Mercedes'in ulaştığı son nokta: BIOME Concept

Otomobil üreticileri için otomobil fuarlarının her zaman ayrı bir yeri olmuştur ve her fuarın kendine has bir özelliği vardır.Amerika'nın en önemli otomobil gösterilerinden biri olan Los Angeles Auto Show da önemli otomobil üreticilerinin konsept otomobillerini yarıştırdığı bir dizayn yarışması olarak görülüyor. Bu yarışmayı kazanabilecek en önemli adaylardan biri Mercedes'ten geldi: Mercedes-Benz BIOME Concept!

Muhteşem tasarımlı BIOME, Mercedes'in başarılı tasarım takımı tarafından California Mercedes-Benz İleri Tasarım Stüdyoları'da geliştirildi. Mercedes'in basın açıklamasında, doğadan ilham alınarak tasarlanan otomobilin, üretildiği andan son anına kadar ekosistem içerisine entegre olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, ''Otomobil iki tohumdan yaratıldı, BIOME'nin iç mekanı ön taraftaki Mercedes yıldızının DNA'sından geliştirilirken dış tasarımı ise arka taraftaki yıldızdan geliştirildi. Müşteri özel isteklerini karşılamak için, Mercedes yıldızı genetik olarak her durum için tasarlandı.'' cümlelerine yer verildi.

Konsept otomobilin teknik özellikleri ve detayları belli olmasa da Los Angeles Auto Show'un en iddialı tasarıma sahip otomobillerinden biri olduğu belirtiliyor.