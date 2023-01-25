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    Yeni Metroid oyunu yolda: 2025 yılında çıkabilir

    Nintendo’nun özel oyunlarından olan Metroid, 2021 yılında Metroid: Dread ile başarılı bir dönüş yapmıştı. İddialara göre Dread’in geliştiricisi MercurySteam yeni bir Metroid oyunu geliştiriyor.
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    MercurySteam yeni bir Metroid oyunu üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Pokemon, Mario, The Legend of Zelda ve Splatoon gibi oyun markaları ile bilinen Nintendo’nun başarılı markalarından bir başkası ise Metroid. Uzun yıllar firma tarafından göz ardı edilen seri, 2021 yılında Metroid: Dread ile sektöre geri dönüş yapmıştı. Bu oyun ile oldukça başarılı bir yapıma imza atan MercurySteam, şimdiden yeni bir Metroid üzerinde çalışmaya başlamış olabilir.

    2025 yılında çıkış yapacağı düşünülüyor

    Gerçekliği kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen Nash Weedle, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Weedle’a göre Metroid: Samus Returns ve Metroid: Dread’in geliştiricisi MercurySteam yeni bir 2D Metroid üzerinde çalışıyor ve bu oyunun 2025 yılında çıkış yapması planlanıyor. Ancak oyunun yeni bir yapım mı yoksa remake mi olacağı henüz belli değil.

    Yeni Metroid oyununun 2025 yılında çıkması, yapımın Nintendo’nun yeni nesil konsolu için hazırlandığına da işaret ediyor olabilir. Nintendo’nun önümüzdeki bir yıl içerisinde yeni nesil konsolunu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor bu da oyunun yalnızca o konsola çıkış yapabileceğine işaret ediyor. Ancak Retro Studios’ın geliştirdiği Metroid Prime 4 Nintendo Switch için geliştiriliyor ve proje hakkında önümüzdeki aylarda yeni açıklamalar gelecektir.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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