Yeni Metroid oyunu yolda: 2025 yılında çıkabilir

2025 yılında çıkış yapacağı düşünülüyor
Gerçekliği kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen Nash Weedle, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Weedle’a göre Metroid: Samus Returns ve Metroid: Dread’in geliştiricisi MercurySteam yeni bir 2D Metroid üzerinde çalışıyor ve bu oyunun 2025 yılında çıkış yapması planlanıyor. Ancak oyunun yeni bir yapım mı yoksa remake mi olacağı henüz belli değil.
Yeni Metroid oyununun 2025 yılında çıkması, yapımın Nintendo’nun yeni nesil konsolu için hazırlandığına da işaret ediyor olabilir. Nintendo’nun önümüzdeki bir yıl içerisinde yeni nesil konsolunu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor bu da oyunun yalnızca o konsola çıkış yapabileceğine işaret ediyor. Ancak Retro Studios’ın geliştirdiği Metroid Prime 4 Nintendo Switch için geliştiriliyor ve proje hakkında önümüzdeki aylarda yeni açıklamalar gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?