mercedes-Benz BIOME Concept!

Muhteşem tasarımlı BIOME, Mercedes'in başarılı tasarım takımı tarafından California Mercedes-Benz İleri Tasarım Stüdyoları'da geliştirildi. Mercedes'in basın açıklamasında, doğadan ilham alınarak tasarlanan otomobilin, üretildiği andan son anına kadar ekosistem içerisine entegre olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, ''Otomobil iki tohumdan yaratıldı, BIOME'nin iç mekanı ön taraftaki Mercedes yıldızının DNA'sından geliştirilirken dış tasarımı ise arka taraftaki yıldızdan geliştirildi. Müşteri özel isteklerini karşılamak için, Mercedes yıldızı genetik olarak her durum için tasarlandı.'' cümlelerine yer verildi.

Konsept otomobilin teknik özellikleri ve detayları belli olmasa da Los Angeles Auto Show'un en iddialı tasarıma sahip otomobillerinden biri olduğu belirtiliyor.


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cemehsim 3 yıl
Adam hort yapmayı görev edinmiş
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DH Misafiri 3 yıl
bu arabyı
2050 de görücez
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TheCaliph_ 4 yıl
Konu tarihine bakın
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Kami Kaze 4 yıl
Olmayan ayrıntıları saymayın adı üstünde konsept
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Psdsisyagghcao 4 yıl
Oldum olası konsept arabaların tasarımını beğenmezdim ama bu bi başka olmuş yav
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DH Misafiri 4 yıl
Mercedes bu sefer kendini aşmış. Arabanin icine girerken kapilari yukari dogru aciliyor ve karanlikta parliyor
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DH Misafiri 4 yıl
bunu beğendiyseniz bide suna bakın mercez benz silver lighting o daha mütiş
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DH Misafiri 4 yıl
Ben robot diye bi film var çocuğu altta bırakma yani araştırma bakım internetten neler çıkacak . ¦) :) ;)
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DH Misafiri 4 yıl
Yaw arkiler nerden binildigini buldum yandaki camlar varya onlar kapiymis yukari kaldiriyomussun ama araba oyle bi tasarimi var ki fare gorse unutur bu mercedes kahvaltida cayina seker yerine fare zehri koyuyo galiba:D
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sft67 8 yıl
bir an kendimi uzayda sandım :)
o nasıl bir tasarım öle yaa
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